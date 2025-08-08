REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » Seniorzy nie muszą płacić za wywóz śmieci. Wystarczy, że spełnią ten jeden warunek. Jaki?

Seniorzy nie muszą płacić za wywóz śmieci. Wystarczy, że spełnią ten jeden warunek. Jaki?

08 sierpnia 2025, 12:00
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Seniorzy nie muszą płacić za wywóz śmieci. Wystarczy, że spełnią ten jeden warunek. Jaki?
ShutterStock

W ostatnim czasie w wielu miastach podniesiono opłaty za odbiór śmieci, co szczególnie dotyka polskich emerytów. Częściowe lub całkowite zwolnienie z tych opłat to duża ulga dla ich domowych budżetów. Kto może skorzystać z takiej pomocy? Oto szczegóły.

Seniorzy nie muszą płacić za wywóz śmieci. Wystarczy, że spełnią ten jeden warunek. Jaki?

Zasadniczo, obowiązek uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spoczywa na właścicielu lub użytkowniku nieruchomości i musi być regulowany w wyznaczonym terminie każdego miesiąca. Reguła ta dotyczy wszystkich, włącznie z emerytami, nawet jeśli prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe. Istnieje jednak szczególny przypadek, który pozwala na całkowite, legalne zwolnienie z tego obowiązku.

Podwyżka opłat za wywóz śmieci

W ostatnim czasie w całej Polsce samorządy wprowadzają podwyżki opłat za wywóz śmieci. Przykładowo, w Katowicach stawka wzrosła o 30 proc., a w Radomiu nawet o 100 proc. W skali kraju podwyżki te wynoszą średnio od 2 do 4 zł na osobę. Główne przyczyny wzrostu cen to brak wcześniejszych waloryzacji, rosnące koszty zarządzania odpadami oraz niska efektywność ich segregacji przez mieszkańców.

Zwolnienie z opłat za śmieci - lokalne programy wsparcia

Mimo ogólnych podwyżek, seniorzy mogą ubiegać się o ulgi, a w pewnych sytuacjach nawet o całkowite anulowanie opłaty. Podstawą prawną jest Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, która daje samorządom swobodę w tworzeniu własnych systemów zniżek i zwolnień. W efekcie, zasady mogą się znacznie różnić między poszczególnymi gminami. Przykłady lokalnych programów wsparcia to:

  • W Warszawie: Program "Warszawska Pomoc Osłonowa" oferuje zasiłek celowy (pokrywający co najmniej 50 proc. kosztów) dla osób samotnych, których dochód nie przekracza 1940 zł netto. Jest to pomoc skierowana głównie do seniorów z niskimi emeryturami.
  • W Katowicach: Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą liczyć na 20 proc. zniżki.
  • W Gdyni: Częściowe zwolnienie z opłaty przysługuje właścicielom domów jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady.

Całkowite zwolnienie z opłat za śmieci dla seniorów

Seniorzy, którzy mieszkają samotnie i pobierają niskie świadczenia emerytalne, mogą zostać w całości zwolnieni z opłat. Całkowite zwolnienie z opłaty za śmieci (100 proc.) jest możliwe w sytuacji, gdy nieruchomość jest faktycznie niezamieszkana i w związku z tym nie są w niej generowane żadne odpady. Dotyczy to na przykład emeryta, który na stałe lub przez dłuższy czas (np. ponad miesiąc) przebywa poza domem - w sanatorium, domu opieki czy u rodziny. Aby skorzystać z takiego zwolnienia, które nie jest przyznawane automatycznie, należy dopełnić formalności w urzędzie gminy. Senior lub jego przedstawiciel musi:

  • Złożyć formalną deklarację informującą o braku osób zamieszkujących daną nieruchomość.
  • Określić dokładny okres, w którym lokal będzie pusty.
  • Przedstawić dowody potwierdzające ten stan rzeczy, na przykład zaświadczenie z placówki opiekuńczej lub bilet lotniczy.
  • Procedury składania wniosków oraz wymagane dokumenty, w tym niekiedy dodatkowe oświadczenie o niewytwarzaniu odpadów, są ustalane indywidualnie przez każdą gminę.
Źródło: INFOR
Prawo
