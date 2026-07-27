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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1002
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)
z dnia 14 lipca 2026 r.
w sprawie przekazywania informacji z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych oraz przekazywania bieżących parametrów wydobywania węglowodorów ze złoża
Na podstawie art. 82a ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2026 r. poz. 69) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) zakres, formę i tryb przekazywania próbek, o których mowa w art. 82 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, zwanej dalej „ustawą”;
2) zakres, formaty i tryb przekazywania danych geologicznych, o których mowa w art. 82 ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz wyników badań próbek, o których mowa w art. 82 ust. 2 pkt 2 ustawy, zwanych dalej „próbkami”;
3) zakres, formaty oraz tryb przekazywania informacji dotyczących parametrów wydobywania węglowodorów ze złoża, o których mowa w art. 49zc ustawy.
§ 2.
1) próbek okruchowych w stanie powietrznosuchym, o objętości niemniejszej niż 100 ml;
2) rdzeni wiertniczych, zwanych dalej „rdzeniami”, w ilości niemniejszej niż 1/2 rdzenia przeciętego zgodnie z płaszczyzną równoległą do osi walca, pozostające w stanie nienaruszonym, bez śladów opróbowania tej części rdzenia;
3) rdzeników bocznych, które nie były poddane badaniom powodującym zniszczenie, oraz fragmentów pozostałych po wykonaniu badań.
2. Jeżeli zgodnie z wymogami dotyczącymi prawidłowego rozpoznania złoża kopaliny jest konieczne wykonanie badań powodujących zniszczenie całości lub znacznej części próbki okruchowej lub rdzenika bocznego, dopuszcza się ograniczenie w koncesji albo w decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych obowiązku, o którym mowa w ust. 1, w zakresie dotyczącym stanu próbek.
3. Jeżeli zgodnie z wymogami dotyczącymi prawidłowego rozpoznania złoża kopaliny jest konieczne przeprowadzenie badań powodujących naruszenie integralności calizny rdzenia, dopuszcza się ograniczenie w koncesji albo w decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych obowiązku, o którym mowa w ust. 1, w zakresie dotyczącym stanu próbek.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, przekazaniu podlegają wyniki wszystkich badań przeprowadzonych na próbkach wraz z podstawowymi informacjami dotyczącymi liczby i wielkości próbek, litologii, przedziału głębokościowego oraz lokalizacji przestrzennej otworu wiertniczego lub wyrobiska rozpoznawczego, z których pochodzi próbka.
5. Dopuszcza się ograniczenie w koncesji albo w decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie dotyczącym wielkości przekazywanych próbek okruchowych, jeżeli przewidywane warunki techniczne prowadzenia wiercenia uniemożliwią pobór próbek okruchowych o wielkości określonej w ust. 1 pkt 1.
§ 3.
2. Do zawiadomienia dołącza się spis zdawczo-odbiorczy oraz profil geologiczny otworu wiertniczego lub wyrobiska rozpoznawczego z zaznaczonymi miejscami opróbowania.
3. Wzór spisu zdawczo-odbiorczego:
1) próbek okruchowych podlegających przekazaniu państwowej służbie geologicznej jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) rdzeni podlegających przekazaniu państwowej służbie geologicznej jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3) rdzeników bocznych podlegających przekazaniu państwowej służbie geologicznej jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§ 4.
2. W przypadku stwierdzenia błędów w spisie zdawczo-odbiorczym państwowa służba geologiczna wzywa przekazującego do korekty spisu.
§ 5.
2. Próbki dostarcza się w opakowaniach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem lub zniszczeniem, przy czym:
1) próbki okruchowe lub rdzeniki boczne - w pojemnikach plastikowych o pojemności minimum 100 ml zamykanych pokrywką, które są umieszczone w opakowaniach zbiorczych plastikowych, metalowych lub drewnianych, w formie skrzynki o stabilnej konstrukcji, o długości maksymalnej 106 cm i szerokości dostosowanej do rozmiarów pojemników; opakowania zbiorcze drewniane są wykonane z drewna suchego, pozbawionego kory i oflisów, i mają szczelnie spasowaną konstrukcję; pojemniki plastikowe układa się w opakowaniu zbiorczym w jednym rzędzie; dopuszcza się ułożenie pojemników plastikowych na dwóch poziomach;
2) rdzenie - w skrzynkach drewnianych o stabilnej, szczelnie spasowanej konstrukcji, wykonanych z drewna suchego, pozbawionego kory i oflisów, o długości maksymalnej 106 cm, posiadających swobodnie wsuwane przykrywki o grubości minimum 2 mm wykonane z materiału syntetycznego odpornego na działanie czynników atmosferycznych; skrzynki umożliwiają umieszczenie w nich rdzenia o długości 100 cm.
3. Rdzenie o średnicy równej lub mniejszej niż 4,76 cm (1,875?) mogą być umieszczane w skrzynkach podwójnych.
4. Rdzenie z różnych marszów umieszczone w jednej skrzynce oddziela się stałą przegrodą.
5. W przypadku opróbowania całej średnicy rdzenia lub niepełnego uzysku rdzenia w danej skrzynce puste przestrzenie w skrzynce wypełnia się pianką polietylenową w sposób zabezpieczający rdzeń przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wewnątrz skrzynki.
6. Rdzenie zawierające interwały solne dodatkowo zabezpiecza się w szczelnie zgrzewanych rękawach foliowych.
§ 6.
