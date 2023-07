Chcesz być w centrum księgowości w Polsce? Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już 26-27 października w Targach Kielce!

Dwa dni wypełnione szkoleniami i warsztatami z praktykami z zakresu rachunkowości i księgowości. Mnóstwo fachowej wiedzy i przegląd najnowocześniejszych narzędzi wspomagających i usprawniających pracę księgowych oraz udział przedsiębiorców zainteresowanych usługami. Tak w wielkim skrócie będzie wyglądał tegoroczny Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych.

Biuro rachunkowe aniołem biznesu – to hasło przewodnie tegorocznej edycji Kongresu, który odbędzie się 26-27 października 2023 roku. Pracownicy sektora rachunkowości każdego dnia podpowiadają swoim klientom jak optymalizować koszty i procesy związane z kredytami, czy leasingami. Doradzają jaką formę działalności wybrać i jak obniżyć koszty związane z paliwem, energią i kartami firmowymi. Dobry księgowy jest kopalnią informacji i źródłem wiedzy. Dzięki fachowemu podejściu zawsze znajdzie optymalne rozwiązanie dla przedsiębiorcy. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby każdy przedstawiciel branży był zaznajomiony z najnowszymi trendami i technologiami służącymi podniesieniu jakości świadczonych usług. Współczesny biznes wymaga odpowiedniego otoczenia – kompleksowych usług z zakresu doradztwa księgowego i prawnego.

– Jestem przekonana, że tegoroczne spotkanie, podobnie jak te poprzednie, pozwoli nawiązać nowe relacje biznesowe, będzie niezwykle inspirujące i pozwoli poznać potencjalnych klientów, dlatego, że w tym roku zaprosimy nie tylko przedstawicieli branży, ale i przedsiębiorców zainteresowanych usługami rachunkowo-księgowymi – zachęca do udziału w czwartej edycji MKBR jej współorganizatorka Alina Rudnicka-Acosta z firmy Audyt Partner. To właśnie w Targach Kielce, od kilku lat spotyka się branża rachunkowo-księgowa, by rozmawiać o przyszłości, poznawać nowoczesne rozwiązania systemowe i narzędzia rozwijające firmy. Rachunkowość jest jedną z tych dziedzin, która musi bezustannie się rozwijać, aby móc dostarczać swoim klientom usługi najwyższej jakości. Największy w Polsce Kongres rachunkowo-księgowy połączony z wystawą firm branżowych to możliwość spotkania i wymiany doświadczeń, rozmów z ekspertami i udziału w wartościowych prelekcjach. Udział w wydarzeniu jest gwarancją najnowszej wiedzy z zakresu rachunkowości i dostępu do innowacyjnych technologii. Tego typu rozwiązania oferują m.in. sponsorzy tegorocznej edycji, firmy: Soneta - producent oprogramowania ERP enova365, Saga Brokers i wFirma.

Najnowocześniejszy sprzęt i oprogramowani dla branży rachunkowo-księgowej

Biura rachunkowe to nie jedyni przedstawiciele branży rachunkowości. Obok nich swoje usługi oferują także firmy zajmujące się najnowocześniejszym sprzętem i oprogramowaniem. To właśnie dzięki nim biura rachunkowe mogą prowadzić działalność, a dostęp do nowych technologii pozwala usprawnić pracę i zaoszczędzić czas. – W Polsce funkcjonuje ok. 70 tysięcy biur rachunkowych, w których pracuje nawet 400 tysięcy osób. Te dane pokazują, jak ważna z punktu widzenia ich działalności jest organizacja Międzynarodowego Kongresu Biur Rachunkowych MKBR – mówi jego menagerka Monika Szydłowska. Mówiąc o księgowości 4.0 nie można nie wspomnieć o Krajowym Systemie e-Faktur, pozwalającym ograniczyć ilości dokumentów w formie papierowej. Jego stosowanie wyeliminuje sytuacje, w których klient spóźnia się z dostarczeniem faktur lub przekazuje do biura niekompletne dokumenty.

Rachunkowość w jednym palcu? To możliwe!

Podczas dwudniowego Kongresu, w Centrum Kongresowym Targów Kielce spotykają się przedstawiciele branży, by rozmawiać o nowościach w przepisach prawa, ulgach podatkowych, sposobach oddłużania klientów i wszelkiego rodzaju rozliczeniach. Poprzednie edycje pokazały, że wśród przedstawicieli biur rachunkowych istnieje silna potrzeba spotkań i wymiany doświadczeń, a MKBR jest najlepszym do tego miejscem. – Jestem księgową od ponad 30 lat i zawsze staram się brać udział w tego typu wydarzeniach dla branży. Z pewnych rozwiązań tu zaprezentowanych już korzystam, ale niektóre zobaczyłam po raz pierwszy i z chęcią je wdrożę we własnej firmie – mówiła podczas zeszłorocznej edycji jedna z uczestniczek Kongresu. Udział w Kongresie to możliwość uczestnictwa w wielu panelach dyskusyjnych poświęconych konkretnym zagadnieniom branży rachunkowej. W trakcie licznych warsztatów uczestnicy mają okazję zdobyć praktyczną wiedzę z obszaru księgowości oraz uzyskać nowe spojrzenie na omawiane tematy. W trakcie wydarzenia nie brakuje wystąpień ekspertów, którzy odpowiadają na pytania uczestników i prezentują własną interpretację obowiązujących norm. W tym roku eksperci postarają się znaleźć odpowiedź na pytania dotyczące m.in. „kreatywnej księgowości”, „grup zakupowych w sektorze MŚP”, „sposobów obniżenia kosztów rekrutacji”, czy „metod pomagających zmotywować pracowników”.

Czwarta edycja Międzynarodowego Kongresu Biur Rachunkowych MKBR odbędzie się 26-27 października 2023 roku w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Jeśli chcesz zakupić bilet na wydarzenie lub zostać wystawcą wejdź na stronę www.targikielce.pl/mkbr.