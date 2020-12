Rekomendowane Biura Rachunkowe 2020

Wpływa przecież na finanse całego przedsiębiorstwa. Tak newralgiczne kwestie musisz powierzyć w ręce zaufanych specjalistów - takich, dla których księgowość będzie oznaczała coś więcej niż tylko opiekę nad dokumentami. Jak znaleźć godne zaufania biuro rachunkowe? Przychodzimy z pomocą! Przygotowaliśmy dla Was zestawienie najlepszych firm z całego kraju. Zapraszamy do lektury!

BIURO RACHUNKOWE "nowa" S.C.- rekomendowane biuro rachunkowe z Chorzowa

NOWA S.C. to kompleksowa obsługa księgowo-finansowa, zarówno większych podmiotów gospodarczych, jak i mikro-przedsiębiorców. Nawiązując współpracę z firmą, możesz liczyć na wsparcie w sprawach kadrowych, szeroko rozumianej księgowości, otrzymasz fachowe doradztwo w zakresie rozpoczęcia, prowadzenia, przekształcania i zamykania działalności gospodarczej. Firma oferuje indywidualne podejście do klienta i oferty szyte na miarę – wszystko dla Twojego komfortu,





Dzięki doświadczeniu, ogromnej wiedzy, rzetelności i profesjonalnemu podejściu zyskujesz pewność, że tak istotne, księgowo-finansowe sprawy Twojej firmy są w odpowiedzialnych rękach!

nowabiuro.pl

.

BIURO RACHUNKOWE Jolanta Mizia - rekomendowane biuro rachunkowe z Cieszyna

Firma, dla której księgowość jest prawdziwą pasją, a głównym celem dobro i komfort klienta to niezwykła wartość na rynku. Dodając do tego innowacyjne podejście do świadczenia usług księgowych, otrzymujemy idealnego Partnera. Te wszystkie cechy charakteryzują Mobilne Biuro Rachunkowe. Firma świadczy usługi księgowe i kadrowo-płacowe, zarówno w firmie jak i w siedzibie klienta.

Przedsiębiorca szanuje swój czas. Mobilne Biuro Rachunkowe to idealna odpowiedź na jego potrzeby – pracownicy firmy osobiście odbierają dokumenty księgowe w siedzibie Klienta i pozwalają mu skupić się na biznesie!

mobilne-biuro-rachunkowe.pl

Biuro rachunkowe Profi - rekomendowane biuro rachunkowe Piaseczno

Zespół Biura Rachunkowego Profi to doświadczeni specjaliści z ogromnym doświadczeniem zawodowym zdobytym w największych korporacjach. Firma dostarcza kompleksowe i dopasowane rozwiązania finansowo-księgowe. Oferuje nadzór nad podatkami, dokumentacją i ewidencją rachunkową. Pomaga w realizacji celów biznesowych poprzez usprawnienie wielu procesów gospodarczych w firmie.

Profi otrzymało wiele nagród i wyróżnień - m.in tytuł Gold w ogólnopolskiej edycji "Orłów Rachunkowości" w 2019 i w 2020 czy certyfikat Elite Gold Firma Godna Zaufania. W 2020r. Profi zostało członkiem Ogólnopolskiej Sieci Certyfikowanych Biur Rachunkowych oraz otrzymało Certyfikat "SuperKsięgowa" nadawany przez mBank.

Szukasz kompleksowych usług, pełni profesjonalizmu i współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu? Zachęcamy do kontaktu z Biurem Rachunkowym Profi.

biurorachunkowepiaseczno.pl

Biuro Rachunkowe RachMix - rekomendowane biuro rachunkowe w Białymstoku

Biuro Rachunkowe RachMix to synonim rzetelności i zaangażowania. Kadra specjalistów stale podnosi swoje kwalifikacje i jest na bieżąco ze zmianami w prawie podatkowym.

RachMix zajmuje się prowadzeniem księgowości oraz spraw kadrowo-płacowych małych i średnich firm o różnych formach i profilach działalności. Obsługuje zarówno firmy jednoosobowe, jak też spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Oferuje również wsparcie osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą w procesie rejestracji firmy oraz wyboru formy opodatkowania.

