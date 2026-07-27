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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1003
USTAWA
z dnia 3 lipca 2026 r.
o systemach sztucznej inteligencji1)
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1.
1) organizację i sposób sprawowania nadzoru nad rynkiem systemów sztucznej inteligencji oraz modelami sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia w zakresie objętym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1689 z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia zharmonizowanych przepisów dotyczących sztucznej inteligencji oraz zmiany rozporządzeń (WE) nr 300/2008, (UE) nr 167/2013, (UE) nr 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 i (UE) 2019/2144 oraz dyrektyw 2014/90/UE, (UE) 2016/797 i (UE) 2020/1828 (akt w sprawie sztucznej inteligencji) (Dz. Urz. UE L 2024/1689 z 12.07.2024), zwanym dalej „rozporządzeniem 2024/1689”;
2) postępowanie w sprawie naruszenia rozporządzenia 2024/1689 i ustawy;
3) warunki i tryb akredytacji oraz notyfikacji jednostek oceniających zgodność;
4) działania wspierające rozwój systemów sztucznej inteligencji;
5) zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie rozporządzenia 2024/1689 i ustawy.
Art. 2.
1) spraw związanych z obroną narodową określonych w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1275 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 160 i 187);
2) spraw związanych z bezpieczeństwem narodowym, obejmujących działania służb specjalnych, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2026 r. poz. 937 i 1003);
3) spraw związanych z realizacją zadań Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, o których mowa w art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2026 r. poz. 157);
4) badań naukowych i prac rozwojowych, o których mowa w art. 4 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 1571, z późn. zm.2)), w zakresie, który nie obejmuje testów w warunkach rzeczywistych w rozumieniu art. 3 pkt 57 rozporządzenia 2024/1689;
5) systemów sztucznej inteligencji wprowadzonych do użytku wyłącznie dla celów, o których mowa w pkt 4, przed wejściem w życie rozporządzenia 2024/1689;
6) systemów, o których mowa w art. 2 ust. 3 i 12 rozporządzenia 2024/1689.
2. Organem publicznym właściwym do prowadzenia kontroli działalności służb specjalnych, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, w zakresie stosowania systemów sztucznej inteligencji wykorzystywanych przez podległą lub nadzorowaną służbę specjalną, jest Prezes Rady Ministrów albo Minister - Koordynator Służb Specjalnych, w przypadku jego powołania.
Art. 3.
1) osób fizycznych w zakresie obowiązków podmiotów stosujących rozporządzenie 2024/1689, jeżeli stosują one system sztucznej inteligencji wyłącznie dla celów osobistych i niepozostających w związku z działalnością:
a) o której mowa w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 592, 779 i 846),
b) gospodarczą, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2025 r. poz. 1480, 1795 i 1826 oraz z 2026 r. poz. 507), wykonywaną przez przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 tej ustawy,
c) o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców,
d) o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców,
e) rolniczą w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2026 r. poz. 941);
2) organów publicznych, o których mowa w art. 2 ust. 4 rozporządzenia 2024/1689.
2. O ile ustawa nie stanowi inaczej, przepisy w zakresie systemów sztucznej inteligencji mają zastosowanie również do modeli sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia.
Art. 4.
1) system sztucznej inteligencji - system AI w rozumieniu art. 3 pkt 1 rozporządzenia 2024/1689;
2) ryzyko - ryzyko w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia 2024/1689;
3) dostawca - dostawcę w rozumieniu art. 3 pkt 3 rozporządzenia 2024/1689;
4) operator - operatora w rozumieniu art. 3 pkt 8 rozporządzenia 2024/1689;
5) wprowadzenie do obrotu - wprowadzenie do obrotu w rozumieniu art. 3 pkt 9 rozporządzenia 2024/1689;
6) wycofanie systemu sztucznej inteligencji z użytku - wycofanie systemu AI z użytku w rozumieniu art. 3 pkt 16 rozporządzenia 2024/1689;
7) wycofanie systemu sztucznej inteligencji z rynku - wycofanie systemu AI z rynku w rozumieniu art. 3 pkt 17 rozporządzenia 2024/1689;
8) organ notyfikujący - organ notyfikujący w rozumieniu art. 3 pkt 19 rozporządzenia 2024/1689;
9) ocena zgodności - ocenę zgodności w rozumieniu art. 3 pkt 20 rozporządzenia 2024/1689;
10) jednostka oceniająca zgodność - jednostkę oceniającą zgodność w rozumieniu art. 3 pkt 21 rozporządzenia 2024/1689;
11) jednostka notyfikowana - jednostkę notyfikowaną w rozumieniu art. 3 pkt 22 rozporządzenia 2024/1689;
12) organ nadzoru rynku - organ nadzoru rynku w rozumieniu art. 3 pkt 26 rozporządzenia 2024/1689;
13) właściwy organ krajowy - właściwy organ krajowy w rozumieniu art. 3 pkt 48 rozporządzenia 2024/1689;
14) piaskownica regulacyjna - piaskownicę regulacyjną w zakresie AI w rozumieniu art. 3 pkt 55 rozporządzenia 2024/1689;
15) model sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia - model AI w rozumieniu art. 3 pkt 63 rozporządzenia 2024/1689.
Rozdział 2
Organizacja nadzoru nad rynkiem systemów sztucznej inteligencji
Art. 5.
2. Komisja działa jako pojedynczy punkt kontaktowy, o którym mowa w art. 70 ust. 2 rozporządzenia 2024/1689.
3. Komisja posiada prawo używania pieczęci urzędowej z godłem państwowym.
Art. 6.
1) sprawowanie kontroli przestrzegania rozporządzenia 2024/1689 i ustawy, z wyłączeniem zadań, o których mowa w art. 25 pkt 6, oraz z uwzględnieniem art. 2 ust. 2;
2) podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 26 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w zakresie określonym w art. 1 i art. 2 rozporządzenia 2024/1689;
3) podejmowanie działań mających na celu wspieranie oraz monitorowanie rozwoju, innowacyjności i konkurencyjności w obszarze badań naukowych i stosowania systemów sztucznej inteligencji;
4) podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom w zakresie bezpieczeństwa systemów sztucznej inteligencji;
5) udział w opracowywaniu i opiniowaniu projektów dokumentów rządowych z zakresu sztucznej inteligencji, w tym projektów aktów prawnych;
6) wydawanie postanowień i decyzji w sprawach o naruszenie rozporządzenia 2024/1689 i ustawy;
7) wykonywanie zadań i kompetencji organu nadzoru rynku, określonych w rozporządzeniu 2024/1689;
8) opracowywanie i wydawanie publikacji oraz realizacja programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o sztucznej inteligencji, a także prowadzenie działań informacyjnych w tym zakresie;
9) wymiana informacji w sprawach nadzoru nad systemami sztucznej inteligencji w zakresie właściwości organu nadzoru rynku z organami nadzoru rynku państw członkowskich Unii Europejskiej i państw trzecich oraz agencjami Unii Europejskiej i organizacjami międzynarodowymi;
10) monitorowanie i upowszechnianie orzecznictwa w sprawach z zakresu nadzoru nad systemami sztucznej inteligencji;
11) podejmowanie działań mających na celu tworzenie piaskownic regulacyjnych i zarządzanie nimi;
12) prowadzenie rejestru skarg, o których mowa w art. 58 pkt 1 lit. b;
13) wydawanie opinii indywidualnych w zakresie stosowania rozporządzenia 2024/1689 i ustawy w indywidualnych sprawach, zwanych dalej „opiniami indywidualnymi”, oraz wyjaśnień, o których mowa w art. 8;
14) prowadzenie działań na rzecz rozwoju innowacji w obszarze systemów sztucznej inteligencji;
15) prowadzenie wykazu, o którym mowa w art. 66 ust. 2;
16) współpraca z dostawcami modeli sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia na warunkach, o których mowa w art. 53 ust. 3 rozporządzenia 2024/1689;
17) wspieranie konkurencyjności gospodarki oraz rozwoju badań naukowych i zastosowań systemów sztucznej inteligencji poprzez:
a) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji propozycji działań legislacyjnych,
b) udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Komisji:
- informacji, o której mowa w art. 102 ust. 3,
- w terminie do dnia 31 marca każdego roku, corocznej informacji zawierającej przykłady dobrych praktyk w zakresie wdrażania i stosowania systemów sztucznej inteligencji przez przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz w jednostkach sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.3)).
Art. 7.
Art. 8.
2. W opiniach indywidualnych i wyjaśnieniach uwzględnia się zalecenia i opinie Europejskiej Rady ds. Sztucznej Inteligencji, o których mowa w art. 66 lit. e rozporządzenia 2024/1689.
Art. 9.
1) obowiązany do stosowania rozporządzenia 2024/1689 i ustawy lub
2) który planuje podjąć działania, na skutek których zostanie objęty zakresem stosowania przepisów, o których mowa w pkt 1.
2. Wniosek o wydanie opinii indywidualnej może dotyczyć stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego w zakresie objętym rozporządzeniem 2024/1689 lub ustawą.
3. Wniosek o wydanie opinii indywidualnej zawiera:
1) wyczerpujący opis stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego w zakresie jednego zagadnienia, którego ma dotyczyć opinia indywidualna;
2) stanowisko podmiotu składającego wniosek w zakresie oceny prawnej stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, o których mowa w pkt 1;
3) oznaczenie podmiotu składającego wniosek, w tym imię i nazwisko osoby składającej wniosek, a w przypadku przedsiębiorcy - jego nazwę (firmę) i siedzibę oraz adres do korespondencji, a także numer identyfikacyjny REGON, jeżeli został nadany, numer KRS, jeżeli został nadany, albo numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany.
4. Do wniosku o wydanie opinii indywidualnej dołącza się dowód uiszczenia opłaty za złożenie wniosku.
5. Ten sam podmiot może zwrócić się do Komisji z nowym wnioskiem o wydanie opinii indywidualnej niewcześniej niż po upływie 30 dni od dnia złożenia ostatniego wniosku. W przypadku niezachowania terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nowy wniosek o wydanie opinii indywidualnej pozostawia się bez rozpoznania i powiadamia się o tym podmiot, który z nim wystąpił.
Art. 10.
2. Oświadczenie dołącza się do wniosku o wydanie opinii indywidualnej.
3. W przypadku złożenia fałszywego oświadczenia opinia indywidualna wydana przez Komisję nie wywołuje skutków prawnych.
Art. 11.
2. Opłata za złożenie wniosku o wydanie opinii indywidualnej stanowi dochód urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji.
3. W przypadku gdy wniosek o wydanie opinii indywidualnej nie spełnia wymogów określonych w art. 9 ust. 2-4 lub art. 10, Komisja wzywa podmiot, który złożył ten wniosek, do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku nieuzupełnienia braków w wyznaczonym terminie wniosek o wydanie opinii indywidualnej pozostawia się bez rozpoznania.
4. Opłata za złożenie wniosku o wydanie opinii indywidualnej podlega zwrotowi w przypadku:
1) wycofania wniosku do momentu wydania opinii indywidualnej przez Komisję - w całości;
2) uiszczenia jej w kwocie wyższej od należnej - w odpowiedniej części;
3) niewydania przez Komisję opinii w terminach, o których mowa w art. 12 ust. 1 - w całości.
5. Zwrot opłaty za złożenie wniosku o wydanie opinii indywidualnej następuje w terminie 30 dni od dnia:
1) wycofania wniosku - w przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1;
2) złożenia wniosku - w przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2;
3) upływu terminu na wydanie opinii - w przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 3.
Art. 12.
2. Wydając opinię indywidualną, Komisja może zasięgnąć opinii innych organów państwowych i jednostek organizacyjnych.
3. Niewydanie opinii indywidualnej w terminach, o których mowa w ust. 1, uznaje się za wydanie opinii indywidualnej zgodnej ze stanowiskiem, które podmiot przedstawił we wniosku o wydanie tej opinii.
4. Opinia indywidualna zawiera w szczególności opis stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego w związku z którym jest wydawana i ocenę stanowiska, które podmiot przedstawił we wniosku o wydanie tej opinii, wraz z uzasadnieniem prawnym.
Art. 13.
2. Opinia indywidualna nie może być zmieniona, jeżeli w wyniku jej wydania wystąpiły lub mogą wystąpić nieodwracalne skutki.
Art. 14.
Art. 15.
