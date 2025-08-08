Podniesienie wieku emerytalnego. Prezydent Karol Nawrocki stawia sprawę jasno

Karol Nawrocki jako nowy prezydent jasno wyznaczył granice swojej kadencji. W orędziu zapowiedział, czego na pewno nie podpisze: podniesienia wieku emerytalnego, wprowadzenia euro i legalizacji nielegalnej imigracji. Z kolei CPK i inwestycje strategiczne to projekty, które zamierza aktywnie wspierać.

Karol Nawrocki został zaprzysiężony na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej podczas uroczystego Zgromadzenia Narodowego. Jego pierwsze orędzie nie pozostawia wątpliwości – nowy prezydent ma jasno określone priorytety i granice, których jako głowa państwa nie przekroczy. „Tego nie podpiszę!” – to de facto deklaracja prezydenta Nawrockiego wobec planów politycznych, które stoją w sprzeczności z jego programem „Plan 21” i wizją Polski jako silnego, suwerennego i rozwijającego się państwa. Sprawdźmy, co Karol Nawrocki z całą pewnością zawetuje.

1. NIE dla nielegalnej imigracji

W swoim orędziu Karol Nawrocki stanowczo zadeklarował: „Nie dla nielegalnej imigracji”. Prezydent podkreślił, że bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz kontrola granic to dla niego kwestie absolutnie fundamentalne.

W praktyce oznacza to, że każda ustawa, która – w opinii Pałacu Prezydenckiego – mogłaby prowadzić do masowego napływu nielegalnych migrantów, nie zyska podpisu głowy państwa. Nawrocki sprzeciwia się presji zewnętrznej w tym zakresie i stawia na ochronę suwerenności Polski.

2. NIE dla wprowadzenia euro w Polsce

„Tak dla polskiej złotówki, nie dla euro” – to jedno z najbardziej wyrazistych haseł prezydenta Nawrockiego. Jego stanowisko w tej sprawie jest jasne: Polska powinna zachować własną walutę, bo tylko to gwarantuje realną kontrolę nad polityką monetarną i niezależność gospodarczą.

W praktyce Nawrocki zablokuje każdą próbę przystąpienia Polski do strefy euro. Nawet jeśli parlament przyjmie ustawę w tej sprawie – prezydent już zapowiedział, że nie podpisze takiego dokumentu. Co więcej, jego administracja będzie aktywnie promować polskiego złotego jako symbol narodowej niezależności gospodarczej.

3. NIE dla podwyższenia wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn

Kolejny punkt zapalny to wiek emerytalny. Karol Nawrocki jednoznacznie ogłosił: „Nie pozwolę podnieść wieku emerytalnego kobietom i mężczyznom”. To wyraźna odpowiedź na pojawiające się w debacie publicznej głosy o konieczności reformy systemu emerytalnego.

Weto prezydenckie jest tutaj właściwie gwarantowane. Nawrocki nie zamierza zgodzić się na rozwiązania, które – jego zdaniem – uderzają w obywateli i odbierają im prawo do godnej starości. W polityce emerytalnej stawia na stabilność i ochronę interesów zwykłych Polaków.

4. NIE dla okrajania projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego

W przeciwieństwie do tematów, wobec których zapowiada twarde „nie”, Karol Nawrocki z ogromnym entuzjazmem wspiera Centralny Port Komunikacyjny (CPK). Już w pierwszym dniu urzędowania zapowiedział złożenie inicjatywy ustawodawczej, która ma przywrócić tradycyjną koncepcję CPK jako strategicznej inwestycji narodowej.

– „Potrzebujemy wielkich i przełomowych projektów inwestycyjnych” – mówił prezydent. W jego oczach CPK to nie tylko port lotniczy, ale symbol ambicji i aspiracji całego narodu. Nawrocki chce odbudować zaufanie do tej inwestycji i uczynić z niej gospodarcze „koło zamachowe” Polski na kolejne dekady.

5. NIE dla Zielonego Ładu i unijnych regulacji klimatycznych

Choć temat nie pojawił się bezpośrednio w orędziu, to warto przypomnieć deklaracje z kampanii wyborczej. W „Planie 21” Karol Nawrocki jednoznacznie opowiedział się przeciwko unijnemu Zielonemu Ładowi.

Weto prezydenta wobec ustaw implementujących restrykcyjne regulacje klimatyczne z Brukseli jest więc prawdopodobne. Nawrocki obawia się, że Zielony Ład doprowadzi do wzrostu cen energii, obciąży przedsiębiorców i uderzy w polskie rolnictwo. Zamiast tego stawia na energetykę jądrową, rozwój portów i duże inwestycje infrastrukturalne.