1) na ściance bocznej:
a) nazwę otworu wiertniczego albo wyrobiska rozpoznawczego, z którego pochodzi próbka okruchowa albo rdzenik boczny,
b) numer próbki okruchowej albo rdzenika bocznego,
c) głębokość pobrania próbki okruchowej albo rdzenika bocznego,
d) nazwę przekazującego - adresata koncesji albo decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych albo nazwę podmiotu, który zgłosił projekt robót geologicznych;
2) na pokrywce:
a) nazwę otworu wiertniczego albo wyrobiska rozpoznawczego, z którego pochodzi próbka okruchowa albo rdzenik boczny,
b) numer próbki okruchowej albo rdzenika bocznego,
c) głębokość pobrania próbki okruchowej albo rdzenika bocznego.
2. Opakowanie zbiorcze z próbkami okruchowymi albo rdzenikami bocznymi opisuje się, umieszczając w sposób trwały i czytelny następujące dane:
1) na górnych dłuższych krawędziach opakowania zbiorczego:
a) na lewej krawędzi - nazwę otworu wiertniczego albo wyrobiska rozpoznawczego, z którego pochodzą próbki okruchowe albo rdzeniki boczne,
b) na prawej krawędzi:
- skrajny interwał głębokości pobrania próbek okruchowych albo rdzeników bocznych zarchiwizowanych w danym opakowaniu zbiorczym,
- kierunek wiercenia w formie strzałki skierowanej ku spągowi,
- przedział numerów pobranych próbek okruchowych albo rdzeników bocznych;
2) na ścianie czołowej opakowania zbiorczego:
a) nazwę otworu wiertniczego albo wyrobiska rozpoznawczego, z którego pochodzą próbki okruchowe albo rdzeniki boczne,
b) numer opakowania zbiorczego,
c) skrajny interwał głębokości pobrania próbek okruchowych albo rdzeników bocznych zarchiwizowanych w danym opakowaniu zbiorczym,
d) przedział numerów pobranych próbek okruchowych albo rdzeników bocznych;
3) na prawej ścianie bocznej, bliżej ściany czołowej opakowania zbiorczego:
a) nazwę otworu wiertniczego albo wyrobiska rozpoznawczego, z którego pochodzą próbki okruchowe albo rdzeniki boczne,
b) skrajny interwał głębokości pobrania próbek okruchowych albo rdzeników bocznych zarchiwizowanych w danym opakowaniu zbiorczym,
c) przedział numerów pobranych próbek okruchowych albo rdzeników bocznych,
d) nazwę przekazującego - adresata koncesji albo decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych, albo nazwę podmiotu, który zgłosił projekt robót geologicznych.
3. Skrzynkę z rdzeniami opisuje się, umieszczając w sposób trwały i czytelny następujące dane:
1) na górnych dłuższych krawędziach skrzynki:
a) na lewej krawędzi:
- nazwę otworu wiertniczego albo wyrobiska rozpoznawczego, z którego pochodzą rdzenie,
- numer skrzynki,
b) na prawej krawędzi:
- skrajny interwał głębokości pobrania rdzeni zarchiwizowanych w danej skrzynce,
- kierunek wiercenia w formie strzałki skierowanej ku spągowi,
- numery marszów (oznaczone cyframi arabskimi) wraz z numerem skrzynki w marszu (oznaczonym cyframi rzymskimi);
2) na ścianie czołowej skrzynki:
a) nazwę otworu wiertniczego albo wyrobiska rozpoznawczego, z którego pochodzą rdzenie,
b) skrajny interwał głębokości pobrania rdzeni zarchiwizowanych w danej skrzynce,
c) numer skrzynki, a także numery marszów (oznaczone cyframi arabskimi) wraz z numerem skrzynki w marszu (oznaczonym cyframi rzymskimi);
3) na prawej ścianie bocznej, bliżej ściany czołowej skrzynki:
a) nazwę otworu wiertniczego albo wyrobiska rozpoznawczego, z którego pochodzą rdzenie,
b) skrajny interwał głębokości pobrania rdzeni zarchiwizowanych w danej skrzynce,
c) numer skrzynki, a także numer marszu (oznaczony cyframi arabskimi) wraz z numerem skrzynki w marszu (oznaczonym cyframi rzymskimi),
d) nazwę przekazującego - adresata koncesji albo decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych, albo nazwę podmiotu, który zgłosił projekt robót geologicznych.
4. Wzór opakowania zbiorczego, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1, wzór skrzynki, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 2, oraz wzór skrzynki podwójnej, o której mowa w § 5 ust. 3, wraz ze schematami ich opisu, o których mowa w ust. 2 i 3, są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§ 7.
2. W części III spisu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 2, w tabeli w kolumnie „Uwagi”, odnotowuje się stan zachowania rdzenia oraz miejsce, charakter i cel pobrania próbek oraz części rdzenia, które nie podlegają przekazaniu.
3. W przypadku zniszczenia całości rdzenia nie przekazuje się pustych skrzynek. W spisie zdawczo-odbiorczym umieszcza się odpowiednią adnotację umożliwiającą identyfikację wyników badań próbek pobranych z rdzenia.
§ 8.
