§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1865) w załączniku do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) działalność w zakresie współpracy międzynarodowej, w szczególności z:

a) zagranicznymi organami przymusowej restrukturyzacji,

b) organami do spraw restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP, o którym mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 1, z późn. zm.),

c) systemami gwarantowania depozytów i ich stowarzyszeniami.”;

2) w § 10:

a) w ust. 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) podjęcie decyzji, o których mowa w art. 11 ust. 4 pkt 1, 2, 4, 18, 29 i 30 ustawy;”,

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) utworzenie, obejmowanie lub nabywanie przez Fundusz akcji lub udziałów:

a) instytucji pomostowej, o której mowa w art. 2 pkt 26 ustawy,

b) CCP pomostowego, o którym mowa w art. 42 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/23 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ram na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do kontrahentów centralnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, (UE) nr 648/2012, (UE) nr 600/2014, (UE) nr 806/2014 i (UE) 2015/2365 oraz dyrektywy 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2007/36/WE, 2014/59/UE i (UE) 2017/1132 (Dz. Urz. UE L 22 z 22.01.2021, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 2021/23”,

c) podmiotu zarządzającego aktywami, o którym mowa w art. 2 pkt 46 ustawy;”,

- uchyla się pkt 5,

b) w ust. 6 skreśla się wyrazy „oraz pkt 5”;

3) uchyla się § 14;

4) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Zarząd Funduszu jest obowiązany do bieżącego gromadzenia i analizowania informacji dotyczących sytuacji finansowej:

1) podmiotów krajowych,

2) CCP, o którym mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji,

3) oddziałów banków zagranicznych

- w celu realizacji zadań Funduszu.”;

5) w § 18 w ust. 3 uchyla się pkt 2;

6) w § 21 w ust. 1 uchyla się pkt 6;

7) w § 22 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) środków z tytułu odzyskanych wydatków poniesionych w związku z płatnością, o której mowa w art. 62 rozporządzenia nr 2021/23, w przypadku, o którym mowa w art. 64 rozporządzenia nr 2021/23.”;

8) w § 23 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) z zysku netto lub zysku z lat ubiegłych, w części przeznaczonej decyzją Rady Funduszu, o której mowa w art. 285 ust. 1, 1a lub 2 ustawy, na zwiększenie tego funduszu;”;

9) w § 24 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) z zysku netto lub zysku z lat ubiegłych, w części przeznaczonej decyzją Rady Funduszu, o której mowa w art. 285 ust. 1, 1a lub 2 ustawy, na zwiększenie tego funduszu;”;

10) w § 25 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) z zysku netto lub zysku z lat ubiegłych, w części przeznaczonej decyzją Rady Funduszu, o której mowa w art. 285 ust. 1, 1a lub 2 ustawy, na zwiększenie tego funduszu;”;

11) w § 26 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) z zysku netto lub z zysku z lat ubiegłych, w części przeznaczonej decyzją Rady Funduszu, o której mowa w art. 285 ust. 1, 1a lub 2 ustawy, na zwiększenie tego funduszu;”;

12) uchyla się § 27;

13) uchyla się § 29.