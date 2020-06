W które instrumenty finansowe warto zainwestować? Jakie są wady i zalety poszczególnych rynków?

Poznanie bliżej co najmniej kilku rynków inwestycyjnych powinno zainteresować nie tylko początkujących traderów, ale także tych nieco bardziej doświadczonych. Lokowanie kapitału w różne aktywa zwiększa szanse na zarobek, a także jest podstawową metodą dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Na których rynkach zatem działać, by zarobić szybko, a inwestowanie nie było obciążone zbędnym ryzykiem? Niestety, na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi. Każdy z rynków ma swoje wady i zalety, a działanie na nim zawsze wiąże się z możliwością utraty ulokowanego kapitału. Aby jednak ryzyko popełnienia błędów było mniejsze, należy dobrze poznać charakter poszczególnych instrumentów.





Inwestowanie w surowce i towary

Rynek surowców można najłatwiej określić jako bardzo zróżnicowany i zmienny. Po pierwsze – liczba produktów, które mogą nam posłużyć jako instrument bazowy, jest bardzo długa. Wśród nich wymienić można surowce naturalne jak gaz ziemny i ropa naftowa, towary rolne, np. pszenica, kakao, cukier, a także towary drogocenne, jak złoto i srebro. Po drugie – zmienność tego rynku opiera się przede wszystkim na bardzo dynamicznej sytuacji kursów poszczególnych aktywów. Notowania są podatne na wszelkie wydarzenia gospodarcze i polityczne, co sprawia, że ceny danych surowców lub towarów mogą znacząco się zmienić w bardzo krótkim okresie.

Trading każdym z tych instrumentów wymaga innego podejścia. Inwestowanie w gaz znacząco różni się np. od handlu cukrem, chociażby ze wzgląd na zupełnie inny popyt i podaż obu tych surowców. Rynek surowców na pewno powinien zainteresować osoby, które chcą spróbować handlu wieloma instrumentami. Surowce takie jak złoto mogą z kolei zainteresować traderów celujących raczej w inwestycje długoterminowe. Co ważne – handel na rynku surowców odbywa się zwykle za pomocą kontraktów CFD, które można zawierać chociażby dzięki platformom inwestycyjnym. Taką opcję przewiduje m.in. Plus500. To światowa maszyna handlowa umożliwiająca nie tylko dokonywanie kolejnych inwestycji, ale też zapewniająca dostęp do wszystkich niezbędnych danych, na podstawie których powinno podejmować się wszystkie decyzje dotyczące tradingu. Handel ropą naftową z Plus500, a także innymi surowcami, jest z technicznego punktu widzenia łatwy, szybki i dostępny wszędzie tam, gdzie ma się dostęp do sieci.

Inwestowanie w kryptowaluty

Kryptowaluty, a w głównej mierze Bitcoin, to na ten moment prawdopodobnie najmodniejszy i najbardziej pożądany instrument wśród traderów. Powód jest prosty – wirtualne monety przyciągają inwestorów wizją szybkiego i łatwego zysku. Inwestowanie w Bitcoina i inne kryptowaluty wymaga jednak równie dużej wiedzy oraz doświadczenia, jak w przypadku innych, bardziej tradycyjnych aktywów. To co na pewno zachęca do ulokowania kapitału w BTC, to jego pikujące ceny. Te, mimo różnych wahań, cały czas utrzymują się na wysokim poziomie i wiele wskazuje na to, że ten stan rzeczy może się utrzymać przez dłuższy czas. Co więcej, powinniśmy się nawet spodziewać, że Bitcoin, będzie w przyszłości jeszcze droższy i pozwoli wielu traderom pomnożyć zgromadzony kapitał. Eksperci ostrzegają jednak przed ślepym inwestowaniem w BTC i inne kryptowaluty. To instrumenty niezwykle podatne na spekulacje. Te tworzą tzw. bańkę spekulacyjną, która jeśli kiedyś pęknie, doprowadzi do bankructwa wielu inwestorów. Ceny BTC też nie mogą nieustannie rosnąć. Jest możliwe, że w pewnym momencie walutę tę czeka bliżej nieokreślony kryzys. Ponadto, podkreśla się, że kryptowaluty są wciąż tworem bardzo młodym i nawet opierając się na ich historycznych notowaniach, trudno jasno określić, jaka przyszłość je czeka. Warto o tym pamiętać, zanim zdecydujemy się ochoczo handlować właśnie na tym rynku.