2. Państwowa służba geologiczna sprawdza zgodność dostarczonych próbek ze spisem zdawczo-odbiorczym oraz z wymaganiami dotyczącymi sposobu oznaczenia i przekazania próbek, przyjmuje próbki, a następnie potwierdza ich przyjęcie w spisie zdawczo-odbiorczym.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonych próbek ze spisem zdawczo-odbiorczym oraz z wymaganiami dotyczącymi sposobu oznaczania i przekazania próbek państwowa służba geologiczna opisuje niezgodności oraz:
1) nanosi poprawki w spisie zdawczo-odbiorczym, jeżeli stwierdzone niezgodności mają charakter techniczny lub redakcyjny i nie wpływają na prawidłowe zewidencjonowanie próbek, przyjmuje próbki, a następnie potwierdza ich przyjęcie w spisie zdawczo-odbiorczym albo
2) odmawia przyjęcia próbek, jeżeli stwierdzone nieprawidłowości uniemożliwiają ich zewidencjonowanie, oraz powiadamia o tym organ właściwy do udzielenia koncesji albo wydania decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych albo przyjęcia zgłoszenia projektu robót geologicznych; do powiadomienia dołącza się spis zdawczo-odbiorczy.
§ 9.
§ 10.
1) parametrów otworu wiertniczego albo wyrobiska rozpoznawczego oraz wyników badań w nich wykonanych;
2) wyników badań próbek uzyskanych w trakcie bieżąco prowadzonych prac geologicznych oraz badań rdzeni archiwalnych;
3) bieżących parametrów i wyników wykonanych oraz przetworzonych badań geofizycznych oraz parametrów i wyników przetworzonych, w tym powtórnie przetworzonych, archiwalnych badań geofizycznych.
§ 11.
1) nazwę otworu wiertniczego albo wyrobiska rozpoznawczego;
2) numer koncesji albo decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych, albo datę zgłoszenia projektu robót geologicznych oraz jego tytuł;
3) cel i zakres prac geologicznych;
4) określenie zleceniodawcy i wykonawcy prac geologicznych (nazwę, siedzibę albo adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej);
5) lokalizację przestrzenną otworu wiertniczego albo wyrobiska rozpoznawczego obejmującą współrzędne i położenie administracyjne, głębokość i średnicę otworu wiertniczego oraz jego trajektorię albo wymiary wyrobiska rozpoznawczego, jego kąt nachylenia i azymut przebiegu;
6) konstrukcję otworu wiertniczego oraz przebieg i parametry techniczne wiercenia;
7) zakres wykonanych badań, pomiarów, obserwacji oraz opróbowania, w tym wykazy:
a) wszystkich wykonanych badań, pomiarów i obserwacji wraz z zakresem głębokościowym, w którym zostały wykonane,
b) pobranych próbek okruchowych, rdzeni oraz rdzeników bocznych wraz z ich zakresem głębokościowym lub głębokością pobrania,
c) pobranych próbek ciekłych i gazowych wraz z określeniem głębokości ich poboru,
d) badań laboratoryjnych przeprowadzonych na próbkach wymienionych w lit. b oraz c, liczby tych badań i ich zakresu,
e) pomiarów i badań geofizycznych wykonanych w otworze wraz z zakresem głębokościowym, w którym zostały wykonane,
f) prób złożowych i zabiegów wykonanych w otworze wraz z zakresem głębokościowym, w którym zostały wykonane;
8) wyniki pomiarów i obserwacji oraz parametry wykonanych badań umożliwiające ponowne wykorzystanie otrzymanych wyników, w tym:
a) dane dotyczące litologii i stratygrafii,
b) dane pomiarowe MWD (Measurement While Drilling) i LWD (Logging While Drilling) w przypadku otworów kierowanych,
c) dane i profilowania pozyskane przez laboratorium kontrolno-pomiarowe (mudlogging),
d) dane z geofizyki otworowej wykonanej w otworze wiertniczym (interwały odcinkowe i połączone) obejmujące:
- profilowania średnicy,
- profilowania elektrometryczne,
- profilowania radiometryczne,
- profilowania termometryczne,
- profilowania magnetometryczne,
- profilowania akustyczne,
- profilowania grawimetryczne,
- profilowania petrofizyczne,
- pomiary sejsmometryczne, w tym pionowe profilowanie sejsmiczne i profilowanie prędkości średnich, zawierające parametry metodyczne wykonanych prac, zakres pomiarów, dane polowe, pomiary strefy małych prędkości, wyniki przetwarzania, zestawienie czas - głębokość, opracowanie tekstowe,
- pomiary obrazujące ścianę otworu wiertniczego oraz upad warstw skalnych,
e) parametry zabiegów szczelinowania,
f) zestaw pomiarów monitoringu sejsmicznego prowadzonego podczas zabiegów szczelinowania (mikrosejsmika),
g) wyniki prób złożowych, zabiegów otworowych, testów produkcyjnych i próbnej eksploatacji;
9) pozostałe wyniki pomiarów i obserwacji niewymienionych w pkt 8 wraz z parametrami wykonanych badań umożliwiających ponowne wykorzystanie otrzymanych wyników;
10) parametry dotyczące przewierconych lub ujętych poziomów wodonośnych, w tym:
a) głębokość położenia stropu i spągu poziomu wodonośnego,
b) głębokość położenia zwierciadła wody,
c) wielkość dopływu wody do otworu,
d) wyniki pompowań i zatłaczania wody,
e) wyniki badań fizykochemicznych wody w otworze i pobranych próbek oraz rozpuszczonych w wodzie gazów.