Zakres usług Biura rachunkowego RachMix to głównie:

pełne księgi rachunkowe

podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów

ryczałt

kadry, płace i ZUS

rachmix.pl

Partner - rekomendowane biuro rachunkowe w Warszawie

Biuro rachunkowe PARTNER istnieje od 1995r. Posiada certyfikat księgowego wydany przez Ministra Finansów i ubezpieczenie OC. Specjalizuje się w obsłudze księgowej oraz kadrowo płacowej. Zajmuje się także doradztwem w zakresie działalności przedsiębiorstw, reprezentowaniem klientów przed US i ZUS, przygotowywaniem dokumentacji dla Urzędów czy generowaniem zestawień finansowych. Rzetelna, kompleksowa obsługa Twojej firmy w jednym miejscu!

PARTNER reaguje na zmieniające się potrzeby i oczekiwania rynku. Oferuje możliwość współpracy poprzez wygodną platformę internetową. A w związku z trudną sytuacją związaną z pandemią, firma przygotowała dla klientów opracowania ustaw o tarczach antykryzysowych, aby mogli skorzystać z oferowanej pomocy w 100%.

partner.waw.pl

Biuro Rachunkowe Arcadio Sp. z o.o. - rekomendowane biuro rachunkowe we Wrocławiu

Biuro Rachunkowe Arcadio mieści się w dwóch lokalizacjach we Wrocławiu, ale świadczy również usługi podmiotom z całego kraju. Zajmuje się pełną obsługą księgową oraz kadrowo - płacową działalności jednoosobowych, spółek oraz stowarzyszeń i fundacji. Posiada licencję Ministra Finansów, ubezpieczenie OC oraz certyfikat C.I.K. (Certyfikowane Biura Księgowe).

Biuro Rachunkowe Arcadio oferuje także dostęp do programu księgowego w chmurze oraz wystawiania faktur, profesjonalne doradztwo gospodarcze, wsparcie w kwestiach związanych z leasingiem i rozliczaniu projektów unijnych. Do każdego z klientów zostaje przydzielony opiekun. Biuro oferuje pomoc i doradztwo przy zakładaniu działalności lub otwarciu spółki. Wyróżnia się elastycznym podejściem - oferta dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta!

Biuro Arcadio to jakość, skuteczność i profesjonalizm – oddając firmę w ich ręce możesz być pewien sukcesu. A dla nowych klientów przygotowali promocję - 1 miesiąc obsługi za 1 zł!

ksiegowy-arcadio.com.pl

.

Biuro rachunkowe Euromax - rekomendowane biuro rachunkowe z Gdańska

W Biurze Rachunkowym Euromax każdy przedsiębiorca uzyska profesjonalną obsługę księgową, podatkową i kadrowo-płacową.

Niemal 30 letnie doświadczenie pozwala firmie wspierać zarówno jednoosobowe DG, ryczałty, jak i spółki z o.o. czy komandytowe. Kancelaria pomaga również w otwarciu działalności gospodarczej, jak i w rejestracji spółek z o.o. w systemie S24.

Euromax nie pomija również organizacji pozarządowych - pod opiekę bierze stowarzyszenia, fundacje czy izby gospodarcze. Motto Euromax brzmi: Wspieramy rozwój Twojej firmy. Dlatego firma nie zamyka na żadnego klienta i na żaden jego problem księgowy.

biurorachunkowe-euromax.pl

.

Biuro rachunkowe Biurex- rekomendowane biuro rachunkowe z Kielc

Biuro Rachunkowe BIUREX to zespół zaangażowanych profesjonalistów, których cechuje bogate doświadczenie w zakresie podatków i księgowości. Firma specjalizuje się w kompleksowej obsłudze księgowej małych przedsiębiorstw.

Decydując się na współpracę z BIUREX, możesz być pewien, że otrzymasz rzetelną pomoc, poświadczoną gruntowną znajomością przepisów prawa. Firma oferuje wsparcie w zakresie podatków i ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate zaplecze technologiczne, co gwarantuje Wam oszczędność czasu i stały dostęp do dokumentów.

Biurex oferuje także wsparcie dla osób, które dopiero rozpoczynają przygodę z własną firmą – specjaliści pomogą nie tylko w księgowości, ale również w formalnościach związanych z otwarciem nowego biznesu.

www.biurex.pl

.