1) zmienić albo uchylić wydaną opinię indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności zmiany stanu prawnego, orzecznictwo sądów, a także akty delegowane lub wykonawcze, wytyczne, interpretacje, rekomendacje i wyjaśnienia Komisji Europejskiej lub Europejskiej Rady ds. Sztucznej Inteligencji wydane na podstawie rozporządzenia 2024/1689;
2) uchylić wydaną opinię indywidualną z uwagi na wystąpienie przesłanki wymienionej w art. 14;
3) stwierdzić wygaśnięcie opinii indywidualnej, jeżeli jest ona niezgodna z wyjaśnieniami, o których mowa w art. 16, wydanymi w takim samym stanie prawnym.
2. Zmiana opinii indywidualnej następuje w odniesieniu do opisanego we wniosku o wydanie tej opinii stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, na podstawie którego została wydana zmieniana opinia.
3. Uchylenie albo stwierdzenie wygaśnięcia opinii indywidualnej następuje w drodze postanowienia, na które nie służy zażalenie.
4. Zmianę opinii indywidualnej albo postanowienie, o którym mowa w ust. 3, doręcza się podmiotowi, na wniosek którego została wydana opinia indywidualna w danej sprawie, albo jego następcy prawnemu.
5. Zastosowanie się do opinii indywidualnej przed jej zmianą, uchyleniem albo wygaśnięciem nie może szkodzić podmiotowi, na wniosek którego została wydana ta opinia.
Art. 16.
2. Wydając wyjaśnienia, Komisja uwzględnia w szczególności orzecznictwo sądów, wytyczne, interpretacje, rekomendacje i wyjaśnienia Komisji Europejskiej oraz Europejskiej Rady ds. Sztucznej Inteligencji.
Art. 17.
2. Komisja udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Komisji komunikat dotyczący zmiany stanu prawnego w szczególności orzecznictwa sądów, a także aktów delegowanych lub wykonawczych, wytycznych, interpretacji, rekomendacji i wyjaśnień Komisji Europejskiej lub Europejskiej Rady ds. Sztucznej Inteligencji wydanych na podstawie rozporządzenia 2024/1689, które mają wpływ na aktualność wydanych opinii indywidualnych i wyjaśnień.
Art. 18.
Art. 19.
1) Przewodniczący Komisji;
2) dwóch Zastępców Przewodniczącego Komisji;
3) czterech członków Komisji wskazanych przez:
a) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
b) Komisję Nadzoru Finansowego,
c) Krajową Radę Radiofonii i Telewizji,
d) Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
2. Przewodniczący Komisji może zaprosić do udziału w posiedzeniu Komisji z głosem doradczym:
1) upoważnionego przedstawiciela podmiotu publicznego innego niż określony w ust. 1 pkt 3 w zakresie, w jakim posiedzenie dotyczy spraw będących we właściwości tego podmiotu;
2) osoby posiadające wiedzę specjalistyczną w zakresie spraw będących przedmiotem posiedzenia.
3. W posiedzeniach Komisji bez prawa głosu mogą uczestniczyć przedstawiciele ministrów kierujących działami administracji rządowej, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, oraz krajowe organy i podmioty publiczne, o których mowa w art. 77 ust. 1 rozporządzenia 2024/1689.
4. Przewodniczący Komisji, Zastępcy Przewodniczącego Komisji i członkowie Komisji w zakresie sprawowania swojej funkcji w Komisji są niezależni.
5. Za udział w pracach Komisji osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 i 3, nie przysługuje wynagrodzenie.
6. Za udział w pracach Komisji przysługuje zwrot kosztów podróży i noclegów na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 77[5] § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277, 807, 1423 i 1661 oraz z 2026 r. poz. 25 i 473).
Art. 20.
1) Komisją Nadzoru Finansowego - w zakresie spraw, o których mowa w art. 74 ust. 6 rozporządzenia 2024/1689 i ustawie;
2) Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz innymi organami nadzoru rynku i organami celnymi, o których mowa w art. 58 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2025 r. poz. 568), w zakresie spraw, o których mowa w art. 74 ust. 1-5 rozporządzenia 2024/1689 i ustawie;
3) Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w zakresie spraw, o których mowa w art. 57 ust. 10 rozporządzenia 2024/1689 i ustawie;
4) krajowymi organami i podmiotami publicznymi określonymi w wykazie, o którym mowa w art. 77 ust. 2 rozporządzenia 2024/1689 - w zakresie spraw dotyczących obowiązków wynikających z prawa Unii Europejskiej i ochrony praw podstawowych;
5) ministrami - w zakresie spraw związanych z systemami sztucznej inteligencji w obszarach będących w ich właściwości i zakresie zadań określonych w ustawie;
6) Pełnomocnikiem Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa i CSIRT GOV, CSIRT MON oraz CSIRT NASK, o których mowa w art. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 20, 252, 815 i 1003), w zakresie wymiany informacji niezbędnych do reagowania na incydenty w sprawach związanych z cyberbezpieczeństwem oraz bezpieczeństwem systemów sztucznej inteligencji w rozumieniu rozporządzenia 2024/1689 i ustawy;
7) Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - w zakresie, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1223 oraz z 2026 r. poz. 1003);
8) Głównym Inspektorem Farmaceutycznym - w zakresie spraw związanych z wykorzystaniem systemów sztucznej inteligencji w wykrywaniu naruszeń prawa w obrocie produktami leczniczymi oraz monitorowaniu dostępności produktów leczniczych i ciągłości ich dostaw;
9) koordynatorem do spraw usług cyfrowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) (Dz. Urz. UE L 277 z 22.10.2022, str. 1 oraz Dz. Urz. UE. L z 163 z 29.06.2023, str. 107) - w zakresie jego zadań określonych w ustawie;
10) Krajową Radą Radiofonii i Telewizji - w zakresie spraw związanych z systemami sztucznej inteligencji generującymi obrazy, treści audio lub wideo w zakresie, który obejmuje działalność dostawców usług medialnych oraz platform udostępniania wideo, o których mowa w art. 1a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1722, z 2024 r. poz. 96 i 1222 oraz z 2026 r. poz. 1003);
11) Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej - w zakresie spraw związanych z systemami sztucznej inteligencji w obszarze ochrony własności intelektualnej i przemysłowej;
12) Prokuratorem Generalnym - w zakresie spraw związanych z wykorzystaniem systemów sztucznej inteligencji w ściganiu sprawców przestępstw.
2. Komisja w zakresie i na zasadach określonych rozporządzeniem 2024/1689 współpracuje z Komisją Europejską, Europejską Radą ds. Sztucznej Inteligencji, panelem naukowym i właściwymi organami państw członkowskich Unii Europejskiej, o których mowa w rozporządzeniu 2024/1689.
Art. 21.
2. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia, w tym decyzje i postanowienia, w drodze uchwał.
3. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej 5 osób wchodzących w jej skład. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji albo głos wyznaczonego przez niego Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
Art. 22.
1) udział w posiedzeniu osobom uprawnionym, o których mowa w art. 19 ust. 1-3;
2) osobom, o których mowa w art. 19 ust. 1, wypowiadanie się w toku obrad oraz głosowanie w sposób gwarantujący ochronę poufności informacji i danych uzyskanych podczas wykonywania swoich zadań, a także z zastosowaniem środków ochrony przed złośliwym oprogramowaniem oraz mechanizmów kontroli dostępu;
3) osobom, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3, wypowiadanie się w toku obrad.
Art. 23.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji na posiedzeniu lub jego wyłączenia z udziału w posiedzeniu zastępuje go wyznaczony przez niego Zastępca Przewodniczącego Komisji.
3. Szczegółową organizację i tryb pracy Komisji określa regulamin Komisji przyjęty przez Komisję.
4. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, w którym w szczególności zamieszcza się imiona i nazwiska uczestników posiedzenia, porządek posiedzenia i przyjęte przez Komisję rozstrzygnięcia. Szczegółowy zakres informacji zamieszczanych w protokole określa regulamin Komisji.
Art. 24.
1) Przewodniczący Komisji lub
2) Zastępca Przewodniczącego Komisji, lub
3) członek Komisji
- stosuje się przepis art. 24 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691).
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, o wyłączeniu z udziału w posiedzeniu:
1) Przewodniczącego Komisji lub Zastępcy Przewodniczącego Komisji - rozstrzyga Komisja na wniosek Przewodniczącego Komisji, Zastępcy Przewodniczącego Komisji lub członka Komisji;
2) członka Komisji - postanawia Przewodniczący Komisji z urzędu albo na wniosek Zastępcy Przewodniczącego Komisji lub członka Komisji.
Art. 25.
1) kierowanie działalnością Komisji i reprezentowanie jej na zewnątrz;
2) wskazywanie krajowych organów i podmiotów publicznych, o których mowa w art. 77 ust. 1 rozporządzenia 2024/1689, a także udostępnianie i aktualizowanie ich wykazu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Komisji oraz przekazywanie informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej;
3) określanie, w drodze zarządzenia, sposobu i metody sprawdzania poziomu wiedzy i kompetencji podmiotów kontrolowanych, o których mowa w art. 26 ust. 2 pkt 2;
4) podejmowanie działań mających na celu spełnienie przez Komisję wymogów, o których mowa w art. 70 ust. 1 rozporządzenia 2024/1689;
5) przedstawianie rocznego sprawozdania z działalności Komisji, o którym mowa w art. 26;
6) podpisywanie zaleceń pokontrolnych, o których mowa w rozdziale 3;
7) powoływanie Zastępców Przewodniczącego Komisji;
8) wyznaczanie Sekretarza Komisji;
9) podpisywanie uchwał Komisji;
10) współdziałanie z dyrektorem generalnym urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji;
11) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Komisję.
Art. 26.
2. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok poprzedni zawiera informacje o:
1) realizacji zadań Komisji i jej efektach;
2) zbiorczych wynikach przeprowadzonych kontroli, w szczególności informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości, a także o ogólnym poziomie wiedzy oraz kompetencjach podmiotów kontrolowanych w zakresie realizacji obowiązków określonych w rozporządzeniu 2024/1689 i ustawie;
3) liczbie wydanych opinii indywidualnych i wyjaśnień, liczbie i rodzaju wydanych decyzji oraz prawomocnych orzeczeń sądowych uwzględniających skargi na decyzje lub postanowienia Komisji, a także o wnioskach wynikających ze stanu przestrzegania przepisów o systemach sztucznej inteligencji;
4) analizie zidentyfikowanych kierunków rozwoju tworzenia i stosowania systemów sztucznej inteligencji oraz modeli sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia w Rzeczypospolitej Polskiej wraz ze wskazaniem ryzyk, jakie są lub mogą być ich rezultatem, oraz grup osób szczególnie na nie narażonych;
5) realizacji zadań przez Przewodniczącego Komisji;
6) realizacji rocznego planu finansowego stanowiącego podstawę gospodarki finansowej Komisji, za rok kalendarzowy poprzedzający rok złożenia sprawozdania zawierającego również informację o wynagrodzeniu Przewodniczącego Komisji i Zastępców Przewodniczącego Komisji.
3. Część finansowa sprawozdania z działalności Komisji za rok poprzedni odnosi się do danych wynikających z wykonania planu finansowego części 27 budżetu państwa i ma charakter informacyjno-zadaniowy.
4. Przewodniczący Komisji udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Komisji sprawozdanie z działalności Komisji za rok poprzedni.
Art. 27.
2. W przypadku stwierdzenia, że nie zostały spełnione wymogi, o których mowa w art. 70 ust. 3 rozporządzenia 2024/1689, minister właściwy do spraw informatyzacji podejmuje działania mające na celu spełnienie tych wymogów.
3. Przewodniczący Komisji przekazuje sprawozdanie, o którym mowa w art. 70 ust. 6 rozporządzenia 2024/1689, w zakresie właściwości Komisji, w postaci elektronicznej, na zasadach określonych w art. 70 ust. 6 tego rozporządzenia.
Art. 28.
2. Senat podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Przewodniczącego Komisji w terminie miesiąca od dnia przekazania Senatowi uchwały Sejmu w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji. Niepodjęcie uchwały przez Senat w terminie miesiąca oznacza wyrażenie zgody.
3. Przewodniczącym Komisji może zostać osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie;
2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub tytuł równorzędny;
3) wyróżnia się wiedzą i posiada znaczący dorobek w zakresie sztucznej inteligencji, a także doświadczenie uzyskane w trakcie działalności naukowej lub zawodowej na rzecz podmiotów wykonujących działalność w obszarze informatyzacji;
4) posiada co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w podmiotach wykonujących działalność w obszarze informatyzacji;
5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) cieszy się nieposzlakowaną opinią i daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
7) nie posiada orzeczenia zakazu zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwa.
4. Ta sama osoba nie może być Przewodniczącym Komisji dłużej niż przez 2 kadencje.
5. Przewodniczący Komisji pełni obowiązki do czasu powołania następcy.
Art. 29.