2. W przypadku, o którym mowa w § 10 pkt 1, gdy prace geologiczne były wykonywane w ramach koncesji obejmującej działalność w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż węglowodorów, przekazuje się również:
1) wykaz zarejestrowanych objawów węglowodorów w trakcie wiercenia oraz zidentyfikowanych horyzontów złożowych i zbiornikowych;
2) wyniki zabiegów intensyfikacji wydobycia wykonanych w otworze wiertniczym po zakończeniu wiercenia, w tym:
a) opis metodyki, technologii i przebiegu przeprowadzonych zabiegów z podziałem na interwały zabiegowe,
b) określenie rodzaju i ilości substancji chemicznych stosowanych do zabiegu,
c) parametry zabiegów, w tym:
- całkowitą objętość płynów stosowanych do zabiegu,
- parametry prowadzonego monitoringu zabiegu oraz wyniki wszystkich pomiarów i obserwacji,
- informacje dotyczące odległości interwałów, w których prowadzono zabiegi do najbliższych warstw wodonośnych wraz z oceną możliwego wpływu przeprowadzonych zabiegów na warstwy wodonośne,
d) w przypadku szczelinowania hydraulicznego przedstawione tabelarycznie oraz graficznie parametry dla poszczególnych interwałów zabiegowych:
- ciśnienie zatłaczania i obliczone ciśnienie denne w zależności od czasu,
- wydajność zatłaczania płynu szczelinującego w zależności od czasu,
- koncentrację proppantu w płynie szczelinującym w zależności od czasu,
- maksymalne głowicowe ciśnienie zatłaczania osiągnięte dla każdego interwału zabiegowego;
3) wyniki testów produkcyjnych lub próbnej eksploatacji przeprowadzonych w otworze wiertniczym po zakończeniu wiercenia, w tym:
a) charakterystykę horyzontów złożowych, które były przedmiotem testów produkcyjnych lub próbnej eksploatacji,
b) określenie czasu trwania testów produkcyjnych lub próbnej eksploatacji,
c) określenie rodzaju perforacji oraz głębokości interwałów perforacji,
d) wymiary zwężek używanych podczas prowadzenia testów produkcyjnych lub próbnej eksploatacji,
e) określenie rodzaju i ilości wydobytej kopaliny głównej i kopalin towarzyszących,
f) określenie parametrów jakościowych wydobytych węglowodorów,
g) określenie ciśnienia głowicowego w czasie testu i ciśnienia zamknięcia otworu,
h) określenie sposobu zagospodarowania wydobytej kopaliny głównej i kopalin towarzyszących.
3. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 5, przedstawia się w postaci zbioru danych oraz oznacza się na załączniku graficznym wykonanym na:
1) planie sytuacyjno-wysokościowym w odpowiednio dobranej skali, jednak niemniejszej niż 1:1000 - dla obszarów lądowych;
2) planie sytuacyjno-batymetrycznym w odpowiednio dobranej skali, jednak niemniejszej niż 1:25 000, wraz ze szkicem lokalizacyjnym - dla obszarów morskich.
4. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 6, 7 i pkt 8 lit. a, e oraz g, a także pkt 9 i 10, przedstawia się w postaci zbioru danych.
5. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 8 lit. b-d oraz f, przedstawia się w postaci cyfrowych zbiorów danych.
6. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 6, pkt 7 lit. a-c, e oraz f, pkt 8 lit. a oraz d, a także pkt 10 lit. a-d oznacza się na załączniku graficznym w postaci profilu geologicznego otworu wiertniczego albo wyrobiska rozpoznawczego.
7. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 8 lit. d, przekazuje się w postaci danych źródłowych i przetworzonych.
8. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 8, przekazuje się wraz ze sprawozdaniami końcowymi wykonawców badań i pomiarów, jeżeli zostały sporządzone.
§ 12.