Biuro rachunkowe Prodesso - rekomendowane biuro rachunkowe z Płocka

Biuro rachunkowe Prodesso specjalizuje się w kompleksowych usługach związanych z księgowością, rozliczeniami PIT, rozliczaniem płac oraz dotacjami z UE. Firmie przyświecają główne zasady: odpowiedzialność, rzetelność i terminowość. Prodesso to obsługa z najwyższą starannością i zgodnie z obowiązującą literą prawa.

Prodesso to więcej niż księgowość! Analizuje szereg wyników i proponuje zmiany, które wpłyną na poprawę efektywności Twojej firmy! Biuro zajmuje się także wszystkimi sprawami urzędowymi, dzięki czemu klienci mogą w pełni poświęcić się rozwojowi swojego przedsiębiorstwa!

Biuro spełniło wymogi certyfikacji i należy do Ogólnopolskiej Sieci Certyfikowanych Biur Rachunkowych. Posiada także certyfikację MBank, która pozwala na otwieranie firmowych rachunków bankowych, bez dodatkowej wizyty w banku.

prodesso.pl

.

Biuro rachunkowe General Office - rekomendowane biuro rachunkowe z Krakowa i Warszawy

General Office już od 6 lat opiekuje się klientami z Warszawy i Krakowa. Swoim wsparciem służą wykwalifikowani specjaliści, dla których dobro klienta, indywidualne podejście i ponadprzeciętna jakość usług zawsze są na pierwszym miejscu.

General Office wspiera przedsiębiorców w zakresie szeroko rozumianej księgowości, rachunkowości, rozliczania kadr i płac, a także w doradztwie podatkowym. Kompleksową ofertę biura dopełnia reprezentowanie klientów w kontaktach z Urzędami i instytucjami państwowymi.

General Office wraz z partnerami pozyskało dla swoich klientów ponad 130 000 000 zł dotacji B+R dlatego jeśli zależy Ci na rozwoju swojego biznesu oraz szukasz godnego zaufania, solidnego Partnera, którego szerokie usługi, pozwolą Ci na optymalizację i obniżenie kosztów ponoszonych przez Twoją firmę, to właśnie go znalazłeś!

generaloffice.pl

Biuro rachunkowe 5+ CONSULTING- rekomendowane biuro rachunkowe z Czechowice-Dziedzice

5+ Consulting to zespół wykształconych i doświadczonych specjalistów, którzy z niezwykłym zaangażowaniem, od wielu lat świadczą usługi księgowe oraz kadrowo-płacowe. Z 5+ możesz być pewien, że wszystkie sprawy Twojej firmy są w dobrych rękach i bezpiecznym miejscu!

Biuro oferuje kompleksową opiekę nad Twoją firmą i jej finansami. Dla 5+ Consulting księgowość nie oznacza tylko pracy z fakturami i dokumentami. To realna pomoc i wsparcie w prowadzeniu Twojej działalności! Specjaliści na bieżąco informują Cię o zmianach w prawie, pokazują możliwości i analizują wiele danych - dzięki czemu są w stanie przedstawić Ci sprawdzone rozwiązania, które poprawią efektywność Twojej firmy.

Profesjonalizm, bogate doświadczenie i wysoka jakość świadczonych usług przez 5+ Consulting da Ci pewność i bezpieczeństwo w biznesie.

5-plus.com.pl

.

PAWEŁ TCHÓROWSKI BIURO RACHUNKOWE- rekomendowane biuro rachunkowe z Sulęcina

Biuro Rachunkowe Paweł Tchórowski świadczy kompleksowe usługi w zakresie obsługi księgowej i kadrowo-płacowej, BHP, sporządzania deklaracji PFRON, pomocy przy zakładaniu DG, a także rozliczeń z US czy ZUS-em. Firma opiekuje się jednoosobowymi DG, spółkami oraz małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami. Biuro stacjonarnie obsługuje klientów z okolic Sulęcina, ale współpracę w formie zdalnej oferuje podmiotom w całym kraju.