2. W razie wygaśnięcia kadencji Przewodniczącego Komisji jego obowiązki, do czasu powołania nowego Przewodniczącego Komisji, wykonuje Zastępca Przewodniczącego Komisji wskazany przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.
Art. 30.
1) prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
2) orzeczenia zakazu zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwa;
3) naruszenia przepisów art. 35 lub art. 36;
4) rezygnacji ze stanowiska;
5) utraty obywatelstwa polskiego;
6) utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek choroby trwającej dłużej niż 3 miesiące.
2. Wniosek w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji w związku z naruszeniem przez niego przepisów art. 35 lub art. 36 przekazuje Sejmowi Społeczna Rada do spraw Sztucznej Inteligencji, zwana dalej „Radą”, na podstawie podjętej uchwały.
3. Senat podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie Przewodniczącego Komisji w terminie miesiąca od dnia przekazania Senatowi uchwały Sejmu w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji. Niepodjęcie uchwały przez Senat w terminie miesiąca oznacza wyrażenie zgody.
Art. 31.
2. Zastępcą Przewodniczącego Komisji może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 28 ust. 3.
3. Przewodniczący Komisji umieszcza ogłoszenie o naborze na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Komisji w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji i udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Komisji.
4. Ogłoszenie o naborze zawiera co najmniej:
1) nazwę i adres urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji;
2) wskazanie stanowiska, na które jest przeprowadzany nabór;
3) wymagania związane ze stanowiskiem;
4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku;
5) wymagane dokumenty;
6) termin i miejsce składania dokumentów;
7) informacje o metodach i technikach naboru.
5. Termin składania dokumentów nie może być krótszy niż 21 dni od dnia udostępnienia ogłoszenia o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Komisji.
Art. 32.
2. W skład zespołu wchodzi 5 osób, których wiedza i doświadczenie w zakresie sztucznej inteligencji lub nauk prawnych, jak również doświadczenie zawodowe dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów:
1) dwóch przedstawicieli wyznaczonych przez Przewodniczącego Komisji, w tym pełniący funkcję przewodniczącego zespołu;
2) przedstawiciel wyznaczony przez Radę;
3) przedstawiciel wyznaczony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
4) przedstawiciel wyznaczony przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk.
3. W toku naboru ocenie podlegają doświadczenie zawodowe kandydata, wiedza niezbędna do wykonywania zadań na stanowisku Zastępcy Przewodniczącego Komisji oraz kompetencje kierownicze.
4. Zespół może zlecić przeprowadzenie oceny wiedzy i kompetencji, o których mowa w ust. 3, osobie niebędącej członkiem zespołu, która posiada wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje, dające rękojmię przeprowadzenia tej oceny w sposób zapewniający wyłonienie najlepszych kandydatów.
5. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 4, mają obowiązek zachowania w tajemnicy uzyskanych w toku naboru informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
6. W toku naboru zespół wyłania niewięcej niż 3 kandydatów, których przedstawia Przewodniczącemu Komisji.
7. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół, który zawiera:
1) wskazanie liczby kandydatów na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Komisji;
2) imiona i nazwiska oraz miejsca zamieszkania wyłonionych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;
3) informacje o zastosowanych metodach i technikach naboru;
4) uzasadnienie dokonanego wyboru albo przyczyny niewyłonienia kandydata uzasadniające konieczność wznowienia naboru;
5) skład zespołu.
Art. 33.
2. Ogłoszenie o wyniku naboru zawiera:
1) wskazanie stanowiska, na które był przeprowadzany nabór;
2) imiona i nazwiska oraz miejsca zamieszkania wybranych kandydatów albo informację o niewyłonieniu kandydata.
3. Udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Komisji ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne.
Art. 34.
Art. 35.
2. Przewodniczący Komisji i Zastępcy Przewodniczącego Komisji nie mogą należeć do partii politycznej, związku zawodowego, prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z godnością ich stanowiska ani podejmować działań, które mogłyby skutkować konfliktem interesów.
3. Obejmując stanowisko, Przewodniczący Komisji i Zastępcy Przewodniczącego Komisji składają oświadczenie o braku konfliktu interesów.
Art. 36.
1) być akcjonariuszami lub udziałowcami podmiotów podlegających nadzorowi Komisji i ministra właściwego do spraw informatyzacji;
2) być członkami organów podmiotów, o których mowa w pkt 1;
3) podejmować zatrudnienia w podmiotach, o których mowa w pkt 1, na podstawie umowy o pracę, lub wykonywać pracy w tych podmiotach na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy agencyjnej albo innych umów o podobnym charakterze;
4) wykonywać innych czynności, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami lub mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub konflikt interesów.
2. Do Przewodniczącego Komisji i Zastępców Przewodniczącego Komisji nie stosuje się art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2025 r. poz. 499 oraz z 2026 r. poz. 160, 177 i 1003).
Art. 37.
2. Przepis ust. 1 stosuje się także do osób biorących udział w posiedzeniu Komisji, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3, oraz osób upoważnionych do udziału w czynnościach kontrolnych, o których mowa w art. 50 ust. 2.
Art. 38.
2. Przepis ust. 1 stosuje się także do osób biorących udział w posiedzeniu Komisji, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3, oraz osób upoważnionych do udziału w czynnościach kontrolnych, o których mowa w art. 50 ust. 2.
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, trwa również po ustaniu pełnienia funkcji, rozwiązaniu albo wygaśnięciu stosunku prawnego wynikającego z umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy agencyjnej albo innych umów o podobnym charakterze.
4. Nie narusza obowiązku, o którym mowa w ust. 1, w tym obowiązku nieujawniania informacji stanowiących tajemnice prawnie chronione, kto składa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a także przekazuje dalsze informacje w celu uzupełnienia tego zawiadomienia.
Art. 39.
Art. 40.
1) dotyczące użytkowników systemów informacyjnych i użytkowników telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w rozumieniu ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1221, z 2025 r. poz. 637 i 820 oraz z 2026 r. poz. 252 i 815);
2) dotyczące telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w rozumieniu art. 2 pkt 71 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Prawo komunikacji elektronicznej;
3) gromadzone przez operatorów usług kluczowych w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i dostawców usług cyfrowych w związku ze świadczeniem usług, z wyjątkiem danych objętych tajemnicą komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 386 ust. 1 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Prawo komunikacji elektronicznej;
4) gromadzone przez podmioty kluczowe i ważne w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, z wyjątkiem danych objętych tajemnicą komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Prawo komunikacji elektronicznej;
5) gromadzone przez podmioty publiczne w związku z realizacją ich zadań.
Art. 41.
2. Komisja dokonuje weryfikacji niezbędności przetwarzania danych osobowych co najmniej raz na 5 lat od dnia ich zgromadzenia. Komisja niezwłocznie po dokonaniu weryfikacji usuwa dane osobowe, których przetwarzanie nie jest niezbędne.
Art. 42.
2. Przepis ust. 1 stosuje się także do osób biorących udział w posiedzeniu Komisji, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3, oraz osób upoważnionych do udziału w czynnościach kontrolnych, o których mowa w art. 50 ust. 2.
3. Komisja przekazuje informacje stanowiące tajemnice prawnie chronione, w tym tajemnicę przedsiębiorstwa, podmiotom uprawnionym, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi (Dz. U. z 2026 r. poz. 230 i 760), w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań.
4. W razie wątpliwości co do zakresu informacji stanowiących tajemnice prawnie chronione, w tym tajemnicę przedsiębiorstwa, Komisja może zwrócić się do podmiotu, który przekazał te informacje, o zajęcie stanowiska w zakresie niezbędnym do zapewnienia ochrony tych informacji.
Art. 43.
2. Komisja może upoważnić pracowników właściwej komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji i osoby wykonujące w niej pracę na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy agencyjnej albo innych umów o podobnym charakterze do wykonywania w jej imieniu niektórych zadań, o których mowa w rozporządzeniu 2024/1689 i ustawie, z wyłączeniem zadań, o których mowa w art. 6 pkt 6. Pracownicy i osoby, o których mowa w zdaniu pierwszym, są niezależni w zakresie wykonywania - na podstawie upoważnienia Komisji - zadań tej Komisji.
3. Przewodniczący Komisji może upoważnić Zastępców Przewodniczącego Komisji, upoważnionych pracowników i upoważnione osoby, o których mowa w ust. 2, do wykonywania niektórych zadań w jego imieniu. Zastępcy Przewodniczącego Komisji, pracownicy i osoby, o których mowa w zdaniu pierwszym, są niezależni w zakresie wykonywania - na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Komisji - zadań Przewodniczącego Komisji.
4. Przewodniczący Komisji i Zastępcy Przewodniczącego Komisji mogą udzielić pełnomocnictwa adwokatowi lub radcy prawnemu do reprezentowania Komisji przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym oraz przed zagranicznymi sądami lub trybunałami.
5. Dyrektor generalny urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji przy wykonywaniu czynności określonych w art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. h i j oraz pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2026 r. poz. 590) wobec komórki organizacyjnej oraz pracowników, o których mowa w ust. 2, współdziała z Przewodniczącym Komisji.
Art. 44.
2. Mnożnik kwoty bazowej, o którym mowa w ust. 1, wynosi:
1) 8,0 - w przypadku wynagrodzenia miesięcznego dla Przewodniczącego Komisji;
2) 7,0 - w przypadku wynagrodzenia miesięcznego dla Zastępców Przewodniczącego Komisji.
3. Wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1, jest finansowane ze środków budżetu państwa z części budżetowej, której dysponentem jest minister właściwy do spraw informatyzacji.
Art. 45.
2. W skład Rady wchodzi od 9 do 15 członków wybieranych przez Komisję na 2-letnią kadencję.
3. Kandydatów na członków Rady mogą zgłosić:
1) współprzewodniczący ze strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
2) Rzecznik Praw Obywatelskich;
3) Rzecznik Praw Dziecka;
4) Rzecznik Praw Pacjenta;
5) Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców;
6) Główny Inspektor Pracy;
7) izby gospodarcze reprezentujące przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie sztucznej inteligencji oraz wykorzystujących w swojej działalności sztuczną inteligencję, a także działających w obszarze gospodarki elektronicznej, komunikacji, mediów, usług finansowych, wytwarzania sprzętu informatycznego, oprogramowania lub świadczenia usług informatycznych;
8) reprezentatywne organizacje związkowe w rozumieniu art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2026 r. poz. 836);
9) podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
10) fundacje i stowarzyszenia wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, których celem statutowym jest działalność w zakresie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi twórców lub działalność w co najmniej jednym z obszarów:
a) sztuczna inteligencja,
b) nowe technologie,
c) sprawiedliwość technologiczna,
d) ochrona praw człowieka,
e) edukacja lub kultura cyfrowa,
f) bezpieczeństwo informacji;
11) związki pracodawców, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 2025 r. poz. 423).
4. Członkiem Rady może być osoba, która:
1) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie sztucznej inteligencji, w szczególności w obszarze informatyki, cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii lub praw człowieka;
2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
3) wyraziła na piśmie zgodę na kandydowanie.
5. Komisja powołuje członków Rady spośród kandydatów zgłoszonych przez podmioty, o których mowa w ust. 3.
6. Przed upływem kadencji członkostwo w Radzie wygasa z powodu:
1) rezygnacji złożonej na piśmie Przewodniczącemu Rady;
2) śmierci;
3) niewykonywania obowiązków przez okres dłuższy niż 3 miesiące;
4) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 pkt 3 i 4, Komisja na piśmie powiadamia członka Rady o wygaśnięciu członkostwa.
8. W przypadku stwierdzenia przez Komisję niezachowania tajemnicy, o której mowa w art. 47 ust. 5, lub zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 47 ust. 7, Komisja, w drodze postanowienia, odwołuje członka Rady.
9. W przypadku wygaśnięcia członkostwa albo odwołania członka Rady Komisja powołuje nowego członka Rady na okres pozostały do końca kadencji spośród pozostałych zgłoszonych kandydatów.
10. Do członków Rady stosuje się przepis art. 38 ust. 1.
Art. 46.
1) wyrażanie opinii i stanowisk w zakresie spraw przekazanych jej przez Komisję;
2) wyrażanie z własnej inicjatywy opinii lub stanowisk i przekazywanie ich do wiadomości Komisji;
3) przyjmowanie i przekazywanie Przewodniczącemu Komisji wniosków w sprawie wszczęcia postępowania o naruszenie rozporządzenia 2024/1689 lub ustawy, o których mowa w rozdziale 4;
4) podejmowanie uchwał i przekazywanie wniosków w sprawie stwierdzenia naruszenia przez Przewodniczącego Komisji lub Zastępców Przewodniczącego Komisji przepisów art. 35 lub art. 36.
