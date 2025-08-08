REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Darowizny » Darowizna mieszkania » Darowizna spółdzielczego prawa z majątku wspólnego bez podatku? Oto bezpieczna ścieżka przekazania nieruchomości w rodzinie

Darowizna spółdzielczego prawa z majątku wspólnego bez podatku? Oto bezpieczna ścieżka przekazania nieruchomości w rodzinie

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 sierpnia 2025, 10:28
Adam Kuchta
Darowizna spółdzielczego prawa z majątku wspólnego bez podatku? Oto bezpieczna ścieżka przekazania nieruchomości w rodzinie
Darowizna spółdzielczego prawa z majątku wspólnego bez podatku? Oto bezpieczna ścieżka przekazania nieruchomości w rodzinie
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Planujesz przekazać mieszkanie bliskim i boisz się podatku? Najnowsza interpretacja skarbówki pokazuje, jak zrobić to legalnie, bez żadnej daniny. Sprawdź, jak darowizna z majątku wspólnego w rodzinie może być całkowicie zwolniona z podatku.

REKLAMA

W dniu 16 lipca 2025 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną o sygnaturze 0111-KDIB2-2.4015.82.2025.1.MM dotyczącą skutków podatkowych darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Interpretacja ta, choć techniczna, niesie ze sobą istotne implikacje praktyczne dla tysięcy Polaków dokonujących darowizn w obrębie rodziny, zwłaszcza gdy w grę wchodzi majątek wspólny małżonków.

REKLAMA

Z wniosku wynika, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu było nabyte na zasadach wspólności majątkowej przez siostrę wnioskodawczyni i jej męża. Kobieta ta zamierzała podarować lokal swojej siostrze, a jej mąż miał wyrazić zgodę na darowiznę. Wątpliwość dotyczyła tego, czy w takiej sytuacji darowizna będzie w całości zwolniona z podatku, czy też konieczne będzie częściowe opodatkowanie z uwagi na udział męża darczyńczyni w majątku wspólnym.

Zasady prawne: darowizna i wspólność majątkowa

REKLAMA

Kwestia darowizny w obrębie majątku wspólnego małżonków zawsze budzi wątpliwości, zwłaszcza w kontekście prawa podatkowego. Podstawową zasadą, która ma zastosowanie w tej sytuacji, jest to, że majątek nabyty w trakcie trwania małżeństwa – jeśli nie zawarto intercyzy – wchodzi w skład ustawowej wspólności majątkowej. Oznacza to, że każde nabyte przez jednego z małżonków prawo, np. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, jest wspólną własnością obojga małżonków, niezależnie od tego, kto fizycznie podpisał umowę zakupu. Taka konstrukcja prawna prowadzi do sytuacji, w której jeden z małżonków nie może swobodnie rozporządzać tym majątkiem – wymagana jest zgoda drugiego. To właśnie reguluje art. 37 § 1 pkt 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wskazując, że darowizna z majątku wspólnego (poza drobnymi, zwyczajowo przyjętymi) wymaga uprzedniej lub późniejszej zgody drugiego małżonka.

Nie oznacza to jednak, że zgoda ta czyni małżonka stroną umowy darowizny – co jest kluczowe w kontekście podatku od spadków i darowizn. Taki niuans prawny ma ogromne znaczenie praktyczne. W opisywanej sprawie mąż siostry wnioskodawczyni (czyli szwagier obdarowanej) udziela jedynie wymaganej przepisami zgody na dokonanie darowizny przez swoją żonę – nie przekazuje samodzielnie żadnych praw, ani nie figuruje jako darczyńca w treści aktu notarialnego. Interpretacja podatkowa jasno wskazuje, że taka zgoda pozostaje neutralna podatkowo – nie wywołuje skutków podatkowych po stronie męża, a tym samym nie zmienia relacji podatkowej pomiędzy darczyńcą a obdarowanym. To istotne, ponieważ tylko siostra obdarowanej należy do tzw. „grupy zerowej” uprawniającej do pełnego zwolnienia z podatku, natomiast szwagier już nie. Gdyby formalnie stał się współdarczyńcą – mogłoby to rodzić obowiązek podatkowy dla połowy wartości darowizny.