Główne atuty firmy to profesjonalizm, terminowość i elastyczność względem klienta. Oferta Biura za każdym razem jest szyta na miarę i dopasowywana do indywidualnych potrzeb klienta!

biuro-rachunkowe-tchorowski.oferteo.pl

PROVENTO MONIKA DZIKOWSKA- rekomendowane biuro rachunkowe z Gniezna

PROVENTO już od 10 lat świadczy kompleksowe usługi księgowo-finansowe oraz kadrowo- płacowe dla podmiotów krajowych i zagranicznych o różnej formie organizacyjnej. Bogate doświadczenie, rzetelna wiedza i nieustanne poszerzanie kompetencji pozwalają firmie na reprezentowanie każdej branży.

PROVENTO to także firma nowoczesna – wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wszystkich przedsiębiorców. Oferuje obsługę klientów w biurze, siedzibie klienta, a także on-line! Elastycznie dobiera zakres swoich usług i formę kontaktu, aby idealnie dopasować się do specyfiki Twojej firmy i Twoich potrzeb. Jeśli więc szukasz prawdziwego partnera w biznesie, skontaktuj się z PROVENTO.

provento.info

.

INFINITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ- rekomendowane biuro rachunkowe z Jarocina

Biuro Rachunkowe INFINITY oferuje kompleksową obsługę księgową. Specjalizuje się w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, książki przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego. Firma świadczy również usługi w zakresie obsługi spraw kadrowo-płacowych. Ich ofertę dopełnia sporządzanie sprawozdań finansowych, a także przygotowywanie dokumentacji związanej z obsługą i zakładaniem spółek kapitałowych i osobowych. W ramach stałej obsługi biuro zapewnia również podstawowe doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej.

INFINITY cechuje ponadprzeciętny profesjonalizm i standard obsługi klienta, a wszechstronność oferowanych usług sprawia, że biuro jest w stanie w pełni zastąpić wewnętrzny dział księgowości w Twojej firmie!

infinity.biz.pl

.

KRE@TYWNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ- rekomendowane biuro rachunkowe z Gdyni

Biuro Rachunkowe Kre@tywna Spółka z o.o to firma rodzinna, która już od 2015roku świadczy usługi najwyższej jakości.Oferuje profesjonalną obsługę księgowo-kadrową dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Specjalizuje się także w prowadzeniu Ksiąg Rachunkowych Spółek z o.o.

Zespół Kre@tywnej składa się z pełnych pasji osób, które nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje oraz aktualizują wiedzę z przepisów podatkowych. Profesjonalizm i zaangażowanie pozwalają im być prawdziwym oparciem dla Klientów oraz przyczyniać się do realnego rozwoju ich działalności.

Szukasz partnera, który pomoże Ci od strony podatkowej, prawnej i biznesowej? Właśnie go znalazłeś!

kreatywnaspolka.pl

.

H&Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - Rekomendowane biuro rachunkowe w trójmieście

Kancelaria H&Z zajmuje się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych dla działalności gospodarczych, spółek osobowych i kapitałowych. Z usług firmy korzystają podmioty o różnym rodzaju działalności, ale do ich specjalizacji należą branże deweloperska, informatyczna i sklepy internetowe.

H&Z udowadnia klientom, że pełne księgi, to narzędzie do planowania wydatków i inwestycji, że pełna rachunkowość to przejrzystość, która pomaga budować zaufanie do marki i przyciągać inwestorów.

Firma kładzie nacisk na doświadczenie i kwalifikacje - zrzesza wyłącznie osoby od wielu lat związane z praktyką biznesu. Stawia na relacje i wzajemne zaufanie. H&Z wyróżnia bogate zaplecze informatyczne, najwyższej jakość sprzęt i nowoczesne oprogramowanie oraz dbałość o bezpieczne przechowywanie dokumentów i danych.

hejne.pl

.

PROFIT KANCELARIA RACHUNKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ- rekomendowane biuro rachunkowe z Sopotu

Biura Rachunkowego PROFIT od ponad 20 lat z powodzeniem prowadzi sprawy finansowe przedsiębiorców. Firma obsługuje klientów, którzy prowadzą swój biznes w różnej formie prawnej, obejmując spółki z o.o., cywilne, komandytowe, jawne, działalność gospodarczą, a także fundacje czy stowarzyszenia. Profit specjalizuje się również w obsłudze klientów z Holandii, Niemiec i Rosji, działających na polskim rynku.