2. Rada może współpracować z krajowymi lub zagranicznymi organami doradczymi właściwymi w zakresie spraw określonych w rozporządzeniu 2024/1689 i ustawie przy zachowaniu zasady zakazu konfliktu interesów.
3. Rada wyraża opinię lub stanowisko, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w terminie określonym przez Komisję. Opinie i stanowiska Rady nie są wiążące dla Komisji.
4. Opinie i stanowiska, o których mowa w ust. 1, Rada wydaje w drodze uchwały podjętej większością głosów pełnego składu Rady.
5. Opinie i stanowiska Rady są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Komisji.
Art. 47.
2. Rada wskazuje po 2 kandydatów na Przewodniczącego Rady i Zastępcę Przewodniczącego Rady spośród jej członków.
3. Przewodniczący Rady kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady zastępuje go Zastępca Przewodniczącego Rady.
4. Do udziału w posiedzeniu Rady mogą być zapraszane, wskazane przez Komisję i przez Przewodniczącego Rady, inne osoby, o ile jest to uzasadnione przedmiotem posiedzenia.
5. Członek Rady i osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu Rady, są obowiązani do zachowania w tajemnicy informacji, do których uzyskali dostęp w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady lub udziałem w posiedzeniu.
6. Komisja może zwolnić z obowiązku zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 5, w zakresie przez nią określonym, o ile zachowanie tajemnicy prowadziłoby do poważnej szkody dla państwa lub życia, zdrowia i ochrony praw podstawowych osób fizycznych.
7. Członek Rady i osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu Rady nie mogą:
1) prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z działalnością w Radzie;
2) wykonywać działań, które mogłyby skutkować konfliktem interesów.
8. Za udział w pracach Rady jej członkom i osobom zaproszonym do udziału w posiedzeniu Rady nie przysługuje wynagrodzenie.
9. Za udział w pracach Rady jej członkom i osobom zaproszonym do udziału w posiedzeniu Rady przysługuje zwrot kosztów podróży i noclegów na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 77[5] § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
10. Tryb działania Rady określa regulamin, uchwalany przez Komisję na wniosek Rady.
11. Obsługę Rady zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw informatyzacji.
Rozdział 3
Kontrola przestrzegania przepisów o sztucznej inteligencji
Art. 48.
2. Kontrolę prowadzi się zgodnie z zatwierdzonym przez Komisję planem kontroli, na podstawie uzyskanych przez Komisję informacji lub w ramach monitorowania przestrzegania rozporządzenia 2024/1689.
3. W zakresie nieuregulowanym w przepisach niniejszego rozdziału, do kontroli podmiotu, zwanego dalej „kontrolowanym”:
1) będącego przedsiębiorcą - stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, z wyjątkiem art. 51 ust. 3a tej ustawy;
2) niebędącego przedsiębiorcą - stosuje się odpowiednio ustawę z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2026 r. poz. 158).
4. Jeżeli kontrola dotyczy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, przepisy art. 59 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców stosuje się odpowiednio.
5. Do kontroli i zaleceń pokontrolnych stosuje się przepisy działu I rozdziału 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
Art. 49.
1) z urzędu;
2) na wniosek Przewodniczącego Komisji, Zastępcy Przewodniczącego Komisji lub członka Komisji;
3) na wniosek krajowego organu lub podmiotu publicznego, o których mowa w art. 77 ust. 1 rozporządzenia 2024/1689.
2. Kontrolę przeprowadza się niewcześniej niż po 7 dniach od dnia doręczenia kontrolowanemu zawiadomienia o wszczęciu kontroli.
3. Kontrola lub poszczególne czynności kontrolne są przeprowadzane w sposób zdalny, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wykorzystaniem jednego środka lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość, w tym środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2024 r. poz. 1513).
4. Ze względu na uzasadnione podejrzenie wystąpienia lub znaczące prawdopodobieństwo wystąpienia szkody dla życia, zdrowia, bezpieczeństwa lub praw podstawowych osób fizycznych wynikające z wprowadzenia do obrotu, oddania do użytku lub stosowania systemu, którego dotyczy kontrola, Komisja może wydać postanowienie o:
1) przeprowadzeniu części albo całości czynności kontrolnych w siedzibie kontrolowanego lub w miejscu prowadzenia przez niego działalności będącym bezpośrednio powiązanym z zakresem przedmiotowym kontroli;
2) przeprowadzeniu kontroli bez zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2, o ile kontrola dotyczy podmiotu, o którym mowa w art. 48 ust. 3.
Art. 50.
2. W przypadkach, o których mowa w art. 74 ust. 11 rozporządzenia 2024/1689, Komisja może upoważnić do udziału w czynnościach kontrolnych członka lub pracownika organu nadzoru rynku państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej.
3. Osoba wykonująca czynności kontrolne składa na piśmie oświadczenie o niewykonywaniu przez osobę najbliższą:
1) działalności gospodarczej lub
2) czynności na podstawie stosunku pracy lub innej podstawie prawnej
- które są lub co do których istnieje znaczące prawdopodobieństwo, że mogą być przedmiotem kontroli prowadzonych przez Komisję.
4. Przez osobę najbliższą, o której mowa w ust. 3, rozumie się osoby wymienione w art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2025 r. poz. 383, 1818 i 1872 oraz z 2026 r. poz. 902 i 988).
5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, składa się w terminie 30 dni od dnia zatrudnienia pracownika oraz w terminie 3 dni od dnia otrzymania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, jednak niepóźniej niż na dzień przed rozpoczęciem kontroli.
6. Do osoby wykonującej czynności kontrolne stosuje się przepisy art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
7. W przypadku zmiany okoliczności objętych oświadczeniem, o którym mowa w ust. 3, osoba wykonująca czynności kontrolne jest obowiązana dokonać aktualizacji tego oświadczenia w terminie 30 dni.
8. Osoba wykonująca czynności kontrolne jest obowiązana przestrzegać poufności informacji i danych, w tym danych osobowych oraz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, uzyskanych podczas wykonywania swoich zadań określonych w rozporządzeniu 2024/1689 i ustawie.
Art. 51.
2. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera:
1) wskazanie podstawy prawnej kontroli;
2) nazwę i adres organu kontroli;
3) datę i miejsce wystawienia upoważnienia;
4) imię (imiona), nazwisko i stanowisko kontrolującego oraz numer dokumentu tożsamości, a w przypadku upoważnienia do udziału w kontroli osób, o których mowa w art. 50 ust. 2 - imię (imiona) i nazwisko oraz numer dokumentu tożsamości;
5) datę ważności upoważnienia;
6) nazwę (firmę) i siedzibę albo imię (imiona) i nazwisko oraz adres kontrolowanego, a także numer identyfikacyjny REGON, jeżeli został nadany, numer KRS, jeżeli został nadany, albo numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany;
7) określenie zakresu przedmiotowego kontroli;
8) wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli;
9) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego.
3. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podpisuje imieniem i nazwiskiem Przewodniczący Komisji.
Art. 52.
1) żądania udostępnienia związanych z przedmiotem kontroli materiałów, dokumentów, korespondencji przesyłanej drogą elektroniczną, informatycznych nośników danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2025 r. poz. 1703 oraz z 2026 r. poz. 160), innych urządzeń zawierających dane informatyczne lub systemów informatycznych i teleinformatycznych, w tym także zapewnienia dostępu do systemów informatycznych i teleinformatycznych oraz chmury obliczeniowej będących własnością innego podmiotu, zawierających dane kontrolowanego związane z przedmiotem kontroli, w zakresie, w jakim kontrolowany ma do nich dostęp;
2) dostępu do związanych z przedmiotem kontroli materiałów, dokumentów i innych danych niezbędnych do przeprowadzenia kontroli;
3) sporządzania notatek z materiałów, dokumentów i innych danych, o których mowa w pkt 1;
4) zabezpieczania materiałów, dokumentów i innych danych, o których mowa w pkt 1;
5) sporządzania niezbędnych do kontroli kopii lub wyciągów z materiałów, dokumentów i innych danych, o których mowa w pkt 1, jak również zestawień i obliczeń na podstawie dokumentów lub elektronicznych baz danych;
6) żądania złożenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień w sprawach związanych z przedmiotem kontroli;
7) przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celu kontroli;
8) utrwalania kontroli lub poszczególnych czynności podejmowanych w jej toku, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk, w celu zapewnienia ich prawidłowego przebiegu - po uprzednim poinformowaniu kontrolowanego.
2. Kontrolowany udziela kontrolującemu wszelkich potrzebnych informacji i wyjaśnień, potwierdza zgodność z oryginałem kopii materiałów, dokumentów i innych danych sporządzonych lub udostępnionych na żądanie kontrolującego oraz zapewnia mu i osobom, o których mowa w art. 50 ust. 2, warunki do sprawnego przeprowadzenia kontroli, a także:
1) w przypadku kontroli prowadzonej w sposób inny niż zdalny - możliwość wstępu na teren oraz do obiektów budowlanych, a także pomieszczeń i lokali znajdujących się w budynkach;
2) dostęp do materiałów, dokumentów i innych danych lub urządzeń mogących stanowić dowód w sprawie;
3) dostęp do informatycznych nośników danych, urządzeń informatycznych lub systemów informatycznych i teleinformatycznych w zakresie danych zgromadzonych na tych nośnikach, w urządzeniach lub systemach, w tym do korespondencji przesyłanej drogą elektroniczną.
Art. 53.
2. Dowody, o których mowa w ust. 1, mogą zostać zabezpieczone przez kontrolującego, jeżeli jest to technicznie możliwe, przez sporządzenie ich kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem.
Art. 54.
1) zawierają komunikację między kontrolowanym a adwokatem, radcą prawnym, prawnikiem z Unii Europejskiej w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 823) lub osobą, o której mowa w art. 2a tej ustawy, wytworzoną w celu realizacji prawa kontrolowanego do uzyskania ochrony prawnej w toku przeprowadzanej kontroli lub
2) zostały sporządzone wyłącznie w celu realizacji prawa kontrolowanego do uzyskania ochrony prawnej od osób, o których mowa w pkt 1
- kontrolujący pozostawia te materiały, dokumenty lub inne dane w miejscu przeprowadzenia kontroli.
2. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, kontrolujący może zapoznać się z materiałem, dokumentem lub innymi danymi, w sposób pozwalający na ustalenie ich autora, adresata, tytułu i przedmiotu oraz daty ich sporządzenia. Kontrolujący jest uprawniony do żądania od kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej dodatkowych ustnych wyjaśnień w przedmiocie złożonego oświadczenia oraz do przygotowania wersji materiału, dokumentu lub innych danych niezawierającej informacji objętych ochroną zgodnie z ust. 1, jeżeli jest to możliwe.
3. Jeżeli oświadczenie kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej, o którym mowa w ust. 1, budzi wątpliwości w zakresie spełnienia przez dany materiał, dokument lub inne dane przesłanek, o których mowa w ust. 1, kontrolujący niezwłocznie, niepóźniej niż po zakończeniu kontroli, przekazuje materiał, dokument lub inne dane, których dotyczy wątpliwość, Sądowi Okręgowemu w Warszawie - sądowi ochrony konkurencji i konsumentów w sposób zapewniający należyte zabezpieczenie przed ujawnieniem ich treści.
4. Na kontrolowanym spoczywa ciężar dowodu, że materiały, dokumenty lub inne dane, o których mowa w ust. 1, spełniają przesłanki określone w tym przepisie.
5. Sąd Okręgowy w Warszawie - sąd ochrony konkurencji i konsumentów po zapoznaniu się z materiałami, dokumentami lub innymi danymi, o których mowa w ust. 3, wydaje w terminie miesiąca od dnia ich przekazania postanowienie o ich zwrocie kontrolowanemu w całości albo części, jeżeli spełniają one przesłanki, o których mowa w ust. 1, albo wydaje postanowienie o ich zwrocie w całości albo części właściwemu organowi na potrzeby prowadzonej kontroli.
6. Na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów, o którym mowa w ust. 5, przysługuje zażalenie do sądu drugiej instancji. Postanowienie podlega wykonaniu z chwilą uprawomocnienia.
Art. 55.
2. Policja lub jednostki podległe ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji lub przez niego nadzorowane zapewniają pomoc w przeprowadzeniu kontroli.