Grupa podatkowa i zwolnienie – pełna ulga dla rodzeństwa

Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, osoby należące do tzw. grupy zerowej – czyli najbliżsi członkowie rodziny, tacy jak małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo – mogą korzystać z całkowitego zwolnienia z podatku. W przypadku darowizn, warunkiem jest zgłoszenie ich w odpowiednim terminie do urzędu skarbowego, chyba że umowa została zawarta w formie aktu notarialnego. Wtedy obowiązek zgłoszeniowy nie występuje. Taka forma jest zresztą obowiązkowa w przypadku przekazywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – jak w niniejszej sprawie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dyrektor KIS potwierdził, że darowizna udzielona przez siostrę, dokonana w formie aktu notarialnego, nie wymaga żadnego dodatkowego działania po stronie obdarowanej – zwolnienie następuje z mocy prawa. Ponieważ tylko siostra była formalnie stroną umowy darowizny, a mąż wyraził jedynie zgodę – nie powstaje żaden obowiązek podatkowy wobec urzędu skarbowego. Taka wykładnia przepisów to istotna wiadomość dla wszystkich rodzin, które chcą w bezpieczny, prawnie zgodny sposób przekazywać nieruchomości między sobą, bez niepotrzebnego ryzyka fiskalnego.

Ważne

Opodatkowaniu podlega nabycie, od jednego zbywcy, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

1) 36 120 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej (małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów);

2) 27 090 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej (zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych);

3) 5733 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej (innych nabywców).

Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego albo w tej formie zostało złożone oświadczenie woli jednej ze stron.

Neutralność zgody małżonka – niuanse prawne z dużymi konsekwencjami

Jednym z najważniejszych aspektów tej interpretacji jest rozróżnienie między formalnym darczyńcą a osobą wyrażającą zgodę na czynność z majątku wspólnego. Chociaż obie role mogą wydawać się z pozoru podobne – różnica między nimi jest zasadnicza z punktu widzenia prawa podatkowego. Tylko osoba będąca stroną umowy darowizny (czyli podpisująca akt jako darczyńca) wpływa na ustalenie obowiązku podatkowego po stronie obdarowanego. Osoba, która jedynie wyraża zgodę, nie przekazuje swojego majątku, a więc nie jest uznawana za darczyńcę w świetle ustawy o podatku od spadków i darowizn.

W praktyce oznacza to, że nawet jeśli majątek był wspólny, a darowizna dotyczyła rzeczy objętej współwłasnością, to kluczowe jest, kto został wskazany jako darczyńca w akcie notarialnym. Takie podejście chroni podatnika przed nadmiernym formalizmem i pozwala zachować preferencyjne warunki podatkowe – oczywiście pod warunkiem, że konstrukcja prawna darowizny została prawidłowo przygotowana przez notariusza i nie ma wątpliwości co do faktycznego zakresu oświadczeń woli stron.

Praktyczne znaczenie interpretacji – co powinni wiedzieć podatnicy?

Interpretacja z 16 lipca 2025 r. ma nie tylko znaczenie indywidualne, ale również edukacyjne. Pokazuje, jak ważne jest precyzyjne zaplanowanie czynności prawnej i podatkowej, nawet w obrębie rodziny. Wiele osób błędnie sądzi, że darowizna nieruchomości z majątku wspólnego zawsze będzie rodzić obowiązek podatkowy, jeśli obdarowanym nie jest najbliższy krewny obojga małżonków. Tymczasem – jak pokazuje ta sprawa – wystarczy zadbać o to, aby stroną był tylko ten małżonek, który jest spokrewniony z obdarowanym.

Co istotne, takie podejście może być wykorzystane także w innych konfiguracjach rodzinnych, o ile zachowane zostaną wymogi formalne. Forma aktu notarialnego nie tylko zabezpiecza interesy stron, ale też wyłącza obowiązek zgłoszenia do urzędu skarbowego – co z kolei eliminuje ryzyko spóźnienia czy błędów formalnych. Dla osób planujących darowiznę nieruchomości w rodzinie, ta interpretacja jest niezwykle pomocna – daje gotową instrukcję postępowania, zatwierdzoną przez organ podatkowy.

