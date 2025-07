Skarbówka na całego weszła do telefonów komórkowych. Możecie się zdziwić, kiedy to zobaczycie w swoim smartfonie

Czasy, kiedy trzeba stać w ogonku do okienka, odchodzą do przeszłości. Skarbówka zamienia się w supernowoczesny urząd, w którym podatkowe sprawy można załatwić online z dowolnego miejsca. Teraz da się to zrobić także przez smartfon. Blisko pół roku temu resort finansów udostępnił mobilną aplikację e-Urząd Skarbowy. Do tej pory z aplikacji mogły korzystać tylko osoby fizyczne. Teraz dostęp zyskały także organizacje, takie jak spółki, fundacje czy stowarzyszenia.

Smartfon zamiast kolejki w urzędzie? Teraz także dla firm i fundacji

Ta rewolucja przyszła skarbówki już blisko pół roku temu. To wtedy resort finansów udostępnił mobilną aplikację e-Urząd Skarbowy. Nowe rozwiązanie zintegrowane z popularną aplikacją mObywatel przyniosło uproszczenie i przyspieszenie obsługę spraw podatkowych. Ministerstwo aplikację rozbudowuje. Od 25 lipca z jej usług mogą korzystać nie tylko osoby fizyczne, ale również organizacje – spółki, fundacje czy stowarzyszenia.

– Sukcesywnie rozwijamy naszą aplikację, chcemy jak najlepiej dostosować ją do potrzeb podatników. Teraz również organizacje mogą w pełni korzystać z usług e-Urzędu Skarbowego – podkreśla wiceminister finansów i zastępca Szefa KAS, Małgorzata Krok.

Co potrafi aplikacja? Najczęściej: rozliczenia i zwroty

Ponad 455 tysięcy osób pobrało już aplikację e-US, najczęściej zaglądając do niej po informacje o rozliczeniach, zwrotach podatku czy historii deklaracji. Za jej pomocą można szybko i bezpiecznie złożyć deklarację podatkową, wniosek o zaświadczenie, a także odebrać dokumenty z urzędu – i co ważne, wszystko to bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego. Dokumenty trafiają bezpośrednio do organów podatkowych, a użytkownik zyskuje dostęp do pełnej historii swoich rozliczeń.

Konto organizacji – co daje?

Nowość, czyli konto organizacji, to realne ułatwienie dla firm i instytucji. Umożliwia ono pełne korzystanie z usług e-US – od składania deklaracji i formularzy rejestracyjnych, przez występowanie o zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach, aż po przeglądanie danych rejestracyjnych czy list pełnomocnictw. Cała obsługa odbywa się online, bez konieczności podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem ani dodatkowego upoważniania pełnomocnika. Ministerstwo zapowiada, że z czasem pojawią się kolejne funkcje dostępne w ramach konta.

Jak upoważnić pracownika?

Organizacja może w prosty sposób udostępnić swoje konto osobie fizycznej posiadającej numer PESEL. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach ewidencji podatników i płatników. Każdemu użytkownikowi można przypisać jeden z dwóch poziomów dostępu – podstawowy lub rozszerzony. Dostęp rozszerzony daje możliwość zarządzania kontem organizacji, w tym nadawania i odbierania dostępu innym użytkownikom. Od teraz wszystko to jest możliwe także z poziomu aplikacji mobilnej.

Cyfrowa rewolucja w urzędzie trwa

Aplikacja e-Urząd Skarbowy została uruchomiona 27 stycznia 2025 roku i od początku była wdrażana etapami. Najpierw zyskali do niej dostęp użytkownicy indywidualni. Teraz przyszedł czas na organizacje. Ministerstwo Finansów nie kryje, że to dopiero początek – celem jest stworzenie w pełni cyfrowego kanału do załatwiania spraw podatkowych, bez wychodzenia z domu, kolejek i zbędnych formalności.