3. Pomoc udzielana przez:
1) Policję polega na zapewnieniu porządku w miejscu przeprowadzania kontroli oraz bezpieczeństwa i poszanowania godności osób obecnych w miejscu jej przeprowadzania;
2) jednostki podległe ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji lub przez niego nadzorowane polega na wsparciu kontrolującego w ustaleniu stanu faktycznego w zakresie posiadanych przez pracowników tych jednostek wiadomości specjalnych w obszarze bezpieczeństwa systemu sztucznej inteligencji, wymogów określonych w rozdziale III sekcja 2 rozporządzenia 2024/1689 i jego zgodności z pozostałymi przepisami rozporządzenia 2024/1689.
4. W zakresie spraw, o których mowa w ust. 3, Komisja występuje na piśmie o udzielenie pomocy do Komendanta Stołecznego Policji, komendanta wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia kontroli lub jednostek podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji co najmniej 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia kontroli. W przypadkach niecierpiących zwłoki Komisja występuje z wnioskiem o udzielenie pomocy co najmniej 3 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia kontroli.
5. Koszty poniesione przez Policję i jednostki podległe ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji lub przez niego nadzorowane z tytułu udzielonej pomocy w przeprowadzeniu kontroli pokrywa Komisja. Koszty te ustala się według stawki zryczałtowanej w wysokości 1,5 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za każdy przypadek udzielenia pomocy.
Art. 56.
2. Protokół kontroli zawiera co najmniej:
1) wskazanie nazwy (firmy) i siedziby albo imienia (imion) i nazwiska oraz adresu kontrolowanego;
2) w przypadku upoważnienia przez kontrolowanego osoby do reprezentowania w toku kontroli - imię (imiona) i nazwisko tej osoby;
3) imię (imiona), nazwisko i stanowisko kontrolującego oraz numer dokumentu tożsamości, a w przypadku upoważnienia do udziału w kontroli osób, o których mowa w art. 50 ust. 2 - imię (imiona) i nazwisko oraz numer dokumentu tożsamości;
4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
5) określenie zakresu przedmiotowego kontroli;
6) opis przebiegu kontroli;
7) opis stanu faktycznego ustalonego w toku kontroli i inne informacje mające istotne znaczenie dla przedmiotu kontroli;
8) ustalenia z przeprowadzonej kontroli;
9) pouczenie kontrolowanego lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania o prawie zgłaszania zastrzeżeń do protokołu kontroli i prawie odmowy jego podpisania;
10) datę i miejsce podpisania protokołu kontroli przez kontrolującego i kontrolowanego;
11) uwagi, komentarze lub zastrzeżenia dotyczące przebiegu kontroli zgłoszone przez kontrolowanego po zakończeniu czynności kontrolnych.
3. Do protokołu kontroli załącza się materiał dowodowy istotny dla ustaleń z przeprowadzonej kontroli wraz z opisem.
4. Protokół kontroli podpisuje kontrolujący i kontrolowany.
5. Kontrolujący sporządza protokół w postaci elektronicznej, opatruje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym oraz doręcza go kontrolowanemu.
6. Kontrolowany w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli podpisuje go i doręcza kontrolującemu albo składa na piśmie zastrzeżenia do jego treści.
7. W razie zgłoszenia zastrzeżeń do treści protokołu kontroli kontrolujący dokonuje ich analizy i w razie potrzeby podejmuje dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmienia lub uzupełnia odpowiednią część protokołu kontroli w formie aneksu do protokołu kontroli. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości albo części kontrolujący przekazuje kontrolowanemu informacje o tym wraz z uzasadnieniem.
8. Niewykonanie przez kontrolowanego obowiązku, o którym mowa w ust. 6, uznaje się za odmowę podpisania protokołu kontroli.
9. O odmowie podpisania protokołu kontroli kontrolujący czyni wzmiankę w protokole.
Art. 57.
2. W zaleceniach pokontrolnych Komisja:
1) wzywa kontrolowanego do usunięcia nieprawidłowości, w szczególności może wskazać środki, jakie powinien zastosować kontrolowany w celu ich usunięcia;
2) wskazuje termin usunięcia nieprawidłowości;
3) wskazuje sposób i termin powiadomienia Komisji o realizacji zaleceń pokontrolnych;
4) zamieszcza pouczenie o skutkach niewykonania zaleceń pokontrolnych lub braku powiadomienia Komisji o ich wykonaniu w wyznaczonym terminie.
3. Terminy, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, nie mogą być krótsze niż 30 dni od dnia doręczenia zaleceń pokontrolnych kontrolowanemu.
4. W zaleceniach pokontrolnych Komisja może określić inne terminy usunięcia nieprawidłowości i powiadomienia Komisji o ich realizacji. Termin określony w wezwaniu może być krótszy niż 30 dni jedynie w przypadku, gdy kontrolowany, którego dotyczy wezwanie, wyraził na to zgodę lub gdy naruszenia wskazane w zaleceniach pokontrolnych powtarzały się w przeszłości.
5. Jeżeli po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, kontrolowany nie usunie wskazanych nieprawidłowości lub nie powiadomi Komisji o realizacji zaleceń pokontrolnych, Komisja może wszcząć z urzędu postępowanie w sprawie naruszenia rozporządzenia 2024/1689 lub ustawy, zwane dalej „postępowaniem”.
Rozdział 4
Postępowanie przed organem nadzoru rynku
Art. 58.
1) z urzędu, w tym w przypadku stwierdzenia:
a) na podstawie informacji zgromadzonych w toku kontroli, że mogło dojść do naruszenia rozporządzenia 2024/1689 lub ustawy,
b) w toku rozpatrywania skargi, o której mowa w art. 85 rozporządzenia 2024/1689, zwanej dalej „skargą”, że mogło dojść do naruszenia rozporządzenia 2024/1689 lub ustawy;
2) na wniosek:
a) Przewodniczącego Komisji, Zastępcy Przewodniczącego Komisji lub członka Komisji,
b) krajowego organu lub podmiotu publicznego, o których mowa w art. 77 ust. 1 rozporządzenia 2024/1689,
c) Rady.
Art. 59.
2. Skarga zawiera:
1) nazwę lub opis systemu, którego dotyczy skarga, oraz, jeżeli jest to możliwe do ustalenia, nazwę i adres do doręczeń elektronicznych podmiotu, którego dotyczy skarga;
2) opis istotnych faktów i powody, dla których skarżący uważa, że doszło do naruszenia rozporządzenia 2024/1689 lub ustawy;
3) inne informacje uznane przez skarżącego za istotne dla sprawy, w tym informacje zebrane z własnej inicjatywy.
3. Skargę składa się Komisji w postaci elektronicznej. W przypadku braku możliwości jej złożenia w tej postaci dopuszcza się złożenie skargi w postaci papierowej.
4. Komisja, rozpatrując skargę, może współpracować z organami, o których mowa w art. 20 ust. 1, w zakresie, w jakim skarga dotyczy ich właściwości.
Art. 60.
2. Postanowienie o wszczęciu postępowania doręcza się stronom postępowania.
3. Postępowanie nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy od dnia doręczenia stronie postanowienia o wszczęciu postępowania.
Art. 61.
2. W ostrzeżeniu Komisja wskazuje działania umożliwiające przywrócenie stanu zgodnego z prawem, w szczególności w zakresie:
1) zablokowania lub uniemożliwienia użytkownikom uzyskania dostępu do systemu lub jego elementów będących przedmiotem ostrzeżenia;
2) działań naprawczych na rzecz doprowadzenia systemu do stanu lub sposobu działania zgodnego z rozporządzeniem 2024/1689 lub ustawą;
3) spełnienia obowiązku informacyjnego wobec użytkowników końcowych, kontrahentów, pracowników lub innych osób stosujących system, lub osób, na które system oddziałuje, oddziaływał lub może oddziaływać.
3. Strona w terminie 21 dni od dnia otrzymania ostrzeżenia przedstawia Komisji informację o wykonaniu wskazanych w nim działań.
4. W przypadku gdy strona nie wykona działań wskazanych w ostrzeżeniu, Komisja może:
1) nakazać stronie, w drodze postanowienia, spełnienie obowiązku informacyjnego wobec użytkowników końcowych, kontrahentów, pracowników lub innych osób stosujących system, lub osób, na które system oddziałuje, oddziaływał lub może oddziaływać;
2) poinformować krajowe organy lub podmioty publiczne określone w wykazie, o którym mowa w art. 77 ust. 2 rozporządzenia 2024/1689, Komisję Europejską, Europejską Radę ds. Sztucznej Inteligencji, panel naukowy, a także właściwe organy państw członkowskich Unii Europejskiej;
3) umieścić w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Komisji informację o niezastosowaniu się przez stronę do ostrzeżenia.
Art. 62.
2. Decyzja w sprawie naruszenia zawiera środki nakazujące usunięcie skutków naruszenia obowiązków wynikających z rozporządzenia 2024/1689 lub ustawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
3. W przypadku zastosowania się przez stronę w terminie do środków nakazujących usunięcie skutków naruszenia Komisja uwzględnia tę okoliczność, podejmując decyzję w sprawie administracyjnej kary pieniężnej.
Art. 63.
2. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że system sztucznej inteligencji stwarza bezpośrednie ryzyko zagrożenia dla życia, zdrowia, bezpieczeństwa lub praw podstawowych osób fizycznych, Komisja może wydać decyzję nakazującą operatorowi tego systemu zaprzestanie stosowania systemu lub wycofanie go z rynku lub użytkowania. Komisja może nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.
3. Jeżeli w toku postępowania Komisja stwierdzi, że system sztucznej inteligencji stwarza ryzyko dla praw podstawowych osób fizycznych, niezwłocznie informuje o tym krajowe organy lub podmioty publiczne określone w wykazie, o którym mowa w art. 77 ust. 2 rozporządzenia 2024/1689.
4. Komisja prowadzi postępowanie, o którym mowa w ust. 1, przez okres niedłuższy niż 7 dni od dnia wszczęcia postępowania.
5. O decyzji, o której mowa w ust. 2, Komisja informuje właściwą jednostkę notyfikowaną i Komisję Europejską oraz - jeżeli wymaga tego zakres sprawy - właściwy organ krajowy państwa członkowskiego.
Art. 64.
Art. 65.
2. Od decyzji Komisji, o których mowa w art. 62 ust. 1 oraz art. 63 ust. 2, przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów za pośrednictwem Komisji.
3. Do postępowania w sprawach odwołania od decyzji Komisji, o którym mowa w ust. 2, stosuje się przepisy działu IVfa w tytule VII w księdze pierwszej w części pierwszej ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2026 r. poz. 468, 473, 830 i 1003).
4. W przypadku uznania, że odwołanie zasługuje w całości albo części na uwzględnienie, Komisja - nie przekazując akt sądowi - w terminie 14 dni od dnia doręczenia odwołania wydaje decyzję, w której uchyla albo zmienia decyzję, o której mowa w art. 62 ust. 1 albo art. 63 ust. 2, w całości albo części, jednocześnie stwierdzając, czy decyzja została wydana bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa. Komisja niezwłocznie doręcza nową decyzję stronie. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
5. Do postanowień Komisji, na które służy zażalenie, przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
Art. 66.
2. Komisja udostępnia, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Komisji, wykaz systemów sztucznej inteligencji, co do których wydano decyzję w sprawie nałożenia kary za naruszenie rozporządzenia 2024/1689 lub ustawy.
3. Wykaz, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1) nazwę systemu oraz operatora, którego dotyczy decyzja;
2) charakterystykę i opis działania systemu, wraz ze wskazaniem przepisów rozporządzenia 2024/1689 lub ustawy będących przedmiotem decyzji;
3) informację o decyzjach dotyczących tego samego operatora lub podmiotu powiązanego z operatorem, podjętych przez właściwe organy nadzoru innych państw członkowskich lub Komisję Europejską na podstawie rozporządzenia 2024/1689;
4) informacje o decyzjach podjętych przez inne organy nadzoru rynku w Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach, które dotyczą tego samego systemu, na podstawie przepisów innych niż rozporządzenie 2024/1689 i ustawa;
5) oznaczenie sprawy oraz odesłanie do treści decyzji, o której mowa w ust. 2.
4. Komisja prowadzi wykaz, o którym mowa w ust. 2, przy użyciu systemu teleinformatycznego oraz:
1) zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do wykazu;
2) zapewnia integralność danych zawartych w wykazie;
3) zapewnia dostępność systemu teleinformatycznego, w którym wykaz jest prowadzony;
4) przeciwdziała uszkodzeniom systemu teleinformatycznego, w którym wykaz jest prowadzony;
5) określa zasady bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych osobowych;
6) zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych zawartych w wykazie.
5. Komisja jest administratorem danych przetwarzanych w wykazie, o którym mowa w ust. 2.
Art. 67.
Art. 68.
Art. 69.