Na zaufanie do marki przełożyła się ponadprzeciętna jakość obsługi połączona z wysokimi kompetencjami i rzetelną wiedzą. Profit stawia na relacje partnerskie, oparte na indywidualnym podejściu, dyspozycyjności i wzajemnym zaufaniu.

profit-tax.pl

BIURO RACHUNKOWE INVESTO BEATA GRABOWSKA- rekomendowane biuro rachunkowe z Miechowa

Kompleksowość to jeden z wyróżników INVESTO. Firma poza opieką księgowo-rachunkową, oferuje także wsparcie prawnicze. Pomaga we wszystkich formalnościach, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Biuro specjalizuje się w obsłudze branży e-commerce.

Dodatkowym wyróżnikiem INVESTO jest prowadzenie księgowości bez wychodzenia z domu – firma dysponuje nowoczesnym zapleczem informatycznym i umożliwia wymianę dokumentów online.

Sekretu powodzenia firmy dopatrujemy w pasji i zaangażowaniu, z jaką jej pracownicy podchodzą do wszystkich działań. To sukces klientów jest dla INVESTO największą motywacją.

biuroinvesto.pl

.

BIURO RACHUNKOWE PLUS Mariola Chajęcka-Grzmil- rekomendowane biuro rachunkowe z Góry Kalwarii

Biuro Rachunkowe PLUS posiada ogromne doświadczenie i długoletnią praktykę w obsłudze spółek prawa handlowego i jednoosobowych podmiotów gospodarczych. Firma oferuje opiekę w zakresie księgowości, rachunkowości i kadr, co potwierdza Certyfikat Ministra Finansów. W firmie wdrażane są coraz nowsze narzędzia, ułatwiające obsługę zdalną dla klientów, którzy pochodzą z różnych części kraju. Pracownicy na bieżąco informują klientów o wszelkich nowościach podatkowych.

Głównym celem Biura jest rzetelna obsługa klientów, profesjonalizm i terminowość. Firma dba także o nieustanny rozwój pracowników, poszerzając ich kwalifikacje i zapisując na szkolenia, prowadzone m.in. przez stowarzyszenie księgowych.

plus.warszawa.pl

.

Biuro Rachunkowe REGENT Marta Solak- rekomendowane biuro rachunkowe z Gliwic

Rozliczanie klientów z fiskusem według najwyższych standardów, bycie na bieżąco ze zmianami w prawie oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii i środków komunikacji od początku było naturalnym kierunkiem działań w Biurze Rachunkowym Regent. Po 10 latach konsekwentnego rozwoju okazuje się, że te cechy mogą stać się wyróżnikiem na rynku. Klienci wybierają biuro Regent, szukając niezawodnego partnera, który jest na bieżąco z tym, co dzieje się w technologii oraz prawodawstwie.

REGENT to w pełni kompleksowa oferta. Do szerokiego spektrum jej działalności należą usługi księgowe, kadrowo-płacowe, reprezentowanie klienta przed urzędami, sporządzanie raportów i analiz. Dodatkowo z pomocą wyspecjalizowanych partnerów biuro oferuje wsparcie prawnicze oraz doradztwo podatkowe. Klienci w cenie zwykłych usług mają dostęp do nowoczesnego programu fakturowego, elektronicznej wysyłki dokumentów oraz narzędzia do automatycznego skanowania ich treści.

regent.pro

.

AgroTax Biuro Rachunkowe - rekomendowane biuro rachunkowe z Rawy Mazowieckiej

Biuro Rachunkowe AgroTax oferuje profesjonalną pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej. Świadczy kompleksową usługę szeroko rozumianej księgowości małych i średnich przedsiębiorstw, rolników oraz osób fizycznych prowadzących DG. Pomaga w założeniu, prowadzeniu, przekształcaniu lub likwidacji działalności. Kolejną gałęzią oferty jest pełna obsługa kadrowo-płacowa, w tym szkolenia BHP oraz audyty i korekty dokumentacji kadrowej.

Dzięki doświadczeniu i kompetencjom AGROTAX specjalizuje się także w pomocy podmiotom, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej.

agrotax.pl

.

KOMA TAX USŁUGI KSIĘGOWE Mariola Koziatka- rekomendowane biuro rachunkowe z Legionowa

Firma KoMaTax powstała w 2010r i szybko zyskała pozycję lidera na lokalnym rynku. Mimo to, nie osiada na laurach i wciąż się rozwija. Jej zespół to pełni pasji, wykształceni profesjonaliści, którzy z ogromną przyjemnością poszerzają kompetencje.

