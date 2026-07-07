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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 908
OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 1 lipca 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie części munduru policyjnego, których używanie jest dozwolone
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2023 r. w sprawie części munduru policyjnego, których używanie jest dozwolone (Dz. U. poz. 2256), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 marca 2026 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie części munduru policyjnego, których używanie jest dozwolone (Dz. U. poz. 330).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 marca 2026 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie części munduru policyjnego, których używanie jest dozwolone (Dz. U. poz. 330), który stanowi:
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. C. Mroczek
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).
Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 1 lipca 2026 r. (Dz. U. poz. 908)
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 18 października 2023 r.
w sprawie części munduru policyjnego, których używanie jest dozwolone
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2023 r. poz. 76) zarządza się, co następuje:
§ 1. Dozwolone jest używanie części munduru policyjnego, wchodzących w skład ubioru:
1) wyjściowego i służbowego:
a) koszula wyjściowa,
b) krawat,
c) półbuty wyjściowe,
d) trzewiki-botki ocieplane,
e) półbuty służbowe,
f) trzewiki służbowe,
g) pas główny,
h) pasek do spodni,
i) skarpety,
j) rękawiczki;
2) wyjściowego ze sznurem galowym, z orderami, odznaczeniami i odznakami przez policjantów zwolnionych ze służby, którzy mają prawo do używania posiadanego stopnia policyjnego z dodaniem określenia „w stanie spoczynku” podczas uroczystości:
a)2) z okazji świąt państwowych i Święta Policji,
b) wręczania sztandarów, orderów i odznaczeń, mianowania na stopień policyjny lub ślubowania policjantów,
c) pogrzebowej z udziałem policyjnej asysty honorowej;
3)3) wyjściowego, wyjściowego ze sznurem galowym, służbowego i ćwiczebnego podczas:
a) występów w:
- orkiestrze policyjnej lub chórze policyjnym,
- filmie lub innym przedsięwzięciu artystycznym - w czasie ich realizacji,
b) prowadzenia zajęć w oddziale o profilu mundurowym, o którym mowa w art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 820 i 904), przez policjantów, o których mowa w pkt 2.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 października 2023 r.4)
1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).
2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 marca 2026 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie części munduru policyjnego, których używanie jest dozwolone (Dz. U. poz. 330), które weszło w życie z dniem 28 marca 2026 r.
3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie zakazu używania munduru policyjnego lub jego części (Dz. U. z 2020 r. poz. 1553 oraz z 2022 r. poz. 2294), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 820 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834 i 1872).
- Data ogłoszenia: 2026-07-07
- Data obowiązywania: 2026-07-07
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