Rozdział 5
Układ w sprawie warunków nadzwyczajnego złagodzenia sankcji
Art. 70.
2. Strona może zwrócić się do Komisji z wnioskiem o zawarcie układu.
3. W przypadku otrzymania wniosku o zawarcie układu Komisja wydaje postanowienie o:
1) możliwości zawarcia układu albo
2) braku możliwości zawarcia układu.
4. Układ może zostać zawarty, jeżeli strona:
1) zaprzestała naruszania prawa albo usunęła stan niezgodności z prawem, w tym przez spełnienie obowiązku niewykonanego w terminie - w zakresie naruszenia objętego danym postępowaniem oraz
2) ujawniła Komisji wszelkie istotne okoliczności dotyczące naruszenia prawa objętego danym postępowaniem, w tym osoby lub inne podmioty współdziałające w naruszeniu, oraz przedstawiła dowody na poparcie tych okoliczności.
5. Strona może zobowiązać się w układzie do:
1) usunięcia w określonym terminie dających się usunąć skutków naruszenia objętego danym postępowaniem;
2) naprawienia w określonym terminie, w całości albo części, szkody wyrządzonej w wyniku naruszenia, w tym także w przypadkach, gdy szkoda ujawni się w przyszłości.
6. W ramach zawieranego układu Komisja może obniżyć wysokość administracyjnej kary pieniężnej niemniej niż o 20 % i niewięcej niż o 70 %, a w przypadku, o którym mowa w art. 84 ust. 1 - niemniej niż o 30 % i niewięcej niż o 90 %, wysokości administracyjnej kary pieniężnej, która zostałaby nałożona bez zawarcia układu. Komisja może także złagodzić dolegliwość innej sankcji.
7. Jeżeli przepis prawa przewiduje możliwość jednoczesnego nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i zakazu, nakazu lub innej sankcji za dane naruszenie, złagodzenie sankcji może polegać na odstąpieniu od nałożenia zakazu, nakazu lub innej sankcji i na nałożeniu wyłącznie administracyjnej kary pieniężnej w wysokości obniżonej zgodnie z ust. 6 albo bez jej obniżenia.
8. Przy obniżaniu wysokości administracyjnej kary pieniężnej lub przy łagodzeniu dolegliwości sankcji w sposób określony w ust. 7 Komisja bierze pod uwagę:
1) okoliczności, w jakich strona w zakresie naruszenia objętego danym postępowaniem zaprzestała naruszania prawa albo usunęła stan niezgodności z prawem, w tym przez spełnienie obowiązku niewykonanego w terminie lub przez działanie z własnej inicjatywy zgodnie z art. 84 ust. 1;
2) zakres i znaczenie ujawnienia wszystkich istotnych okoliczności naruszenia objętego danym postępowaniem, w tym ujawnienia osób lub innych podmiotów współdziałających w naruszeniu, oraz przedstawienia dowodów na poparcie tych okoliczności;
3) zakres zobowiązań, o których mowa w ust. 5, oraz termin ich wykonania przez stronę.
9. W przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności łagodzących, w tym usunięcia przez stronę skutków naruszenia objętego postępowaniem, układ może przewidywać odstąpienie od nałożenia sankcji.
Art. 71.
2. Strona w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia o możliwości zawarcia układu składa Komisji oświadczenie o woli zawarcia układu.
3. Do czasu zawarcia układu strona może wycofać oświadczenie o woli zawarcia układu.
Art. 72.
2. Informacje i dowody uzyskane przez Komisję, mające charakter oświadczenia strony, dotychczas nieznane Komisji, nie mogą być wykorzystane jako dowód w postępowaniu, w przypadku gdy układ nie zostanie zawarty, ani w innym postępowaniu prowadzonym wobec tego podmiotu przez Komisję albo inny organ.
3. W przypadku podjęcia zobowiązania, o którym mowa w art. 70 ust. 5, strona przedstawia Komisji zakres działań, jakie zamierza podjąć, oraz sposób i termin ich wykonania. Jednocześnie strona składa oświadczenie o braku wiedzy o przeszkodach uniemożliwiających wykonanie tego zobowiązania, według stanu na moment składania oświadczenia.
4. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Art. 73.
2. W przypadku gdy strona podjęła zobowiązanie, o którym mowa w art. 70 ust. 5, w projekcie układu zamieszcza się również treść tego zobowiązania, wskazując zakres działań, jakie strona zamierza podjąć oraz sposób i termin ich wykonania.
3. W postanowieniu o przedstawieniu projektu układu Komisja wyznacza termin przyjęcia układu niekrótszy niż 14 dni od dnia doręczenia stronie tego postanowienia. Bieg terminu, o którym mowa w art. 71 ust. 1, ulega zawieszeniu do dnia upływu terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
4. Postanowienie o przedstawieniu projektu układu zawiera pouczenie o sposobie i skutkach przyjęcia układu, w szczególności o skutku wynikającym z art. 74 ust. 4, oraz o skutku niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 74 ust. 1, w wyznaczonym terminie.
Art. 74.
2. Złożenie oświadczenia o przyjęciu układu o innej treści niż określona w ust. 1 jest bezskuteczne.
3. Niezłożenie w terminie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, jest tożsame z odrzuceniem projektu układu przez stronę.
4. Skutkiem oświadczenia o przyjęciu układu jest zrzeczenie się przez stronę prawa do wniesienia odwołania do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów od decyzji, o której mowa w art. 76 ust. 1.
Art. 75.
2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, Komisja wydaje także w przypadku:
1) gdy strona nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 71 ust. 2;
2) gdy strona wycofa oświadczenie, o którym mowa w art. 71 ust. 2;
3) uznania, że działania strony mają charakter pozorny i nie zmierzają do zawarcia układu.
Art. 76.
2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest ostateczna.
Art. 77.
2. Bieg terminów przedawnienia ulega zawieszeniu w okresie od dnia wydania postanowienia, o którym mowa w art. 70 ust. 1 lub ust. 3 pkt 1, do dnia zawarcia układu albo wydania postanowienia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 lub 2.
Art. 78.
Art. 79.
2. Komisja może żądać informacji lub dokumentów dotyczących wykonywania przez stronę zobowiązań przyjętych w ramach układu.
Art. 80.
2. Nie wznawia się postępowania z przyczyn, o których mowa w ust. 1, jeżeli od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w art. 76 ust. 1, upłynęło więcej niż 10 lat.
Art. 81.
2. Postanowienie stanowi podstawę do przeprowadzenia przez Komisję postępowania w sprawie przyczyn wznowienia oraz w sprawie rozstrzygnięcia co do istoty sprawy.
3. W przypadku wznowienia postępowania, o którym mowa w art. 70 ust. 1, uznaje się, że bieg terminu przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej lub innej sankcji uległ zawieszeniu w okresie od dnia wydania postanowienia, o którym mowa w art. 70 ust. 1 lub ust. 3 pkt 1, do dnia wydania postanowienia, o którym mowa w ust. 1.
Art. 82.
2. W przypadku gdy w wyniku wznowienia postępowania, o którym mowa w art. 70 ust. 1, jest wydawana decyzja, a przepis prawa przewiduje za dane naruszenie możliwość jednoczesnego nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i wydania decyzji nakazującej wycofanie systemu sztucznej inteligencji z rynku, nałożenia zakazu albo zastosowania innej sankcji, Komisja w tej decyzji może zastosować jedną z sankcji przewidzianych przepisami prawa albo obydwie sankcje łącznie. W stosunku do administracyjnej kary pieniężnej stosuje się przepis ust. 1.
Art. 83.
Art. 84.
1) postępowanie, o którym mowa w art. 70 ust. 1, zostało wszczęte na podstawie informacji lub dokumentów przedstawionych Komisji z własnej inicjatywy przez podmiot, który dopuścił się naruszenia prawa, a w informacjach lub dokumentach:
a) ujawniono wszystkie istotne okoliczności dotyczące tego naruszenia, w tym osoby lub inne podmioty współdziałające w naruszeniu oraz
b) przedstawiono dowody na poparcie tych okoliczności;
2) przed złożeniem informacji i dokumentów, o których mowa w pkt 1, podmiot zaprzestał danego naruszenia prawa albo usunął stan niezgodności z prawem, w tym przez wykonanie zobowiązania niewykonanego w terminie.
2. Podmiot, który dopuścił się naruszenia, może uzupełnić informacje lub dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na zasadach określonych w art. 72 ust. 1 i 2.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podmiot, który dopuścił się naruszenia, może jednocześnie złożyć wniosek, o którym mowa w art. 70 ust. 2.
4. Wniosek, o którym mowa w art. 70 ust. 2, Komisja rozpatruje po wszczęciu postępowania, o którym mowa w art. 70 ust. 1. W przypadku gdy to postępowanie nie zostało wszczęte, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.
Art. 85.
Rozdział 6
Jednostki notyfikowane i procedura notyfikacyjna
Art. 86.
2. Organ notyfikujący dokonuje notyfikacji jednostki oceniającej zgodność na jej wniosek i na zasadach określonych w art. 29 i art. 30 rozporządzenia 2024/1689 oraz ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.
3. Organem właściwym do udzielenia autoryzacji w rozumieniu przepisu art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku jest minister właściwy do spraw informatyzacji.
4. Polskie Centrum Akredytacji:
1) wspiera ministra właściwego do spraw informatyzacji w pracach na rzecz wspólnego opracowania przez organy notyfikujące państw członkowskich Unii Europejskiej procedur koniecznych do oceny, wyznaczania i notyfikowania jednostek oceniających zgodność, o których mowa w art. 28 ust. 1 rozporządzenia 2024/1689;
2) we współpracy z ministrem właściwym do spraw informatyzacji opracowuje szczegółowy program akredytacji jednostek oceniających zgodność oraz w miarę potrzeby aktualizację tego programu, uwzględniając wnioski z jego bieżącej realizacji;
3) przekazuje ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informację o:
a) wnioskach jednostek oceniających zgodność o akredytację do celów notyfikacji w obszarze rozporządzenia 2024/1689,
b) udzielonych akredytacjach w tym obszarze,
c) zmianach zakresu akredytacji,
d) zawieszonych akredytacjach,
e) cofniętych akredytacjach
- w terminie 14 dni od dnia podjęcia odpowiedniej decyzji.
5. Do akredytacji, autoryzacji i notyfikacji jednostek uczestniczących w procesie oceny zgodności systemów sztucznej inteligencji, o których mowa w rozporządzeniu 2024/1689, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziałów 4 i 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.
Art. 87.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej:
1) wskazanie nazwy (firmy) i siedziby albo imienia (imion) i nazwiska oraz adresu wnioskodawcy, a także numeru identyfikacyjnego REGON, jeżeli został nadany, numeru KRS, jeżeli został nadany, albo numeru identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany;
2) określenie jego zakresu;
3) datę wydania, okres ważności i numer akredytacji;
4) oznaczenie certyfikatu akredytacji, jeżeli został wydany.
Art. 88.
Art. 89.
Art. 90.
2. W przypadku stwierdzenia, że nie zostały spełnione wymogi, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw informatyzacji podejmuje działania mające na celu spełnienie tych wymogów.
3. Minister właściwy do spraw informatyzacji przekazuje sprawozdanie, o którym mowa w art. 70 ust. 6 rozporządzenia 2024/1689, w zakresie właściwości organu notyfikującego, Komisji Europejskiej, w postaci elektronicznej, na zasadach określonych w art. 70 ust. 6 tego rozporządzenia.
Rozdział 7
Środki wspierające innowacyjność
Art. 91.
1) odstępstwo od stosowania przepisów, o których mowa w ust. 3, lub
2) wsparcie w zakresie osiągania zgodności z wymogami rozporządzenia 2024/1689
- w celu realizacji projektu mającego na celu przyczynienie się do osiągnięcia celów, o których mowa w art. 57 ust. 9 rozporządzenia 2024/1689, w zakresie niezbędnym do jego przeprowadzenia.
2. Komisja może, w drodze decyzji, ustanowić piaskownicę regulacyjną, o której mowa w ust. 1, wspólnie z innym właściwym organem nadzoru rynku lub organem administracji publicznej, organem nadzoru rynku państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a także z Europejskim Urzędem ds. Sztucznej Inteligencji w zakresie piaskownic regulacyjnych na poziomie Unii Europejskiej.
