Każda osoba, która ukończyła setny rok życia, może otrzymać tzw. świadczenie honorowe, które wynosi ponad 6000 zł brutto miesięcznie. Nowe regulacje prawne mają na celu uhonorowanie wyjątkowo długiego życia i zapewnienie dodatkowego wsparcia finansowego najstarszym członkom społeczeństwa. Oto szczegóły.

Ponad 6000 zł miesięcznie dla tych emerytów. I to do końca życia! Wystarczy spełnić ten jeden warunek

Ukończenie stu lat to niezwykłe osiągnięcie, które zasługuje na szczególne uznanie. Wprowadzone jakiś czas temu świadczenie honorowe ma być wyrazem głębokiego szacunku dla długowiecznych obywateli oraz zapewnić im odpowiednie wsparcie materialne w ostatnich latach życia.

Czym jest świadczenie honorowe?

Świadczenie honorowe to specjalny dodatek finansowy, który przysługuje obywatelom Polski, którzy ukończyli 100 lat. Jest to forma uznania dla osób, które dożyły tak sędziwego wieku i stanowi wyraz szacunku dla ich długiego życia.

Dla kogo świadczenie honorowe?

Prawo do świadczenia honorowego przysługuje wyłącznie obywatelom polskim, którzy osiągnęli wiek stu lat i pobierają emeryturę lub rentę. Wypłata świadczenia następuje z urzędu, bez konieczności inicjatywy ze strony zainteresowanego.

Osoby, które nie pobierają emerytury ani renty, lecz spełniają pozostałe warunki (obywatelstwo polskie, ukończenie 100 lat), mogą złożyć wniosek o przyznanie świadczenia honorowego. Wymagane jest wówczas obywatelstwo polskie, ukończenie 100 lat oraz związki z Polską trwające co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia.

Ile wynosi świadczenie honorowe w 2025 roku?

Świadczenie jest corocznie waloryzowane, podobnie jak emerytury i renty, co oznacza, że jego wartość będzie systematycznie wzrastać. Od marca tego roku świadczenie honorowe wynosi 6 589,67 zł brutto miesięcznie. Ponadto świadczenie honorowe jest wypłacane wraz z emeryturą lub rentą. Od 1 stycznia 2025 roku wnioski o świadczenie honorowe można pobrać ze strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymać w każdej jego placówce. Jest to istotna zmiana, która ma na celu ułatwienie dostępu do świadczeń dla osób w podeszłym wieku.

Waloryzacja świadczenia honorowego

Od momentu ukończenia 100. roku życia, każdy uprawniony będzie otrzymywał świadczenie honorowe w takiej samej, ustalonej z góry wysokości. Kwota ta będzie automatycznie zwiększana każdego roku, zgodnie z roczną waloryzacją.

Najstarszą osobą w Polsce uprawnioną do pobierania świadczenia honorowego jest mieszkanka Podkarpacia, Pani Anna, urodzona w lutym 1915 roku. Wkrótce będzie obchodzić 110. urodziny. Zgodnie z danymi KRUS, największą liczbę stulatków zamieszkuje województwo mazowieckie, lubelskie i podlaskie, podczas gdy najmniej – opolskie i lubuskie. W 2025 roku emeryturę honorową pobrało ponad 6000 osób w Polsce. Prognozy Ministerstwa Finansów wskazują, że w ciągu najbliższych dekad liczba stulatków w Polsce może się nawet dziesięciokrotnie zwiększyć.