KoMaTax wspiera klientów w rozwiązywaniu rachunkowo-podatkowych problemów i zawiłości. Obsługuje ponad 250 firm z całej Polski, prowadzących działalność gospodarczą o różnych profilach i formach działania. Firma dysponuje bogatym zapleczem informatycznym - oferuje więc elastyczne i pro-klienckie rozwiązania, jak np. pełna i rzetelna obsługa on-line.

komatax.pl

GOLDEKONOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ- rekomendowane biuro rachunkowe z Przemyśla

Biuro rachunkowe Gold-Ekonom od 2013r oferuje profesjonalne usługi księgowe i pomoc prawną dla przedsiębiorców. Firma zapewnia rzetelną opiekę od momentu założenia działalności, jak i również na wszystkich dalszych etapach jej rozwoju. Gold-Ekom specjalizuje się także w sprawach kadrowych, w tym szkoleniach BHP oraz pomocy przy zatrudnianiu obcokrajowców.

Wyróżnikiem firmy jest także zyskująca na popularności usługa wirtualnego biura, w ramach której Gold-Ekonom poza udostępnieniem adresu dla Twojego przedsiębiorstwa, przejmuje także obsługę administracyjną i korespondencyjną Twojej firmy!

goldekonom.pl

.

DEBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ- rekomendowane biuro rachunkowe z powiatu tarnogórskiego

DEBET Sp. z o.o. to firma z ugruntowaną pozycją na rynku, której początki sięgają roku 1990. Świadczy profesjonalne i kompleksowe usługi na wielu płaszczyznach: księgowych, kadrowych, doradztwa podatkowego i ubezpieczeń społecznych.

DEBET ma bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych o różnorodnych formach prawnych, z wielu branż i o zróżnicowanych profilach działalności.

Za marką przemawia tradycja, wiedza, innowacyjność i terminowość, a za jej sukcesem stoi profesjonalna, wykształcona i wychodząca naprzeciw klientom kadra.

debet-tg.pl

.

BIURO RACHUNKOWE Dominika Zamęta- rekomendowane biuro rachunkowe z Brzeska

Innowacyjne podejście do klienta, pełen pasji i zapału do pracy Zespół, bogate doświadczenie – to tylko kilka z wyróżników Biura Rachunkowego Zamęta. Firma specjalizuje się w kompleksowej obsłudze księgowej, podatkowej i kadrowo-płacowej wszystkich przedsiębiorców oraz szkół niepublicznych i przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenia.

Kadra Biura na bieżąco uzupełnia wiedzę i poszerza kompetencje - śledzi zmieniające się przepisy podatkowe i rachunkowe, uczestniczy w branżowych szkoleniach. Wszystkie te cechy składają się na profesjonalną obsługę, terminowość, rzetelność i bezpieczeństwo.

zameta.pl

BIURO RACHUNKOWE JANTER S.C. TERESA WASILEWSKA, ADA HEICHMAN- rekomendowane biuro rachunkowe z Łowicza

Biuro rachunkowe JANTER już od 1992r. zapewnia profesjonalną i kompleksową obsługę rachunkowo-księgową, kadrowo-płacową i administracyjną podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się także w doradztwie podatkowym.

Tak bogate doświadczenie, rzetelna wiedza i ogromne zaangażowanie sprawiają, że JANTER jest godnym zaufania partnerem i niesamowitym wsparciem w prowadzeniu biznesu dla wszystkich swoich klientów.

Wychodzenia naprzeciw oczekiwań rynku, terminowość i skrupulatność szybko zaowocowały pozycją lidera w regionie. Wysoka jakość kompleksowych usług oferowanych przez JANTER zagwarantują Ci poczucie bezpieczeństwa i spokoju.

janter.net

.

Pamiętaj, że współpraca z doradcą ds. księgowości, kadr czy podatków musi być oparta na wzajemnym zaufaniu. Biura rachunkowe, o których mowa, świadczą profesjonalne usługi na najwyższym poziomie, dlatego bądź spokojny – wszystkie sprawy Twojego przedsiębiorstwa są w najlepszych rękach.