3. Zakres przedmiotowy piaskownicy regulacyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje:
1) dokumentację systemu zarządzania ryzykiem, o którym mowa w art. 9 ust. 1-5 rozporządzenia 2024/1689;
2) zbiory danych treningowych, walidacyjnych i testowych, o których mowa w art. 10 ust. 2-5 rozporządzenia 2024/1689;
3) dokumentację techniczną, o której mowa w art. 11 rozporządzenia 2024/1689;
4) wymogi w zakresie rejestrowania zdarzeń, o których mowa w art. 12 rozporządzenia 2024/1689;
5) instrukcję obsługi, o której mowa w art. 13 ust. 2 i 3 rozporządzenia 2024/1689;
6) oznaczenie produktu, o którym mowa w art. 16 lit. b rozporządzenia 2024/1689;
7) wprowadzenie systemu zarządzania jakością, o którym mowa w art. 17 rozporządzenia 2024/1689;
8) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji lub deklaracji zgodności, o których mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2024/1689;
9) przechowywanie automatycznie generowanych rejestrów zdarzeń, o których mowa w art. 19 rozporządzenia 2024/1689;
10) ocenę zgodności, o której mowa w art. 43 rozporządzenia 2024/1689;
11) deklarację zgodności UE, o której mowa w art. 47 rozporządzenia 2024/1689;
12) oznakowanie CE, o którym mowa w art. 48 rozporządzenia 2024/1689;
13) rejestrację w bazie danych UE, o której mowa w art. 49 ust. 1-3 rozporządzenia 2024/1689;
14) monitorowanie po wprowadzeniu do obrotu, o którym mowa w art. 72 rozporządzenia 2024/1689.
4. Zakres piaskownicy regulacyjnej, o której mowa w ust. 1, obejmuje także:
1) limit łącznej liczby użytkowników i innych podmiotów, na które mogą jednocześnie oddziaływać projekty w piaskownicy regulacyjnej, uwzględniający możliwości organizacyjne Komisji, przewidywane zainteresowanie uczestnictwem w piaskownicy regulacyjnej i przewidywany wpływ piaskownicy regulacyjnej na poziom innowacyjności przedsiębiorstw w obszarze sztucznej inteligencji;
2) czas trwania piaskownicy regulacyjnej;
3) inne obowiązki określone w aktach wykonawczych Komisji Europejskiej, o których mowa w art. 58 rozporządzenia 2024/1689.
5. Komisja określa warunki i sposób organizacji konkursu na uczestnictwo w piaskownicy regulacyjnej, o której mowa w ust. 1, a także sposób składania ofert i sposób wyboru projektów zakwalifikowanych do realizacji.
6. W celu realizacji piaskownicy regulacyjnej, o której mowa w ust. 1, Komisja może zapewnić zaplecze technologiczne umożliwiające testowanie systemu sztucznej inteligencji w kontrolowanym środowisku, z zachowaniem odpowiedniego poziomu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i praw podstawowych osób fizycznych.
7. Czas trwania piaskownicy regulacyjnej wynosi niemniej niż 6 i niewięcej niż 12 miesięcy.
Art. 92.
Art. 93.
2. Opłata za uczestnictwo w piaskownicy regulacyjnej jednostek samorządu terytorialnego nie może być wyższa niż dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2024 r. poz. 1773).
3. Opłata za uczestnictwo w piaskownicy regulacyjnej podmiotów innych niż wskazane w ust. 1 i 2 nie może być wyższa niż czterokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 4 ustawy, o której mowa w ust. 2.
4. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 i 3, oraz sposób ich wnoszenia, mając na względzie rodzaj podmiotu, zakres piaskownicy regulacyjnej oraz konieczność prawidłowej i efektywnej jej obsługi.
Art. 94.
2. Ogłoszenie o konkursie zawiera co najmniej:
1) przedmiot konkursu;
2) termin, miejsce i sposób składania ofert;
3) wykaz dokumentów, w tym plan projektu;
4) kryteria oceny ofert;
5) termin ogłoszenia o wynikach konkursu.
3. Plan projektu określa w szczególności:
1) harmonogram testowania;
2) cele projektu;
3) wymogi rozporządzenia 2024/1689 stosowane wobec systemu sztucznej inteligencji podczas testowania;
4) zasady przetwarzania danych osobowych;
5) procedury zarządzania ryzykiem;
6) warunki przeprowadzania testów w warunkach rzeczywistych.
4. Komisja udostępnia ogłoszenie o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Komisji.
Art. 95.
2. Zespół konkursowy:
1) ocenia oferty pod kątem zgodności z warunkami, o których mowa w rozporządzeniu 2024/1689 i ustawie;
2) sporządza protokół oceny ofert;
3) sporządza projekt listy rankingowej.
3. Komisja zatwierdza dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3.
4. Do uczestnictwa w piaskownicy regulacyjnej kwalifikują się podmioty z najwyższą liczbą punktów na liście rankingowej, aż do wyczerpania limitu liczby użytkowników.
5. Podmioty nieposiadające siedziby lub oddziału na terenie Unii Europejskiej kwalifikują się do uczestnictwa w piaskownicy regulacyjnej po wyczerpaniu listy pozostałych podmiotów, w ramach limitu liczby użytkowników.
6. Komisja udostępnia protokół oceny ofert i listę rankingową w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Komisji.
Art. 96.
2. Komisja rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia upływu terminu do jego złożenia.
3. Komisja powołuje zespół odwoławczy do oceny odwołania, o którym mowa w ust. 1, w składzie innym niż zespół konkursowy, o którym mowa w art. 95 ust. 1.
4. Zespół odwoławczy, oceniając odwołanie, bierze pod uwagę w szczególności ofertę co do której złożono odwołanie oraz nowe okoliczności faktyczne lub prawne przedstawione w odwołaniu mające wpływ na wynik oceny.
5. W przypadku ponownej oceny ofert zespół odwoławczy przygotowuje aneksy do protokołu i listy rankingowej, o których mowa w art. 95 ust. 2 pkt 2 i 3.
6. Komisja zatwierdza dokumenty, o których mowa w ust. 5. Przepis art. 95 ust. 6 stosuje się.
7. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, lub ogłoszeniu aneksów, o których mowa w ust. 5, Komisja niezwłocznie wydaje decyzję, o której mowa w art. 91 ust. 1.
Art. 97.
1) limit liczby użytkowników oraz innych podmiotów, na które może oddziaływać projekt w piaskownicy regulacyjnej;
2) zakres piaskownicy regulacyjnej dla projektu.
2. Komisja informuje, drogą elektroniczną, Komisję Europejską i Europejską Radę ds. Sztucznej Inteligencji o ustanowieniu piaskownicy regulacyjnej, niepóźniej niż 7 dni od dnia zgody na odstępstwo, o której mowa w art. 91 ust. 1.
3. Komisja przyjmuje sprawozdania, o których mowa w art. 57 ust. 16 rozporządzenia 2024/1689, a następnie przekazuje je drogą elektroniczną Komisji Europejskiej i Europejskiej Radzie ds. Sztucznej Inteligencji w terminach i na zasadach określonych w tym przepisie.
Art. 98.
1) informuje użytkowników i inne podmioty, na które oddziałuje lub może oddziaływać projekt o uczestnictwie w piaskownicy regulacyjnej oraz warunkach tego uczestnictwa;
2) składa Komisji roczny raport z przebiegu realizacji projektu;
3) zamieszcza na swojej stronie internetowej informację o uczestnictwie w piaskownicy regulacyjnej oraz warunkach zakwalifikowania do piaskownicy regulacyjnej;
4) niezwłocznie informuje Komisję o zmianach okoliczności prawnych lub faktycznych mających związek z projektem uczestniczącym w piaskownicy regulacyjnej.
Art. 99.
2. Do kontroli, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy rozdziału 3, z wyjątkiem art. 48 ust. 1 i 2 i art. 57 oraz nie stosuje się przepisu art. 58 pkt 1 lit. a.
3. Jeżeli w przypadku przeprowadzonej kontroli, o której mowa w ust. 1, stwierdzono naruszenie przez podmiot uczestniczący w piaskownicy regulacyjnej warunków zakwalifikowania do piaskownicy regulacyjnej, Komisja wzywa ten podmiot do usunięcia naruszenia w określonym w wezwaniu terminie, niekrótszym niż 30 dni od dnia otrzymania wezwania.
4. W przypadku gdy podmiot uczestniczący w piaskownicy regulacyjnej nie usunie naruszenia w terminie określonym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 3, Komisja podejmuje uchwałę o wyłączeniu tego podmiotu z piaskownicy regulacyjnej. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Art. 100.
1) przeprowadza ocenę przyjętego projektu;
2) sporządza dokumentację końcową zawierającą:
a) potwierdzenie uczestnictwa w piaskownicy regulacyjnej,
b) raport końcowy.
2. Komisja doręcza potwierdzenie uczestnictwa podmiotowi uczestniczącemu w piaskownicy regulacyjnej.
Art. 101.
2. Komisja wydaje opinię indywidualną, o której mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie.
3. W przypadku gdy wniosek o wydanie opinii indywidualnej nie spełnia wymogów określonych w art. 9 ust. 2 i 3 i art. 10 Komisja wzywa podmiot, który złożył ten wniosek, do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku nieuzupełnienia braków w wyznaczonym terminie wniosek o wydanie opinii indywidualnej pozostawia się bez rozpoznania i powiadamia się o tym podmiot, który z nim wystąpił.
4. Do opinii indywidualnej, o której mowa w ust. 2, przepisów art. 9 ust. 4, art. 11 oraz art. 12 ust. 1 i 3 nie stosuje się.
Art. 102.
2. Minister właściwy do spraw informatyzacji, w zakresie zadań wskazanych w ust. 1, może powierzyć nadzorowanym instytutom badawczym opracowanie rekomendacji najlepszych praktyk stosowania systemów sztucznej inteligencji i ich aktualizacji. Minister właściwy do spraw informatyzacji udzieli nadzorowanym instytutom badawczym, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotacji celowej na realizację tego zadania.
3. Minister właściwy do spraw informatyzacji do dnia 31 marca każdego roku przekazuje Radzie Ministrów oraz Komisji informację na temat wymaganych zasobów obliczeniowych do dalszego rozwoju systemów sztucznej inteligencji i prognozowanego zużycia energii z tego tytułu.
Art. 103.
1) udzielać pomocy finansowej w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz finansować lub współfinansować programy i projekty, w tym ze środków pochodzących:
a) z budżetu państwa w formie dotacji celowej,
b) z budżetu Unii Europejskiej, zapewniających wsparcie w ramach polityki spójności,
c) ze środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej,
d) ze środków pochodzących z innych programów w zakresie mu powierzonym do realizacji na podstawie ustawy, umów lub porozumień;
2) inicjować, wspierać i realizować programy obejmujące finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz działań przygotowujących do wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie ustawy, umów lub porozumień;
3) zapewnić Komisji warunki technologiczne i infrastrukturalne niezbędne do ustanowienia piaskownicy regulacyjnej, o której mowa w art. 91 ust. 1.
2. Programy i projekty, o których mowa w ust. 1, są realizowane przez jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w ramach ich zadań.
3. Minister właściwy do spraw informatyzacji popularyzuje efekty zrealizowanych zadań, o których mowa w ust. 1.
Rozdział 8
Przepisy o administracyjnych karach pieniężnych i przepisy karne
Art. 104.
2. Podejmując decyzję w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, Komisja uwzględnia przesłanki określone w art. 99 ust. 7 rozporządzenia 2024/1689.
3. W uzasadnieniu decyzji w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, Komisja wskazuje przesłanki określone w art. 99 ust. 7 rozporządzenia 2024/1689.
4. Równowartość wyrażonych w euro kwot, o których mowa w art. 99 rozporządzenia 2024/1689, oblicza się w złotych według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w tabeli kursów na dzień 28 stycznia każdego roku, a w przypadku gdy w danym roku Narodowy Bank Polski nie ogłasza średniego kursu euro w dniu 28 stycznia - według średniego kursu euro ogłoszonego w najbliższej po tej dacie tabeli kursów Narodowego Banku Polskiego.
5. Administracyjną karę pieniężną uiszcza się w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej.
Art. 105.
2. W przypadku niedostarczenia danych przez podmiot, o którym mowa w art. 104 ust. 1, lub gdy dostarczone przez ten podmiot dane uniemożliwiają ustalenie podstawy wymiaru administracyjnej kary pieniężnej, Komisja ustala podstawę wymiaru administracyjnej kary pieniężnej w sposób szacunkowy, uwzględniając wielkość tego podmiotu, specyfikę prowadzonej przez niego działalności lub ogólnie dostępne dane finansowe dotyczące tego podmiotu.
Art. 106.
Art. 107.
2. Komisja może, na uzasadniony wniosek ukaranego podmiotu, odroczyć termin uiszczenia administracyjnej kary pieniężnej albo rozłożyć ją na raty, ze względu na ważny interes wnioskodawcy.