Prosta darowizna, duża ulga podatkowa

Interpretacja Dyrektora KIS z 16 lipca 2025 r. jasno potwierdza, że darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego dokonana przez jednego z małżonków, za zgodą drugiego, może być w pełni zwolniona z podatku od spadków i darowizn, jeżeli obdarowany należy do najbliższej rodziny – jak w przypadku rodzeństwa. Kluczowe jest prawidłowe sformułowanie umowy, właściwa forma aktu notarialnego oraz zachowanie zgodności z przepisami Kodeksu rodzinnego.

Dla tysięcy podatników w Polsce, którzy rozważają przekazanie mieszkania lub innej nieruchomości członkom rodziny, ta interpretacja stanowi realną pomoc i rozwiewa wątpliwości dotyczące opodatkowania takich czynności. Warto ją znać – i wykorzystać zgodnie z obowiązującym prawem.

Podstawa prawna

Pismo z dnia 16 lipca 2025 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-2.4015.82.2025.1.MM. Skutki podatkowe darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Powiązane
Darowizna dla dziecka: Ile razy można dać bez podatku? Jest jeden ważny warunek
Darowizna dla dziecka: Ile razy można dać bez podatku? Jest jeden ważny warunek
Darowizna od babci lub dziadka – kiedy bez podatku? Jest kilka warunków, które decydują o pełnym zwolnieniu
Darowizna od babci lub dziadka – kiedy bez podatku? Jest kilka warunków, które decydują o pełnym zwolnieniu
Darowizna pieniężna od teściowej tuż przed ślubem: Jak w takiej sytuacji wygląda sprawa podatku?
Darowizna pieniężna od teściowej tuż przed ślubem: Jak w takiej sytuacji wygląda sprawa podatku?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Darowizna spółdzielczego prawa z majątku wspólnego bez podatku? Oto bezpieczna ścieżka przekazania nieruchomości w rodzinie
08 sie 2025

Planujesz przekazać mieszkanie bliskim i boisz się podatku? Najnowsza interpretacja skarbówki pokazuje, jak zrobić to legalnie, bez żadnej daniny. Sprawdź, jak darowizna z majątku wspólnego w rodzinie może być całkowicie zwolniona z podatku.
TSUE zmienia zasady gry dla frankowiczów. Koniec z teorią dwóch kondykcji?
08 sie 2025

Wyrok TSUE z 19 czerwca 2025 r. może zrewolucjonizować sposób rozliczania nieważnych umów „frankowych”. Sąd unijny opowiedział się za prostszą i tańszą dla konsumentów teorią salda, podważając dominującą dotąd teorię dwóch kondykcji. Dlaczego część prawników bije na alarm i czy naprawdę chodzi o interes kredytobiorców? Oddzielamy fakty od mitów.
Nie zaparkujesz już pod swoim blokiem – koniec z wymogiem 1,5 miejsca postojowego na każde mieszkanie, „na rzecz zwiększania ruchu pieszego i rowerowego”. Prezydent podpisał ustawę popierającą „patodeweloperkę”
08 sie 2025

W dniu 21 sierpnia 2025 r. wchodzi w życie ustawa, która znosi obowiązujący dotychczas – na szczeblu krajowym – wymóg co najmniej 1,5 miejsca postojowego (a w przypadku zabudowy śródmiejskiej – co najmniej 1 miejsca postojowego) na każde mieszkanie w ramach realizowanej inwestycji mieszkaniowej. Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, którą zmiana ta została wprowadzona – „jest ona spójna z wprowadzanymi przez gminy rozwiązaniami na rzecz zwiększania ruchu pieszego i rowerowego, w tym w obszarach śródmiejskich”, a także ma na celu umożliwienie uwzględniania przy realizacji inwestycji mieszkaniowej m.in. – „lokalizacji terenu inwestycji, stopnia rozwoju transportu publicznego, czy sieci dróg rowerowych”.
ZUS przeliczy świadczenia (osobom pobierającym emerytury i renty rodzinne po emerytach czerwcowych) z urzędu – bez wniosków. Wypłaty w nowej wysokości od 2026 roku. Senat za
07 sie 2025

Od 2026 roku ZUS przeliczy świadczenia osobom pobierającym emerytury i renty rodzinne po emerytach, którzy przeszli na emeryturę w czerwcu w latach 2009–2019. Chodzi o wyrównanie strat wynikających z dawnych przepisów, które nie uwzględniały waloryzacji kwartalnych. Ustawa została przyjęta przez Senat bez poprawek i czeka teraz na podpis prezydenta.

