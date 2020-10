II Webinarium Ksiegowość 4.0 Przyszłość Biur Rachunkowych już 27 października

Wydarzenie, które 27 października odbędzie się online na fanpage’u Księgowość 4.0. to kompendium wiedzy na temat nowoczesnego funkcjonowania biur rachunkowych oraz firm i instytucji zajmujących się finansami.

Obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa skutecznie blokuje dostęp do informacji, które w sposób praktyczny przekazywane są m.in. podczas Międzynarodowego Kongresu Biur Rachunkowych (patronem medialnym wydarzenia jest Infor), który corocznie organizowany jest w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Wydarzenie to jest platformą wymiany doświadczeń i możliwością na poznanie technologicznych rozwiązań ułatwiających codzienną pracę księgowych. Ze względów epidemiologicznych, termin tegorocznego Kongresu został zmieniony i odbędzie się od 1 do 2 czerwca 2021 roku. W trosce o dostarczanie najświeższych informacji o zmianach i nowościach pojawiających się w branży księgowej, Targi Kielce, 27 października zorganizują II Webinarium Księgowość 4.0., podczas którego eksperci będą poruszać istotne tematy: - Będziemy mówili między innymi o pracy zdalnej, jak ona wpływa na naszego pracownika, na jego komfort pracy ale głównie skoncentrujemy się jednak na naszych klientach, którzy to dostarczają nam zysku. Poruszymy też najważniejszy element w biznesie - budowanie, rozwijanie naszej firmy – zapowiada Alina Rudnicka-Acosta, prezes zarządu Audyt Partner.





Warto podkreślić, że program internetowego przedsięwzięcia powstał w oparciu o oczekiwania odbiorców.

Rejestracja i dokładny program wydarzenia dostępne na stronie https://www.targikielce.pl/o-firmie/aktualnosci/wirtualna-odslona-merytorycznej-platformy,17122