1) w przypadku działalności w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż węglowodorów wyniki dotyczące:
a) pomiarów parametrów petrofizycznych, w tym porowatości, przepuszczalności, szczelinowatości, gęstości objętościowej, gęstości szkieletu ziarnowego i węglanowości,
b) analiz litologicznych, sedymentologicznych, biostratygraficznych, paleontologicznych, petrograficznych, mineralogicznych ilościowych i jakościowych oraz geochemicznych wraz z fotografiami próbek skał i obrazami próbek skał uzyskanymi z wykorzystaniem mikroskopu optycznego, luminescencji katodowej, skaningowego mikroskopu elektronowego i tomografii komputerowej,
c) analiz fizykochemicznych kopalin i wód złożowych,
d) analiz materii organicznej, w tym:
- petrologii materii organicznej,
- stopnia refleksyjności witrynitu,
- całkowitej zawartości węgla organicznego,
- parametrów z analiz pirolitycznych,
e) pomiarów parametrów geomechanicznych z analiz próbek stałych,
f) pomiarów parametrów desorpcji - w przypadku złóż węglowodorów z formacji łupkowych oraz węglowodorów zamkniętych;
2) w przypadku działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węgla kamiennego - wyniki dotyczące:
a) stopnia refleksyjności witrynitu,
b) wartości opałowej,
c) zawartości popiołu,
d) całkowitej zawartości siarki,
e) zawartości części lotnych,
f) wilgotności próbki;
3) w przypadku działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węgla brunatnego - wyniki dotyczące:
a) wartości opałowej,
b) zawartości popiołu,
c) całkowitej zawartości siarki,
d) zawartości części lotnych,
e) wilgotności próbki,
f) temperatury topliwości popiołu w atmosferze utleniającej (spiekania, mięknięcia, topnienia i płynięcia),
g) składu ziarnowego skał płonnych nadkładu lub przerostów,
h) współczynnika wodoprzepuszczalności z pompowań próbnych;
4) w przypadku działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż rud metali, z wyjątkiem darniowych rud żelaza, metali w stanie rodzimym, rud pierwiastków promieniotwórczych, pierwiastków ziem rzadkich - wyniki dotyczące:
a) koncentracji pierwiastków metalicznych w procentach wagowych,
b) składu jakościowego minerałów kruszcowych;
5) w przypadku działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż siarki rodzimej, soli kamiennej, soli potasowej, soli potasowo-magnezowej, gipsu i anhydrytu - wyniki badań geochemicznych charakteryzujących parametry surowcowe danej kopaliny oraz wyniki badań mineralogicznych, petrologicznych i fizykomechanicznych;
6) w przypadku działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż wód leczniczych, wód termalnych i solanek - wyniki dotyczące:
a) terenowych pomiarów właściwości fizykochemicznych, w tym:
- odczynu,
- przewodności elektrolitycznej właściwej,
- temperatury wody na wypływie i w złożu,
- zawartości gazów rozpuszczonych w wodzie, jeżeli występują,
- oznaczeń jonów wskaźnikowych,
b) laboratoryjnych oznaczeń właściwości fizykochemicznych, w tym:
- barwy, mętności, zapachu, smaku,
- odczynu,
- potencjału redox (pomiar w terenie oraz w laboratorium),
- przewodności elektrolitycznej właściwej,
- twardości ogólnej,
- twardości węglanowej,
- twardości niewęglanowej,
- składników mineralnych zdysocjowanych,
- składników mineralnych niezdysocjowanych, w tym kwasu metakrzemowego i kwasu metaborowego,
- sumy składników stałych,
- składników gazowych, jeżeli występują,
c) wykonanych laboratoryjnych oznaczeń składu izotopowego,
d) laboratoryjnych oznaczeń właściwości fizykochemicznych gazów rozpuszczonych w wodzie;
7) w przypadku określania warunków hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich na potrzeby podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów lub podziemnego składowania dwutlenku węgla - wyniki dotyczące:
a) badań składu mineralnego próbek,
b) parametrów geochemicznych,
c) parametrów petrofizycznych, w tym:
- porowatości całkowitej, efektywnej i dynamicznej,
- porowatości makroporów, mezoporów i nanoporów,
- przepuszczalności całkowitej,
- przepuszczalności makroszczelin, mezoszczelin i nanoszczelin,
d) parametrów geomechanicznych z analiz próbek z nowych i archiwalnych otworów,
e) badań wykonanych na rdzeniach archiwalnych;
8) pozostałe niewymienione w pkt 1-7 wyniki badań próbek uzyskanych w trakcie bieżąco prowadzonych prac geologicznych oraz badań rdzeni archiwalnych.
2. Dane, o których mowa w ust. 1, przedstawia się w postaci cyfrowych zbiorów danych.
3. W celu zapewnienia użyteczności danych, o których mowa w ust. 1, każdorazowo przekazuje się również:
1) nazwę otworu wiertniczego albo wyrobiska rozpoznawczego;
2) lokalizację przestrzenną otworu wiertniczego albo wyrobiska rozpoznawczego obejmującą ich współrzędne i położenie administracyjne;
3) numer koncesji albo decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych albo datę zgłoszenia projektu robót geologicznych;
4) cel i zakres wykonanych badań wraz z opisem metodyki badań;
5) określenie zleceniodawcy i wykonawcy prac geologicznych (nazwę, siedzibę albo adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej).
§ 13.
2. W przypadku wyników badań rdzeni archiwalnych nie stosuje się ust. 1. Wyniki badań rdzeni archiwalnych przekazuje się w ramach opracowania analiz rdzeni archiwalnych w oddzielnym dokumencie dla każdego otworu wiertniczego.
3. W przypadku sporządzenia dokumentu, o którym mowa w ust. 1 i 2, w postaci papierowej i elektronicznej, postać papierowa dokumentu jest wydrukiem komputerowym dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych.
4. Dane, o których mowa w § 11 ust. 1 i 2 oraz w § 12 ust. 1, przedstawione w postaci cyfrowych zbiorów danych, dostarcza się państwowej służbie geologicznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych określonych w Biuletynie Informacji Publicznej organu koncesyjnego.
5. W przypadku pozyskiwania danych, o których mowa w § 11 ust. 1 i 2 oraz w § 12 ust. 1, w różnych terminach, które uniemożliwiają sporządzenie kompletnej dokumentacji wynikowej otworu wiertniczego albo wyrobiska rozpoznawczego z zachowaniem terminów określonych w art. 82 ust. 5 ustawy, dane pozyskane w późniejszym terminie przedstawia się w dodatkach do dokumentacji wynikowej otworu wiertniczego albo dokumentacji wynikowej wyrobiska rozpoznawczego. Dodatki numeruje się zgodnie z kolejnością ich wykonania.
§ 14.
