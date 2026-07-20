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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 964
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 15 lipca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu
Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2026 r. poz. 620 i 644) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 6 w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) działalność w zakresie współpracy międzynarodowej, w szczególności z:
a) zagranicznymi organami przymusowej restrukturyzacji,
b) organami do spraw restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP, o którym mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 1, z późn. zm.),
c) systemami gwarantowania depozytów i ich stowarzyszeniami.”;
2) w § 10:
a) w ust. 1:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) podjęcie decyzji, o których mowa w art. 11 ust. 4 pkt 1, 2, 4, 18, 29 i 30 ustawy;”,
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) utworzenie, obejmowanie lub nabywanie przez Fundusz akcji lub udziałów:
a) instytucji pomostowej, o której mowa w art. 2 pkt 26 ustawy,
b) CCP pomostowego, o którym mowa w art. 42 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/23 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ram na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do kontrahentów centralnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, (UE) nr 648/2012, (UE) nr 600/2014, (UE) nr 806/2014 i (UE) 2015/2365 oraz dyrektywy 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2007/36/WE, 2014/59/UE i (UE) 2017/1132 (Dz. Urz. UE L 22 z 22.01.2021, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 2021/23”,
c) podmiotu zarządzającego aktywami, o którym mowa w art. 2 pkt 46 ustawy;”,
- uchyla się pkt 5,
b) w ust. 6 skreśla się wyrazy „oraz pkt 5”;
3) uchyla się § 14;
4) § 17 otrzymuje brzmienie:
„§ 17. Zarząd Funduszu jest obowiązany do bieżącego gromadzenia i analizowania informacji dotyczących sytuacji finansowej:
1) podmiotów krajowych,
2) CCP, o którym mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji,
3) oddziałów banków zagranicznych
- w celu realizacji zadań Funduszu.”;
5) w § 18 w ust. 3 uchyla się pkt 2;
6) w § 21 w ust. 1 uchyla się pkt 6;
7) w § 22 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) środków z tytułu odzyskanych wydatków poniesionych w związku z płatnością, o której mowa w art. 62 rozporządzenia nr 2021/23, w przypadku, o którym mowa w art. 64 rozporządzenia nr 2021/23.”;
8) w § 23 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) z zysku netto lub zysku z lat ubiegłych, w części przeznaczonej decyzją Rady Funduszu, o której mowa w art. 285 ust. 1, 1a lub 2 ustawy, na zwiększenie tego funduszu;”;
9) w § 24 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) z zysku netto lub zysku z lat ubiegłych, w części przeznaczonej decyzją Rady Funduszu, o której mowa w art. 285 ust. 1, 1a lub 2 ustawy, na zwiększenie tego funduszu;”;
10) w § 25 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) z zysku netto lub zysku z lat ubiegłych, w części przeznaczonej decyzją Rady Funduszu, o której mowa w art. 285 ust. 1, 1a lub 2 ustawy, na zwiększenie tego funduszu;”;
11) w § 26 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) z zysku netto lub z zysku z lat ubiegłych, w części przeznaczonej decyzją Rady Funduszu, o której mowa w art. 285 ust. 1, 1a lub 2 ustawy, na zwiększenie tego funduszu;”;
12) uchyla się § 27;
13) uchyla się § 29.
§ 2.
Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
- Data ogłoszenia: 2026-07-20
- Data wejścia w życie: 2026-07-28
- Data obowiązywania: 2026-07-28
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