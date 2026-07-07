§ 5.

1. Pomoc ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa ludności oraz wzmocnienie zdolności obronnych państwa przez wspieranie zadań związanych z inwestycją, o której mowa w § 1, i jest udzielana na inwestycję początkową.

2. W przypadku dużego przedsiębiorcy w województwach dolnośląskim i wielkopolskim oraz na obszarach regionu warszawskiego stołecznego należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym i Żabia Wola pomoc jest udzielana wyłącznie na inwestycję początkową, która zapoczątkowuje nową działalność gospodarczą.

3. Pomoc nie może być udzielona na inwestycję prowadzącą wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych.

4. Warunkiem udzielenia pomocy jest zobowiązanie się przedsiębiorcy do utrzymania inwestycji początkowej zgodnie z warunkami określonymi w art. 14 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

5. Pomoc jest udzielana po spełnieniu warunków określonych w art. 14 ust. 16 rozporządzenia nr 651/2014.