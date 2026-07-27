REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1006
USTAWA
z dnia 3 lipca 2026 r.
o zmianie ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
Art. 1.
„Art. 47a. 1. W przypadku wydania przez ministra właściwego do spraw turystyki komunikatu, o którym mowa w art. 15kc ust. 14 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 764 i 1806 oraz z 2026 r. poz. 39, 635 i 989), jeżeli impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana z powodu ogłoszenia albo wystąpienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w miejscu realizacji imprezy turystycznej nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, organizator turystyki może w zamian przyznać podróżnemu, za jego zgodą, voucher turystyczny na poczet przyszłej imprezy turystycznej.
2. W przypadku przyjęcia przez podróżnego vouchera turystycznego, o którym mowa w ust. 1, oświadczenie o odstąpieniu od umowy o udział w imprezie turystycznej, o którym mowa w art. 47 ust. 4, oraz oświadczenie o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej, o którym mowa w art. 47 ust. 5 pkt 2, są bezskuteczne.
3. Voucher turystyczny, o którym mowa w ust. 1, uprawnia podróżnego do udziału w imprezie turystycznej w terminie roku od dnia, w którym wyraził on zgodę na przyjęcie vouchera turystycznego.
4. Strony umowy o udział w imprezie turystycznej mogą postanowić o przedłużeniu terminu wykorzystania vouchera turystycznego, o którym mowa w ust. 1, na kolejny rok.
5. Wartość vouchera turystycznego, o którym mowa w ust. 1, nie może być niższa niż kwota wpłacona na poczet realizacji umowy o udział w imprezie turystycznej.
6. Przed wykorzystaniem vouchera turystycznego, o którym mowa w ust. 1, strony umowy o udział w imprezie turystycznej zmienią w tej umowie treść uzgodnień, informacje, o których mowa w art. 40 ust. 1, oraz informacje i dane, o których mowa w art. 42 ust. 4, w zakresie imprezy turystycznej, która będzie realizowana z wykorzystaniem tego vouchera turystycznego.
7. Środki odpowiadające wpłatom na poczet realizacji umów o udział w imprezach turystycznych, w stosunku do których zastosowanie znajdzie ust. 1, są objęte zabezpieczeniem finansowym organizatora turystyki, o którym mowa w art. 7 ust. 2, obowiązującym w dniu zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej.
Art. 47b. W przypadku niewykorzystania vouchera turystycznego, o którym mowa w art. 47a ust. 1, w terminie, o którym mowa w art. 47a ust. 3 albo ust. 4, kwota wpłacona przez podróżnego na poczet realizacji umowy o udział w imprezie turystycznej podlega zwrotowi w terminie 14 dni.”.
Art. 2.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
- Data ogłoszenia: 2026-07-27
- Data wejścia w życie: 2026-08-11
- Data obowiązywania: 2026-08-11
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 lipca 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Tyczyna w województwie podkarpackim
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 21 lipca 2026 r. w sprawie sposobu obliczania kosztu netto realizacji przez przedsiębiorcę wyznaczonego obowiązku w zakresie usługi powszechnej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat
REKLAMA