1) numer koncesji albo decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych, albo datę zgłoszenia projektu robót geologicznych oraz jego tytuł;
2) cel i zakres prac geologicznych;
3) określenie zleceniodawcy i wykonawcy prac geologicznych (nazwa, siedziba albo adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej);
4) harmonogram wykonanych prac geologicznych;
5) lokalizację przestrzenną wykonanych badań geofizycznych obejmującą ich współrzędne i położenie administracyjne, kierunek lub azymut profilu;
6) parametry wykonanych badań geofizycznych oraz wyniki pomiarów i obserwacji, w tym:
a) sejsmiki 2D i sejsmiki 3D z podaniem tematu sejsmiki 2D lub nazwy zdjęcia 3D (badania konwencjonalne, HR - high resolution, to jest wysokiej rozdzielczości, UHR - ultra high resolution, to jest ultra wysokiej rozdzielczości, UUHR - ultra-ultra high resolution, to jest ultra-ultra wysokiej rozdzielczości, WAZ - wide azimuth, to jest o szerokim azymucie, WARR - wide-angle reflection and refraction, to jest o szerokim kącie odbicia i załamania, sejsmika refrakcyjna, i inne):
- w zakresie sejsmiki 2D - projektowane i wykonane: liczba profili, nazwy profili (z uwzględnieniem roku wykonania w nazwie), długość profili według punktów wzbudzania, odbioru i wspólnych punktów głębokościowych (WPG), zakres i liczbę punktów wzbudzania oraz odbioru, a także parametry źródeł wzbudzania,
- w zakresie sejsmiki 3D - projektowane i wykonane: współrzędne poligonów obszarów wzbudzania, odbioru i wspólnych punktów głębokościowych (WPG), powierzchnię pola wzbudzania, pola odbioru i wspólnych punktów głębokościowych (WPG), sumaryczną liczbę punktów wzbudzania i odbioru, liczbę linii wzbudzania i odbioru oraz sumaryczne ich długości, parametry dotyczące metodyki w zakresie akwizycji, atrybuty geofizyczne: rozkład krotności, statystyki krotności, offsetów i azymutów oraz parametry źródeł wzbudzania,
- rekordy polowe z nawigacją lub z nawigacją w osobnych plikach, parametry geodezyjne, wyniki pomiarów batymetrycznych dla sejsmiki morskiej lub elewacji dla danych lądowych oraz dzienniki operatora,
- komplet pomiarów strefy małych prędkości dla obszarów lądowych, w tym parametry metodyczne, lokalizację oraz dane polowe wraz z ich interpretacją oraz dziennikami operatora,
- dane przetworzone - sumy, migracje w domenie czasu i głębokości, prędkości składania i migracji, nawigację, wyliczone poprawki statyczne na punkt wzbudzania i odbioru, parametry metodyczne akwizycji, sekwencję przetwarzania wraz z parametrami dla poszczególnych procedur,
- wyniki przetworzenia albo ponownego przetworzenia danych archiwalnych - sumy, migracje w domenie czasu i głębokości, prędkości składania i migracji, nawigację, wyliczone poprawki statyczne na punkt wzbudzania i odbioru, parametry metodyczne akwizycji, sekwencję przetwarzania wraz z parametrami dla poszczególnych procedur,
- raporty końcowe z wykonanych prac polowych oraz raporty końcowe z przetwarzania danych sejsmicznych sporządzone przez wykonawców tych prac,
b) pomiarów elektrycznych,
c) pomiarów radarowych,
d) pomiarów magnetometrycznych w postaci katalogów danych pomiarowych zawierających numer i współrzędne punktu pomiarowego, datę i godzinę pomiaru, wartość zmierzoną, wartość zmiany dobowej, wartość anomalii magnetycznej obliczonej dla epoki 1982.5,
e) pomiarów magnetotellurycznych,
f) pomiarów ziemskiego pola grawitacyjnego (grawimetria) w postaci katalogów danych pomiarowych zawierających numer i współrzędne punktu pomiarowego, wysokość nad poziomem morza, wartość zmierzoną, wartość poprawki topograficznej, wartość anomalii w redukcji Bouguera;
7) pozostałe parametry wykonanych badań geofizycznych oraz wyniki pomiarów i obserwacji niewymienionych w pkt 6;
8) pomiary i obserwacje towarzyszące wykonanym badaniom geofizycznym.
2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 5, przedstawia się w postaci zbioru danych oraz oznacza się na załączniku graficznym wykonanym na:
1) podkładzie topograficznym w odpowiednio dobranej skali, jednak niemniejszej niż 1:50 000 - dla obszarów lądowych;
2) mapie sytuacyjno-batymetrycznej w odpowiednio dobranej skali, jednak niemniejszej niż 1:200 000 - dla obszarów morskich.
3. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 6-8, przedstawia się w postaci cyfrowych zbiorów danych.
4. Dane, o których mowa w ust. 1, przedstawia się w wymienionej kolejności w dokumentacji badań geofizycznych, która jest oddzielnym dokumentem dla każdego rodzaju badań geofizycznych.
5. W przypadku sporządzenia dokumentu, o którym mowa w ust. 4, w postaci papierowej i elektronicznej, postać papierowa dokumentu jest wydrukiem komputerowym dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych.
6. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 6-8, przedstawione w postaci cyfrowych zbiorów danych, dostarcza się państwowej służbie geologicznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych określonych w Biuletynie Informacji Publicznej organu koncesyjnego.