REKLAMA

Projekt ustawy dla frankowiczów 2025. Jakie zmiany w sporach z bankami?
07 sie 2025

Projekt ustawy z 30 czerwca 2025 r. dotyczący spraw frankowych to dokument, który może radykalnie zmienić krajobraz procesów dotyczących kredytów denominowanych lub indeksowanych do franka szwajcarskiego. Regulacja przedstawia rozwiązania procesowe i materialne, które mają wspierać konsumentów, ale także – co mniej zauważalne –usystematyzować obecność spraw frankowych w przestrzeni prawnej.
Emerytura bez lat pracy. Czy można otrzymać emeryturę bez lat pracy? Czy jest to możliwe?
07 sie 2025

Czy można otrzymać emeryturę bez lat pracy? Zazwyczaj prawo do emerytury nabywa się po osiągnięciu wymaganego wieku i udokumentowaniu odpowiedniego stażu pracy, jednak istnieją pewne wyjątki od tej reguły. W wyjątkowych sytuacjach przepisy dopuszczają możliwość uzyskania takiej emerytury. Kto może liczyć na emeryturę bez lat pracy i jakie kryteria musi spełnić? Oto szczegóły.
Nowy prezydent, stare napięcia: Polityczny start Karola Nawrockiego i reakcja rządu [Gość Infor.pl]
07 sie 2025

„Nie będę podejmował decyzji w zgodzie z podziałami politycznymi, będę podejmował decyzje wbrew podziałom politycznym, a w zgodzie z interesem państwa polskiego” – zadeklarował Karol Nawrocki tuż po zaprzysiężeniu. Brzmi dobrze, ale co to oznacza w praktyce?
To wywróci pracę na etacie milionom Polaków. Nadchodzi rewolucyjna zmiana w prawie. Kto na tym straci, kto zyska
08 sie 2025

W określonych przypadkach będzie można pracować, wyjść z domu, żeby zrobić zakupy, a nawet wyjechać za granicę. Tak ma wyglądać chorowanie po nowemu na L4. Resort rodziny, pracy i polityki społecznej szykuje prawdziwy przewrót w zwolnieniach lekarskich. Skąd te rewolucyjne zmiany? W opinii ministerstwa niektóre przepisy regulujące kwestię L4 są niedostosowane do obecnych potrzeb

REKLAMA

Koniec z biciem dzwonów kościelnych o dowolnej porze dnia i nocy, bo – „Religia nie musi siłą presji fali dźwiękowej przekonywać o przewadze aksjologicznej”? Problemem, który dzieli społeczeństwo zajął się Senat
08 sie 2025

W dniu 7 sierpnia 2025 r. Senat zajął się rozpatrzeniem petycji zbiorowej w sprawie ograniczenia używania dzwonów kościelnych. Fundacja Dobre Państwo, która jest jej autorem, postulowała oddanie samorządom władztwa w zakresie określania dopuszczalnych godzin, w których mogą wybrzmiewać dzwony kościelne oraz dopuszczalnego poziomu emitowanego przez nie hałasu. „Religia nie musi siłą presji fali dźwiękowej przekonywać o przewadze aksjologicznej”, aktualnie obowiązujące przepisy natomiast – „zezwalają Kościołowi na poszerzenie swych wpływów daleko ponad obszar posiadanych nieruchomości” – przekonywała Fundacja.
Twoje 4 prawa w czasie podróży koleją [Mini poradnik]
06 sie 2025

Masz 4 prawa podczas podróży koleją: prawo do informacji, prawo do odszkodowania lub zwrotu kosztów, prawo do pomocy i prawo do kontynuacji podróży. Co one w praktyce oznaczają? Jeśli potrzebujesz pomocy, bezpłatnie udzieli jej Europejskie Centrum Ochrony Konsumentów.

REKLAMA