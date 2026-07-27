§ 11.

1. W przypadku, o którym mowa w § 10 pkt 1, przekazuje się:

1) nazwę otworu wiertniczego albo wyrobiska rozpoznawczego;

2) numer koncesji albo decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych, albo datę zgłoszenia projektu robót geologicznych oraz jego tytuł;

3) cel i zakres prac geologicznych;

4) określenie zleceniodawcy i wykonawcy prac geologicznych (nazwę, siedzibę albo adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej);

5) lokalizację przestrzenną otworu wiertniczego albo wyrobiska rozpoznawczego obejmującą współrzędne i położenie administracyjne, głębokość i średnicę otworu wiertniczego oraz jego trajektorię albo wymiary wyrobiska rozpoznawczego, jego kąt nachylenia i azymut przebiegu;

6) konstrukcję otworu wiertniczego oraz przebieg i parametry techniczne wiercenia;

7) zakres wykonanych badań, pomiarów, obserwacji oraz opróbowania, w tym wykazy:

a) wszystkich wykonanych badań, pomiarów i obserwacji wraz z zakresem głębokościowym, w którym zostały wykonane,

b) pobranych próbek okruchowych, rdzeni oraz rdzeników bocznych wraz z ich zakresem głębokościowym lub głębokością pobrania,

c) pobranych próbek ciekłych i gazowych wraz z określeniem głębokości ich poboru,

d) badań laboratoryjnych przeprowadzonych na próbkach wymienionych w lit. b oraz c, liczby tych badań i ich zakresu,

e) pomiarów i badań geofizycznych wykonanych w otworze wraz z zakresem głębokościowym, w którym zostały wykonane,

f) prób złożowych i zabiegów wykonanych w otworze wraz z zakresem głębokościowym, w którym zostały wykonane;

8) wyniki pomiarów i obserwacji oraz parametry wykonanych badań umożliwiające ponowne wykorzystanie otrzymanych wyników, w tym:

a) dane dotyczące litologii i stratygrafii,

b) dane pomiarowe MWD (Measurement While Drilling) i LWD (Logging While Drilling) w przypadku otworów kierowanych,

c) dane i profilowania pozyskane przez laboratorium kontrolno-pomiarowe (mudlogging),

d) dane z geofizyki otworowej wykonanej w otworze wiertniczym (interwały odcinkowe i połączone) obejmujące:

- profilowania średnicy,

- profilowania elektrometryczne,

- profilowania radiometryczne,

- profilowania termometryczne,

- profilowania magnetometryczne,

- profilowania akustyczne,

- profilowania grawimetryczne,

- profilowania petrofizyczne,

- pomiary sejsmometryczne, w tym pionowe profilowanie sejsmiczne i profilowanie prędkości średnich, zawierające parametry metodyczne wykonanych prac, zakres pomiarów, dane polowe, pomiary strefy małych prędkości, wyniki przetwarzania, zestawienie czas - głębokość, opracowanie tekstowe,

- pomiary obrazujące ścianę otworu wiertniczego oraz upad warstw skalnych,

e) parametry zabiegów szczelinowania,

f) zestaw pomiarów monitoringu sejsmicznego prowadzonego podczas zabiegów szczelinowania (mikrosejsmika),

g) wyniki prób złożowych, zabiegów otworowych, testów produkcyjnych i próbnej eksploatacji;

9) pozostałe wyniki pomiarów i obserwacji niewymienionych w pkt 8 wraz z parametrami wykonanych badań umożliwiających ponowne wykorzystanie otrzymanych wyników;

10) parametry dotyczące przewierconych lub ujętych poziomów wodonośnych, w tym:

a) głębokość położenia stropu i spągu poziomu wodonośnego,

b) głębokość położenia zwierciadła wody,

c) wielkość dopływu wody do otworu,

d) wyniki pompowań i zatłaczania wody,

e) wyniki badań fizykochemicznych wody w otworze i pobranych próbek oraz rozpuszczonych w wodzie gazów.