§ 15.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, podlegają przekazaniu, w zależności od rodzaju wydobywanej kopaliny, w podziale na kategorie udokumentowanych zasobów i obejmują w szczególności:
1) ilość z całości złoża i z poszczególnych otworów:
a) wydobytego gazu ziemnego,
b) wydobytej ropy naftowej,
c) wydobytych kopalin towarzyszących lub współwystępujących oraz domieszek towarzyszących, w szczególności kondensatu, wodoru, helu oraz pozostałych gazów szlachetnych,
d) wydobytego metanu z pokładów węgla jako kopaliny głównej,
e) wydobytej wody złożowej,
f) zatłoczonej substancji do złoża;
2) liczbę oraz wykaz otworów, którymi:
a) wydobywano kopalinę,
b) zatłaczano wodę złożową lub inną substancję;
3) ciśnienia:
a) głowicowe statyczne i dynamiczne,
b) denne statyczne i dynamiczne;
4) temperatury na dnie otworu;
5) wyniki pomiarów hydrodynamicznych;
6) wydajność płynów złożowych;
7) wielkość wykładnika wodnego;
8) stosowane metody intensyfikacji wydobycia;
9) informacje o czasowym wstrzymaniu wydobycia z otworu na skutek w szczególności awarii, zabiegów na otworze lub rekonstrukcji.
§ 16.
2. Dane dotyczące lokalizacji przestrzennej przedstawia się zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2024 r. poz. 342 oraz z 2025 r. poz. 106).
3. Dane i informacje, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, opracowane w postaci elektronicznej uwzględniają wymagania dotyczące niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 oraz z 2025 r. poz. 1173).
4. Informatyczne nośniki danych zawierające dane i informacje, o których mowa w ust. 3, uwzględniają wymagania techniczne, jakim powinny odpowiadać informatyczne nośniki danych przekazywane do archiwów państwowych, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2c ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
§ 17.
2. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się spis zdawczo-odbiorczy dokumentów lub informatycznych nośników danych zawierających dane geologiczne, o których mowa w § 1 pkt 2, przekazywanych państwowej służbie geologicznej, sporządzony według wzoru, który jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
§ 18.
2. Dokumenty w postaci papierowej składa się do formatu A4, zabezpiecza się przed zdekompletowaniem bez użycia elementów metalowych oraz przekazuje się w pudłach lub tekach wykonanych z materiału litego bezkwasowego o wskaźniku pH od 7,5 do 10, rezerwie alkalicznej > 0,4 mol/kg, liczbie Kappa < 5 i gramaturze od 160 do 800 g/m2.
3. Przekazujący materiały opisuje je, umieszczając na ich wierzchniej stronie tytuł lub nazwę badania, nazwę wykonawcy, nazwę podmiotu, który sfinansował prace będące źródłem danych geologicznych, roczne daty krańcowe ich wytworzenia oraz numer pudła lub teki.
4. Materiały przekazywane państwowej służbie geologicznej wskazuje się w spisie zdawczo-odbiorczym w porządku zgodnym z nadanym im układem.
5. Przed przyjęciem materiałów państwowa służba geologiczna sprawdza stan oraz prawidłowość ich uporządkowania, a następnie potwierdza ich przyjęcie w spisie zdawczo-odbiorczym.
6. Jeżeli państwowa służba geologiczna stwierdzi nieprawidłowości dotyczące stanu lub uporządkowania materiałów, odmawia ich przyjęcia oraz powiadamia o tym fakcie organ właściwy do udzielenia koncesji albo wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych, albo przyjęcia zgłoszenia projektu robót geologicznych.
§ 19.
§ 20.
§ 21.
§ 22.
Minister Klimatu i Środowiska: P. Hennig-Kloska
1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 995).
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania informacji z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych (Dz. U. poz. 903), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2029, z 2025 r. poz. 527 oraz z 2026 r. poz. 781).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 14 lipca 2026 r. (Dz. U. poz. 1002)
Załącznik nr 1
WZÓR - SPIS ZDAWCZO-ODBIORCZY PRÓBEK OKRUCHOWYCH PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU PAŃSTWOWEJ SŁUŻBIE GEOLOGICZNEJ
Załącznik nr 2
WZÓR - SPIS ZDAWCZO-ODBIORCZY RDZENI WIERTNICZYCH PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU PAŃSTWOWEJ SŁUŻBIE GEOLOGICZNEJ
Załącznik nr 3
WZÓR - SPIS ZDAWCZO-ODBIORCZY RDZENIKÓW BOCZNYCH PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU PAŃSTWOWEJ SŁUŻBIE GEOLOGICZNEJ
Załącznik nr 4
WZÓR OPAKOWANIA ZBIORCZEGO, O KTÓRYM MOWA W § 5 UST. 2 PKT 1 ROZPORZĄDZENIA, WZÓR SKRZYNKI, O KTÓREJ MOWA W § 5 UST. 2 PKT 2 ROZPORZĄDZENIA, ORAZ WZÓR SKRZYNKI PODWÓJNEJ, O KTÓREJ MOWA W § 5 UST. 3 ROZPORZĄDZENIA, WRAZ ZE SCHEMATAMI ICH OPISU, O KTÓRYCH MOWA W § 6 UST. 2 I 3 ROZPORZĄDZENIA
1. Wzór opakowania zbiorczego na pojemniki z próbkami okruchowymi albo rdzenikami bocznymi, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia
2. Wzór skrzynki na rdzenie wiertnicze, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia
3. Wzór skrzynki podwójnej na rdzenie wiertnicze, o której mowa w § 5 ust. 3 rozporządzenia
Załącznik nr 5
FORMATY DANYCH GEOLOGICZNYCH I INFORMACJI, O KTÓRYCH MOWA W § 1 PKT 2 I 3 ROZPORZĄDZENIA, OPRACOWANYCH W POSTACI ELEKTRONICZNEJ PRZEKAZYWANYCH PAŃSTWOWEJ SŁUŻBIE GEOLOGICZNEJ
|
Lp.
