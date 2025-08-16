O to specjalne świadczenie pieniężne mogą ubiegać się osoby, które w przeszłości pełniły funkcję sołtysa. Od marca wysokość tego dodatku do emerytury wynosi 354,86 zł miesięcznie. Wcześniej kwota ta była niższa i wynosiła 336 zł. Pierwsi seniorzy uprawnieni do tego świadczenia otrzymali już wypłaty, obejmujące trzy miesiące w nowej wysokości, co daje łączną kwotę 1064,58 zł. Oto szczegóły.

O tym dodatku do emerytury wie niewielu. A można dostać ponad 1060 zł. Kto może się ubiegać o to specjalne świadczenie pieniężne i w jaki sposób?

Świadczenie sołtysowe jest dodatkiem do emerytury. W marcu 2025 roku świadczenie to przeszło drugą w swojej historii waloryzację. W rezultacie jego miesięczna kwota wzrosła z 336 zł do 354,86 zł. Pierwsi beneficjenci otrzymali już wypłaty uwzględniające marcową podwyżkę, co za trzy miesiące daje łączną sumę 1064,58 zł.

Świadczenie sołtysowe - dla kogo?

Prawo do otrzymywania świadczenia sołtysowego w wysokości 354,86 zł przysługuje po spełnieniu określonych kryteriów. Warunki te zostały zmienione we wrześniu 2024 roku, co ułatwiło dostęp do świadczenia. Obecnie, aby je otrzymać, należy:

osiągnąć wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn),

pobierać emeryturę z ZUS,

pełnić funkcję sołtysa przez co najmniej 7 lat (poprzednio wymagano 8 lat).

W wyniku wrześniowych zmian zniesiono wymóg pełnienia funkcji przez dwie pełne kadencje, koncentrując się na łącznym stażu pracy. W przypadku braku dokumentów, potwierdzających okres pełnienia funkcji sołtysa, dopuszczalne jest złożenie pisemnego oświadczenia wnioskodawcy, potwierdzonego przez co najmniej 3 świadków (wcześniej wymagano 5), którzy zamieszkiwali w danym sołectwie w czasie, gdy wnioskodawca pełnił tę funkcję. Co istotne, nie ma już znaczenia, czy okres pełnienia funkcji sołtysa przypadał przed, czy po 1990 roku.

Komu nie przysługuje świadczenie sołtysowe?

Świadczenie sołtysowe nie przysługuje natomiast osobie prawomocnie skazanej za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Świadczenie sołtysowe - wniosek

Wnioski o przyznanie świadczenia sołtysowego należy składać w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), która odpowiada za obsługę tego dodatku. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, świadczenie jest przyznawane od miesiąca złożenia podania. Według danych KRUS, w grudniu 2024 roku sołtysowe wypłacono 36 328 osobom, w tym 11 855 kobietom i 24 473 mężczyznom.

Do prawidłowo wypełnionego wniosku należy dołączyć dwa dokumenty: zaświadczenie od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla danego sołectwa, potwierdzające okres pełnienia funkcji sołtysa, oraz oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności.