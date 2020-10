Limit decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2021 r.

Pełna księgowość w 2021 r.

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, jak również ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz przedsiębiorstw w spadku działających zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629), jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro.

Wyrażony w euro limit przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. W dniu 1 października 2020 r. średni kurs euro ogłoszony przez NBP zawiera tabela nr nr 192/A/NBP/2020, zgodnie z którą wynosi on 4,5153 zł/euro.





W związku z tym, dokonując przeliczenia, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2021 r. wystąpi w przypadku gdy jednostka osiągnie w 2020 r. przychody w wysokości 9.030.600 zł.

Oznacza to, że limit ten w stosunku do roku 2020 uległ podwyższeniu, z uwagi na nieco wyższy kurs euro, dla ubiegłego roku wynosił bowiem 8.746.800 zł. W związku z tym będzie on o 283 800 zł wyższy niż obowiązujący dla 2020 r. Co oznacza, że obowiązek zaprowadzenia ksiąg rachunkowych w nadchodzącym roku może dotyczyć mniejszej liczby jednostek.

Dobrowolne prowadzenie ksiąg rachunkowych

Ustawa o rachunkowości przewiduje także, że osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku działające zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro.

W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. Osoby fizyczne lub wspólnicy spółek cywilnych osób fizycznych mogą złożyć zawiadomienie na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. 647, 1544, 1629 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 60).

Oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego

Do spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro i które nie stosują zasad rachunkowości określonych ustawą, stosuje się art. 70a ustawy o rachunkowości, tj. dotyczący składania oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

W takiej sytuacji, kierownik jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych lub spółką partnerską, której przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro i która nie stosuje zasad rachunkowości określonych ustawą na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o rachunkowości, składa we właściwym rejestrze sądowym w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

Adam Kuchta

Podstawa prawna:

- ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. z dnia 22 lutego 2019 r. - Dz.U. z 2019 r., poz. 351; ostatnia zmiana: Dz.U. z 2020 r., poz. 568).