|
Rodzaj danych
|
Format
|
1
|
dane dotyczące wykonanego wyrobiska rozpoznawczego:
lokalizacja,
głębokość,
kąt nachylenia,
zakres wykonanych bezpośrednio pomiarów, obserwacji, opróbowania,
wyniki pomiarów i obserwacji dokonanych w wyrobisku rozpoznawczym
|
XML1), XLSX
|
2
|
załączniki graficzne, np.: mapy, rysunki i fotografie
|
pliki grafiki wektorowej: EPS, PDF, pliki grafiki rastrowej: JPG, TIFF, PDF, dla map zalecane: SHP, GML, geobaza plikowa GDB, GeoPackage GPKG
|
3
|
dane sejsmiczne polowe,
|
SEG-D/SEG-Y,
SEG-Y,
|
4
|
ponownie przetworzone dane sejsmiczne
|
SEG-Y,
|
5
|
nawigacja do danych sejsmicznych
|
UKOOA, SPS, P2/94, P1/90
|
6
|
lokalizacja do danych sejsmicznych (lokalizacja pomiarów strefy małych prędkości, lokalizacja punktów wzbudzania, odbioru i wspólnych punktów głębokościowych WPG, dla sejsmiki 3D dodatkowo poligon pola wzbudzania, odbioru i binowania)
|
SHP
|
7
|
statyka
|
SEG-2/SEG-Y, TXT
|
8
|
źródłowe dane geofizyki otworowej,
przetworzone dane geofizyki otworowej
|
LAS, LIS, DLIS, XML1), XLSX, ASCII,
NTI
|
9
|
wyniki profilowania prędkości średnich,
wyniki pionowego profilowania sejsmicznego,
wyniki pomiarów wielkości dopływu do otworu,
wyniki terenowych i laboratoryjnych oznaczeń właściwości fizykochemicznych wody oraz gazów rozpuszczonych w wodzie
|
SEG-2, SEG-D, SEG-Y, LAS,
ASCII
|
10
|
wyniki pomiarów i obserwacji towarzyszących wykonanym badaniom geofizycznym
|
XML1), XLSX, ASCII
|
11
|
dane z pomiarów elektrooporowych
|
XML1), XLSX, ASCII
|
12
|
rezultaty tomografii elektrooporowej
|
DAT, XLSX
|
13
|
wyniki konduktometrii
|
DAT, XLSX
|
14
|
rezultaty pomiarów radarowych
|
RADAN, MALA RD3, MALA RD6, PULSEEKKO, SEG-Y, SEG2, IDS, RADSYS, ASCII
|
15
|
dane z pomiarów magnetotellurycznych
|
SEG-EDI
|
16
|
wyniki badań grawimetrycznych
|
XML1), XLSX, ASCII
|
17
|
wyniki badań magnetometrycznych
|
XML1), XLSX, ASCII
|
18
|
wyniki pomiarów piezometrycznych,
wyniki próbnych pompowań hydrogeologicznych
|
XML1), XLSX, ASCII
|
19
|
wyniki badań geologicznych dla konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
|
XML1), XLSX, ASCII
|
20
|
wyniki badań geologicznych dla węgla kamiennego, węgla brunatnego, rud metali, z wyjątkiem darniowych rud żelaza, metali w stanie rodzimym, rud pierwiastków promieniotwórczych, pierwiastków ziem rzadkich, siarki rodzimej, soli kamiennej, soli potasowej, soli potasowo-magnezowej, gipsu i anhydrytu
|
XML1), XLSX, ASCII
|
21
|
parametry wydobywania węglowodorów, gazów szlachetnych i wodoru
|
XML1), XLSX, ASCII
|
22
|
dane przedstawiające historię produkcji (naturalną wydajność odwiertu)
po wykonaniu stymulacji złoża,
historyczny zapis naturalnego przepływu płynów złożowych (ropa naftowa, gaz ziemny i woda złożowa),
historyczny zapis spadku ciśnienia przepływu (spadku ciśnienia złożowego/dennego)
|
XML1), XLSX, ASCII
|
23
|
raporty (część tekstowa, opisowa)
|
PDF (zalecana wersja PDF/A)
Objaśnienie:
1) Dane i informacje w formacie XML przekazuje się wraz ze schematem danych XSD.
Załącznik nr 6
WZÓR - SPIS ZDAWCZO-ODBIORCZY DOKUMENTÓW LUB INFORMATYCZNYCH NOŚNIKÓW DANYCH ZAWIERAJĄCYCH DANE GEOLOGICZNE, O KTÓRYCH MOWA W § 1 PKT 2 ROZPORZĄDZENIA, PRZEKAZYWANYCH PAŃSTWOWEJ SŁUŻBIE GEOLOGICZNEJ
- Data ogłoszenia: 2026-07-27
- Data wejścia w życie: 2026-09-28
- Data obowiązywania: 2026-09-28
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