REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 964

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)

z dnia 15 lipca 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2026 r. poz. 620 i 644) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1865) w załączniku do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) działalność w zakresie współpracy międzynarodowej, w szczególności z:

a) zagranicznymi organami przymusowej restrukturyzacji,

b) organami do spraw restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP, o którym mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 1, z późn. zm.),

c) systemami gwarantowania depozytów i ich stowarzyszeniami.”;

2) w § 10:

a) w ust. 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) podjęcie decyzji, o których mowa w art. 11 ust. 4 pkt 1, 2, 4, 18, 29 i 30 ustawy;”,

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) utworzenie, obejmowanie lub nabywanie przez Fundusz akcji lub udziałów:

a) instytucji pomostowej, o której mowa w art. 2 pkt 26 ustawy,

b) CCP pomostowego, o którym mowa w art. 42 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/23 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ram na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do kontrahentów centralnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, (UE) nr 648/2012, (UE) nr 600/2014, (UE) nr 806/2014 i (UE) 2015/2365 oraz dyrektywy 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2007/36/WE, 2014/59/UE i (UE) 2017/1132 (Dz. Urz. UE L 22 z 22.01.2021, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 2021/23”,

c) podmiotu zarządzającego aktywami, o którym mowa w art. 2 pkt 46 ustawy;”,

- uchyla się pkt 5,

b) w ust. 6 skreśla się wyrazy „oraz pkt 5”;

3) uchyla się § 14;

4) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Zarząd Funduszu jest obowiązany do bieżącego gromadzenia i analizowania informacji dotyczących sytuacji finansowej:

1) podmiotów krajowych,

2) CCP, o którym mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji,

3) oddziałów banków zagranicznych

- w celu realizacji zadań Funduszu.”;

5) w § 18 w ust. 3 uchyla się pkt 2;

6) w § 21 w ust. 1 uchyla się pkt 6;

7) w § 22 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) środków z tytułu odzyskanych wydatków poniesionych w związku z płatnością, o której mowa w art. 62 rozporządzenia nr 2021/23, w przypadku, o którym mowa w art. 64 rozporządzenia nr 2021/23.”;

8) w § 23 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) z zysku netto lub zysku z lat ubiegłych, w części przeznaczonej decyzją Rady Funduszu, o której mowa w art. 285 ust. 1, 1a lub 2 ustawy, na zwiększenie tego funduszu;”;

9) w § 24 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) z zysku netto lub zysku z lat ubiegłych, w części przeznaczonej decyzją Rady Funduszu, o której mowa w art. 285 ust. 1, 1a lub 2 ustawy, na zwiększenie tego funduszu;”;

10) w § 25 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) z zysku netto lub zysku z lat ubiegłych, w części przeznaczonej decyzją Rady Funduszu, o której mowa w art. 285 ust. 1, 1a lub 2 ustawy, na zwiększenie tego funduszu;”;

11) w § 26 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) z zysku netto lub z zysku z lat ubiegłych, w części przeznaczonej decyzją Rady Funduszu, o której mowa w art. 285 ust. 1, 1a lub 2 ustawy, na zwiększenie tego funduszu;”;

12) uchyla się § 27;

13) uchyla się § 29.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman

1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-07-20
  • Data wejścia w życie: 2026-07-28
  • Data obowiązywania: 2026-07-28
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 17 lipca 2026 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 966

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 lipca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego &#8222;Polskie Koleje Państwowe&#8221;

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 967

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 15 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 964

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 962

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 960

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 września 2024 r. w sprawie wykazu gmin, w których są stosowane szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r., oraz rozwiązań stosowanych na ich terenie

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 948

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 lipca 2026 r. w sprawie szczegółowej zawartości Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 946

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 lipca 2026 r. w sprawie przedłużenia czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 945

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 961

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu zarządzającego trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 963

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 955

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 lipca 2026 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych, do których prawo wyłączne powierza się wytwórcy wyłącznemu, oraz zakresu tego powierzenia

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 957

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 949

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów publicznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 932

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 959

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 10 lipca 2026 r. w sprawie danych przekazywanych w przypadku zaprzestania działalności przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego albo ogłoszenia jego upadłości

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 939

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 10 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 956

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 927

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 lipca 2026 r. w sprawie aplikacji legislacyjnej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 940

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 lipca 2026 r. w sprawie mnożników do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego lekarzy oraz osób wykonujących samodzielny zawód medyczny zatrudnionych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 953

REKLAMA