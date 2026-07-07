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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 906

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 2 lipca 2026 r.

w sprawie udzielania pomocy de minimis przez Bank Gospodarstwa Krajowego na realizację zadań związanych z inwestycją w zakresie bezpieczeństwa i obronności realizowaną w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 4 grudnia 2025 r. o szczególnych zasadach realizacji zadań związanych z inwestycją w zakresie bezpieczeństwa i obronności realizowaną w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. poz. 1846) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy de minimis przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej „BGK”, w ramach inwestycji A2.7.1 Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności, o której mowa w załączniku do decyzji wykonawczej Rady nr 9590/25 z dnia 17 czerwca 2025 r. zmieniającej decyzję wykonawczą z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia oceny planu odbudowy i zwiększenia odporności Polski, wydanej na podstawie art. 20 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. Urz. UE L 57 z 18.02.2021, str. 17, z późn. zm.), zwanej dalej „pomocą”.

2. Pomoc jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2023/2831 z 15.12.2023), zwanego dalej „rozporządzeniem 2023/2831”.

§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) jednym przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia 2023/2831;

2) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).

§ 3.

Pomoc może być udzielana przedsiębiorcom, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia 2023/2831.

§ 4.

Pomoc ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa ludności oraz wzmocnienie zdolności obronnych państwa przez wspieranie zadań związanych z inwestycją, o której mowa w § 1, i może być udzielona przedsiębiorcy na pokrycie części albo całości kosztów kwalifikowalnych.

§ 5.

Pomoc jest udzielana w formie pożyczki spełniającej warunki, o których mowa w art. 4 ust. 3 rozporządzenia 2023/2831.

§ 6.

Pomoc jest udzielana z zachowaniem warunków określonych w art. 5 rozporządzenia 2023/2831.

§ 7.

Wartość dopuszczalnej pomocy udzielanej jednemu przedsiębiorcy ustala się zgodnie z art. 3 ust. 2-9 rozporządzenia 2023/2831.

§ 8.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc składa wniosek o objęcie zadania wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, zwany dalej „wnioskiem”, do BGK.

2. Wniosek zawiera:

1) nazwę przedsiębiorcy;

2) nazwę i miejsce realizacji zadania;

3) cel realizacji zadania;

4) opis zadania;

5) planowane daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania;

6) wartość zadania;

7) koszty kwalifikowalne;

8) wnioskowaną kwotę pomocy;

9) źródła finansowania zadania;

10) inne informacje, wskazane przez BGK, niezbędne do dokonania oceny wniosku.

3. Do wniosku przedsiębiorca załącza:

1) kopie zaświadczeń o pomocy de minimis oraz zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie albo oświadczenie o wielkości takiej pomocy, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2026 r. poz. 500);

2) informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

§ 9.

1. BGK przeprowadza ocenę wniosku, uwzględniając:

1) cel pomocy, o którym mowa w § 4;

2) koszty kwalifikowalne;

3) wartość dopuszczalnej pomocy.

2. Po przeprowadzeniu oceny, o której mowa w ust. 1, pomoc może być udzielona przedsiębiorcy na podstawie umowy o objęciu zadania wsparciem ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, zwanej dalej „umową”.

§ 10.

Przedsiębiorca przed podpisaniem umowy przedstawia BGK:

1) kopie zaświadczeń o pomocy de minimis oraz zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie albo oświadczenie o wielkości takiej pomocy, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

2) informacje o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, na których pokrycie ma być przeznaczona pomoc

- dotyczące okresu od dnia złożenia wniosku.

§ 11.

Pomoc jest udzielana do dnia 31 grudnia 2030 r.

§ 12.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej: K. Pełczyńska-Nałęcz

1) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2711).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-07-07
  • Data wejścia w życie: 2026-07-08
  • Data obowiązywania: 2026-07-08
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