2. W przypadku, o którym mowa w § 10 pkt 1, gdy prace geologiczne były wykonywane w ramach koncesji obejmującej działalność w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż węglowodorów, przekazuje się również:

1) wykaz zarejestrowanych objawów węglowodorów w trakcie wiercenia oraz zidentyfikowanych horyzontów złożowych i zbiornikowych;

2) wyniki zabiegów intensyfikacji wydobycia wykonanych w otworze wiertniczym po zakończeniu wiercenia, w tym:

a) opis metodyki, technologii i przebiegu przeprowadzonych zabiegów z podziałem na interwały zabiegowe,

b) określenie rodzaju i ilości substancji chemicznych stosowanych do zabiegu,

c) parametry zabiegów, w tym:

- całkowitą objętość płynów stosowanych do zabiegu,

- parametry prowadzonego monitoringu zabiegu oraz wyniki wszystkich pomiarów i obserwacji,

- informacje dotyczące odległości interwałów, w których prowadzono zabiegi do najbliższych warstw wodonośnych wraz z oceną możliwego wpływu przeprowadzonych zabiegów na warstwy wodonośne,

d) w przypadku szczelinowania hydraulicznego przedstawione tabelarycznie oraz graficznie parametry dla poszczególnych interwałów zabiegowych:

- ciśnienie zatłaczania i obliczone ciśnienie denne w zależności od czasu,

- wydajność zatłaczania płynu szczelinującego w zależności od czasu,

- koncentrację proppantu w płynie szczelinującym w zależności od czasu,

- maksymalne głowicowe ciśnienie zatłaczania osiągnięte dla każdego interwału zabiegowego;

3) wyniki testów produkcyjnych lub próbnej eksploatacji przeprowadzonych w otworze wiertniczym po zakończeniu wiercenia, w tym:

a) charakterystykę horyzontów złożowych, które były przedmiotem testów produkcyjnych lub próbnej eksploatacji,

b) określenie czasu trwania testów produkcyjnych lub próbnej eksploatacji,

c) określenie rodzaju perforacji oraz głębokości interwałów perforacji,

d) wymiary zwężek używanych podczas prowadzenia testów produkcyjnych lub próbnej eksploatacji,

e) określenie rodzaju i ilości wydobytej kopaliny głównej i kopalin towarzyszących,

f) określenie parametrów jakościowych wydobytych węglowodorów,

g) określenie ciśnienia głowicowego w czasie testu i ciśnienia zamknięcia otworu,

h) określenie sposobu zagospodarowania wydobytej kopaliny głównej i kopalin towarzyszących.

3. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 5, przedstawia się w postaci zbioru danych oraz oznacza się na załączniku graficznym wykonanym na:

1) planie sytuacyjno-wysokościowym w odpowiednio dobranej skali, jednak niemniejszej niż 1:1000 - dla obszarów lądowych;

2) planie sytuacyjno-batymetrycznym w odpowiednio dobranej skali, jednak niemniejszej niż 1:25 000, wraz ze szkicem lokalizacyjnym - dla obszarów morskich.

4. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 6, 7 i pkt 8 lit. a, e oraz g, a także pkt 9 i 10, przedstawia się w postaci zbioru danych.

5. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 8 lit. b-d oraz f, przedstawia się w postaci cyfrowych zbiorów danych.

6. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 6, pkt 7 lit. a-c, e oraz f, pkt 8 lit. a oraz d, a także pkt 10 lit. a-d oznacza się na załączniku graficznym w postaci profilu geologicznego otworu wiertniczego albo wyrobiska rozpoznawczego.

7. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 8 lit. d, przekazuje się w postaci danych źródłowych i przetworzonych.

8. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 8, przekazuje się wraz ze sprawozdaniami końcowymi wykonawców badań i pomiarów, jeżeli zostały sporządzone.