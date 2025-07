ZUS ujawnia: ten wariant wdowiej renty opłaca się najbardziej! Do kiedy najlepiej złożyć wniosek?

Wielu seniorów nie wie, że może zyskać więcej, wybierając odpowiednią formę renty wdowiej. A wybór nie jest wcale oczywisty. Zakład Ubezpieczeń Społecznych policzył, który wariant opłaca się bardziej. Większość emerytów już podjęła decyzję. Tymczasem warto sprawdzić co się bardziej opłaca i do kiedy trzeba złożyć wniosek, by nie stracić ani złotówki.

Renta wdowia już wypłacona. Kto dostał pieniądze?

Z wypłata wdowiej renty ZUS ruszył 18 lipca. Świadczenie trafiło do 533 tysięcy Polaków, a jego łączna wartość wyniosła aż 18 miliardów złotych. To ogromne pieniądze, z których korzystają głównie seniorzy – szczególnie ci, którzy stracili małżonka i mają prawo do renty rodzinnej.

Ale uwaga, renta wdowia nie jest p prostu „emeryturą po zmarłym”. To specjalne świadczenie, w którym łączą się dwie kwoty: Twoja własna emerytura i renta rodzinna po współmałżonku. I tu pojawia się kluczowy wybór.

Dwa świadczenia – ale tylko jedno w całości

W przypadku renty wdowiej nie można pobierać dwóch pełnych świadczeń. Seniorzy muszą zdecydować, czy wolą otrzymywać pełną kwotę własnej emerytury i tylko 15 procent świadczenia po zmarłym małżonku, czy może odwrotnie – pełną rentę rodzinną i zaledwie 15 procent własnego świadczenia.

Z danych ZUS wynika jasno, że większość decyduje się na ten drugi wariant. Dlaczego? Bo zazwyczaj renta rodzinna po zmarłym małżonku jest wyższa niż własna emerytura – i w takim przypadku po prostu bardziej się to opłaca.

ZUS nie ma wątpliwości. Ten wariant wybiera większość

Według oficjalnych danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, aż 63 proc. seniorów pobiera rentę wdowią w formule: 100 proc. renty rodzinnej plus 15 proc. własnej emerytury.

ZUS udostępnił również kalkulator, który pomaga sprawdzić, która opcja jest korzystniejsza. Wniosek? W zdecydowanej większości przypadków wybór renty rodzinnej jako świadczenia bazowego po prostu się opłaca.

Kto może dostać rentę wdowią? Sprawdź, czy spełniasz warunki

Aby móc ubiegać się o to świadczenie, trzeba spełniać kilka warunków. Kobieta musi mieć ukończone co najmniej 60 lat, natomiast mężczyzna – 65. Ważne jest także, by w chwili śmierci współmałżonka pozostawać z nim we wspólności majątkowej. Prawo do renty rodzinnej musi zostać nabyte nie wcześniej niż w wieku 55 lat w przypadku kobiety i 60 lat w przypadku mężczyzny. Co istotne, ubiegający się o świadczenie nie mogą być ponownie w związku małżeńskim.

Złóż wniosek na czas! Możesz zyskać za cały miesiąc

Ci, którzy planują złożenie wniosku o rentę wdowią, nie powinni zwlekać. Jak podkreśla Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS, termin ma znaczenie. Jeśli wniosek wpłynie do urzędu do 31 lipca 2025 roku, a decyzja będzie pozytywna, to świadczenie zostanie wypłacone również za cały miesiąc lipiec. W przypadku złożenia dokumentów w późniejszym terminie, wypłaty będą realizowane dopiero od miesiąca, w którym ZUS otrzymał wniosek.

Wybierz świadomie i nie trać pieniędzy

Decyzja, który wariant renty wdowiej wybrać, może mieć realny wpływ na finanse przez kolejne lata. Warto więc dobrze się zastanowić – albo poprosić o pomoc pracownika ZUS, który pomoże przeliczyć opcje.

Dla wielu seniorów renta wdowia to nie tylko wsparcie po stracie bliskiej osoby, ale też realne zabezpieczenie codziennego życia. Dlatego warto wiedzieć, jakie prawa nam przysługują – i wybrać świadomie.