3. Rozstrzygnięcie w przedmiocie odroczenia terminu uiszczenia administracyjnej kary pieniężnej albo rozłożenia jej na raty następuje w drodze postanowienia.
4. W przypadku odroczenia terminu uiszczenia administracyjnej kary pieniężnej albo rozłożenia jej na raty Komisja nalicza od nieuiszczonej kwoty odsetki w stosunku rocznym, przy zastosowaniu obniżonej stawki odsetek za zwłokę, ogłaszanej na podstawie art. 56d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2026 r. poz. 622, 825, 846 i 875), od dnia następującego po dniu złożenia wniosku.
5. W przypadku rozłożenia administracyjnej kary pieniężnej na raty, odsetki za zwłokę od nieuiszczonej kwoty są naliczane odrębnie dla każdej raty.
6. W przypadku niedotrzymania odroczonego terminu uiszczenia administracyjnej kary pieniężnej albo terminu uiszczenia jej rat odsetki za zwłokę są naliczane za okres od dnia upływu odroczonego terminu uiszczenia kary albo terminu uiszczenia poszczególnych rat.
7. Komisja może uchylić postanowienie o odroczeniu terminu uiszczenia administracyjnej kary pieniężnej albo rozłożeniu jej na raty, jeżeli ujawniły się nowe lub uprzednio nieznane okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia w przedmiocie odroczenia terminu uiszczenia administracyjnej kary pieniężnej albo rozłożenia jej na raty lub jeżeli rata nie została uiszczona w terminie.
8. Na postanowienie o odmowie odroczenia terminu uiszczenia administracyjnej kary pieniężnej albo rozłożenia jej na raty ukaranemu podmiotowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów.
9. Zmniejszenie wysokości administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, i odroczenie terminu jej uiszczenia albo rozłożenie jej na raty, o których mowa w ust. 2:
1) nie stanowi pomocy publicznej;
2) stanowi pomoc de minimis albo pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - w zakresie i na zasadach określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis;
3) stanowi pomoc publiczną zgodną z zasadami rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, której dopuszczalność została określona przez właściwe instytucje Unii Europejskiej.
Art. 108.
2. Nadając decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, Komisja bierze pod uwagę stwierdzone w trakcie postępowania lub mogące z wysokim prawdopodobieństwem wystąpić szkody dla życia, zdrowia, bezpieczeństwa lub praw podstawowych osób fizycznych wynikające z wprowadzenia do obrotu, oddania do użytku lub stosowania systemu, którego dotyczy postępowanie.
Art. 109.
2. Do postępowania w sprawach odwołania, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy działu IVfa w tytule VII w księdze pierwszej w części pierwszej ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
3. W przypadku uznania, że odwołanie zasługuje w całości albo części na uwzględnienie, Komisja - nie przekazując akt sądowi - w terminie 14 dni od dnia doręczenia odwołania wydaje decyzję, w której uchyla albo zmienia decyzję w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej w całości albo części. Komisja niezwłocznie doręcza decyzję stronie.
4. Do decyzji, o której mowa w ust. 3, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
Art. 110.
Art. 111.
Art. 112.
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, działając w imieniu lub interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do czynów określonych w art. 99 ust. 5 rozporządzenia 2024/1689.
Art. 113.
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, działając w imieniu lub interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
Art. 114.
Rozdział 9
Zmiany w przepisach
Art. 115.
„Dział IVfa
Postępowanie w sprawach z zakresu sztucznej inteligencji
Art. 479[88a]. Sąd Okręgowy w Warszawie - sąd ochrony konkurencji i konsumentów jest właściwy w sprawach odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, o których mowa w ustawie z dnia 3 lipca 2026 r. o systemach sztucznej inteligencji (Dz. U. poz. 1003).
Art. 479[88b]. Odwołanie od decyzji Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji wnosi się za jej pośrednictwem do sądu ochrony konkurencji i konsumentów w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.
Art. 479[88c]. Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji przekazuje niezwłocznie odwołanie wraz z aktami sprawy do sądu.
Art. 479[88d]. Odwołanie od decyzji Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub części.
Art. 479[88e]. Sąd ochrony konkurencji i konsumentów odrzuca odwołanie wniesione po upływie terminu do jego wniesienia, niedopuszczalne z innych przyczyn, a także wtedy, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków odwołania.
Art. 479[88f]. § 1. W sprawach z zakresu naruszenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1689 z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia zharmonizowanych przepisów dotyczących sztucznej inteligencji oraz zmiany rozporządzeń (WE) nr 300/2008, (UE) nr 167/2013, (UE) nr 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 i (UE) 2019/2144 oraz dyrektyw 2014/90/UE, (UE) 2016/797 i (UE) 2020/1828 (akt w sprawie sztucznej inteligencji) (Dz. Urz. UE L 2024/1689 z 12.07.2024) i ustawy z dnia 3 lipca 2026 r. o systemach sztucznej inteligencji stronami są Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji i podmiot będący stroną postępowania przed Komisją Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji.
§ 2. Pełnomocnikiem Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji może być pracownik urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji.
Art. 479[88g]. § 1. Sąd ochrony konkurencji i konsumentów oddala odwołanie od decyzji Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, jeżeli nie ma podstaw do jego uwzględnienia.
§ 2. W razie uwzględnienia odwołania sąd ochrony konkurencji i konsumentów zaskarżoną decyzję uchyla albo zmienia w całości albo części i orzeka co do istoty sprawy. Jednocześnie sąd stwierdza, czy zaskarżona decyzja została wydana bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa.
Art. 479[88h]. § 1. W postępowaniu przed sądem ochrony konkurencji i konsumentów chroni się tajemnicę przedsiębiorstwa oraz inne tajemnice podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów.
§ 2. Sąd ochrony konkurencji i konsumentów może, w drodze postanowienia, ujawnić stronie postępowania sądowego informacje chronione w postępowaniu przed Komisją Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji jako tajemnica przedsiębiorstwa drugiej strony tylko wtedy, gdy:
1) zmieniły się istotnie okoliczności będące podstawą wydania przez Komisję Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji postanowienia ograniczającego prawo wglądu do materiału dowodowego załączonego przez strony do akt sprawy;
2) strona, której tajemnica przedsiębiorstwa jest chroniona, wyraziła na to zgodę.
§ 3. Sąd na wniosek strony albo z urzędu może, w drodze postanowienia, w niezbędnym zakresie ograniczyć pozostałym stronom prawo wglądu do materiału dowodowego załączonego przez strony do akt sprawy w toku postępowania sądowego, jeżeli udostępnienie tego materiału groziłoby ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych tajemnic podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów.
§ 4. Ograniczenie prawa wglądu do materiału dowodowego, o którym mowa w § 3, nie dotyczy Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji.
§ 5. Na postanowienie, o którym mowa w § 2 i 3, nie przysługuje zażalenie.
Art. 479[88i]. § 1. Zażalenie na postanowienie Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji wnosi się do sądu ochrony konkurencji i konsumentów w terminie tygodnia od dnia doręczenia tego postanowienia.
§ 2. Przepisy art. 479[88c], art. 479[88d], art. 479[88e], art. 479[88g] i art. 479[88h] stosuje się odpowiednio do zażaleń na postanowienia Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji.
Art. 479[88j]. Skarga kasacyjna od orzeczenia sądu drugiej instancji przysługuje niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia.”.
Art. 116.
„§ 1a. O ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, do zażaleń na postanowienia, o których mowa w art. 34 § 2, wydanych przez wierzycieli, dla których organem wyższego stopnia jest minister albo w stosunku do których brak organu wyższego stopnia, stosuje się odpowiednio przepis art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.”.
Art. 117.
„10a) współpraca z Komisją Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji;”.
Art. 118.
1) w art. 2 po pkt 3c dodaje się pkt 3d w brzmieniu:
„3d) Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji;”;
2) w art. 5 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wymienione w art. 2 pkt 1-3c i 4 stanowi przewinienie służbowe, które podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej lub stanowi podstawę do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika;”;
3) w art. 10 w ust. 6 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:
„5) Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji - Prezesowi Rady Ministrów;
6) Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji - Przewodniczącemu tej Komisji.”.
Art. 119.
„W sprawozdaniu z działalności zamieszcza się odrębną część dotyczącą wykorzystania systemów sztucznej inteligencji w celu realizacji zadań Agencji.”.
Art. 120.
1) w art. 3 w ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) odwołanie od decyzji oraz zażalenie na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji oraz organu regulacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757 oraz z 2026 r. poz. 605).”;
2) art. 32 otrzymuje brzmienie:
„Art. 32. 1. Opłatę stałą w kwocie 1000 złotych pobiera się od odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego oraz Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, a także od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w takiej sprawie.
2. Opłatę stałą w kwocie 500 złotych pobiera się od zażalenia na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego oraz Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji.”.
Art. 121.
„Art. 17h. Komisja współpracuje z Komisją Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji. Komisja oraz Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji dokonują wzajemnej wymiany informacji lub dokumentów, w tym informacji chronionych na podstawie odrębnych ustaw, w zakresie niezbędnym do wykonywania ich ustawowo określonych zadań.”.
Art. 122.
1) w art. 2 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) notyfikacją, zgodnie z:
a) art. 42 ust. 2, 5 i 8 rozporządzenia 2017/745, art. 38 ust. 2, 5 i 8 rozporządzenia 2017/746,
b) przepisami rozdziału III sekcji 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1689 z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia zharmonizowanych przepisów dotyczących sztucznej inteligencji oraz zmiany rozporządzeń (WE) nr 300/2008, (UE) nr 167/2013, (UE) nr 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 i (UE) 2019/2144 oraz dyrektyw 2014/90/UE, (UE) 2016/797 i (UE) 2020/1828 (akt w sprawie sztucznej inteligencji) (Dz. Urz. UE L 2024/1689 z 12.07.2024) w zakresie wyrobów, o których mowa w art. 1 ust. 4 rozporządzenia 2017/745, oraz wyrobów, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia 2017/746, których elementem związanym z bezpieczeństwem jest system sztucznej inteligencji lub które same są takim systemem.”;
2) w art. 4 w ust. 1 w pkt 3 w lit. r średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. s w brzmieniu:
„s) współpraca z organem notyfikującym, o którym mowa w rozdziale 6 ustawy z dnia 3 lipca 2026 r. o systemach sztucznej inteligencji (Dz. U. poz. 1003), w tym przekazywanie informacji o notyfikacji, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 7 lit. b;”.
Art. 123.
„Art. 59a. Prezes Urzędu współpracuje z Komisją Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji.”.
Art. 124.
„24) współpraca z Komisją Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji.”.
Rozdział 10
Przepisy dostosowujące i przepis końcowy
Art. 125.
2. Sejm za zgodą Senatu powołuje Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
3. Pierwsze posiedzenie Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji jej Przewodniczący zwołuje w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
4. Minister właściwy do spraw informatyzacji podejmuje działania niezbędne w celu utworzenia w urzędzie obsługującym tego ministra komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 43 ust. 2, oraz rozpoczęcia działalności przez tę komórkę, Komisję Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji i jej Przewodniczącego w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Art. 126.
1) 2026 r. - 9,30 mln zł;
2) 2027 r. - 23,74 mln zł;
3) 2028 r. - 24,17 mln zł;
4) 2029 r. - 24,89 mln zł;
5) 2030 r. - 25,63 mln zł;
6) 2031 r. - 26,39 mln zł;
7) 2032 r. - 27,18 mln zł;
8) 2033 r. - 27,99 mln zł;
9) 2034 r. - 28,82 mln zł;
10) 2035 r. - 29,68 mln zł.
2. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, jest minister właściwy do spraw informatyzacji.
3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 stosuje się mechanizm korygujący polegający na ograniczeniu kosztów związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy.
4. Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 3, jest Przewodniczący Komisji.
Art. 127.
1) art. 125 ust. 4, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
2) art. 8-18 oraz rozdziałów 3-5, 8 i 9, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawę z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, ustawę z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, ustawę z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawę z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1871 i 1897, z 2025 r. poz. 619, 620, 621, 622, 1162, 1794, 1837 i 1864 oraz z 2026 r. poz. 187, 203, 328, 370, 635, 637, 821 i 912.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, 635, 680 i 912.
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1178, 1661, 1814, 1818 i 1872 oraz z 2026 r. poz. 473.
- Data ogłoszenia: 2026-07-27
- Data wejścia w życie: 2026-08-11
- Data obowiązywania: 2026-08-11
- USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
- USTAWA z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji
- USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
- USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
- USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
- USTAWA z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
- USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
- USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
- USTAWA z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
- USTAWA z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
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