6. NIE dla wysokich podatków i biurokracji

Karol Nawrocki zapowiedział również reformy podatkowe: obniżenie VAT do 22%, uproszczenie systemu podatkowego i ułatwienia dla przedsiębiorców. Oznacza to, że prezydent zawetuje każdą ustawę, która będzie zwiększać podatki lub nakładać nowe obciążenia fiskalne na obywateli czy firmy.

Prezydent stawia na niższe rachunki, prostsze przepisy i silną klasę średnią. W jego wizji gospodarczej to przedsiębiorczość i inwestycje mają być motorem rozwoju, nie fiskalizm.

7. NIE dla Mercosur – prezydent Nawrocki staje w obronie polskiej ziemi i rolników

Nie będzie zgody prezydenta Karola Nawrockiego na międzynarodowe umowy handlowe, które zagrażają polskiemu rolnictwu. Zapowiedziany już przez Pałac Prezydencki pakiet ustaw dotyczących ochrony rolnictwa ma na celu zablokowanie skutków umowy Mercosur, której zapisy budzą poważne obawy wśród rolników i ekspertów. Jak podkreślił prezydencki minister Zbigniew Bogucki, to wyraźny sygnał wsparcia i „podanie ręki rządowi” w walce o interes polskiej wsi.

Niepokój dotyczy zalewu tanich produktów rolnych z Ameryki Południowej, które – zdaniem przeciwników umowy – mogą zachwiać rynkiem wewnętrznym i doprowadzić do bankructwa wielu rodzinnych gospodarstw. Prezydent Nawrocki nie zamierza dopuścić do takiego scenariusza. W jego ocenie polska ziemia to strategiczne dobro narodowe, a jej ochrona oraz wsparcie dla rolników to obowiązek państwa.

8. NIE dla bezkarności sędziów – prezydent żąda odpowiedzialności i porządku konstytucyjnego

Nie będzie nominacji ani awansów dla sędziów, którzy – zdaniem prezydenta – łamali konstytucyjny porządek Rzeczypospolitej. Karol Nawrocki w swoim orędziu po zaprzysiężeniu jasno zapowiedział, że jako głowa państwa będzie stał na straży praworządności, a nie nadużyć władzy sądowniczej. Podkreślił, że „sędziowie muszą mieć świadomość, że nie są bogami”, lecz funkcjonariuszami państwa służącymi obywatelom i działającymi w ramach prawa.

Prezydent odniósł się również do obecnej sytuacji w wymiarze sprawiedliwości, oceniając ją jako głęboko niepokojącą. – „Ciężko nazwać praworządnym państwo, w którym nie działa i nie funkcjonuje legalnie wybrany prokurator krajowy” – zaznaczył Nawrocki, dodając, że artykuł 7 Konstytucji, mówiący o działaniu organów władzy „na podstawie i w granicach prawa”, jest dziś nagminnie naruszany. W związku z tym zapowiedział twardą postawę wobec tych przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, którzy – jego zdaniem – nadużywają swojej pozycji i podważają autorytet państwa.

9. NIE dla utraty suwerenności – prezydent wspiera silną Polskę w UE i NATO

Nie będzie zgody Karola Nawrockiego na odbieranie Polsce kompetencji przez instytucje Unii Europejskiej. Choć prezydent deklaruje poparcie dla obecności Polski w strukturach unijnych, to z równie dużą stanowczością podkreśla: Polska jest w Unii, ale nie jest Unią – i musi pozostać Polską. W swoim wystąpieniu Nawrocki zapewnił, że będzie wspierał współpracę w ramach UE, ale tylko na zasadach określonych w traktatach i bez rozszerzania unijnych kompetencji kosztem suwerenności państwowej.

Prezydent zapowiedział również silne zaangażowanie w sprawy bezpieczeństwa narodowego. Będzie dbał o pozycję Polski w NATO, wspierał modernizację armii i działał na rzecz tego, by Polska stała się największą siłą Sojuszu w Unii Europejskiej. Wskazał na potrzebę pogłębiania relacji ze Stanami Zjednoczonymi i umacniania wschodniej flanki NATO, której Polska powinna być liderem. Marzeniem Nawrockiego jest rozbudowa Bukaresztańskiej Dziewiątki o państwa skandynawskie – tak, aby w przyszłości powstała silna Bukaresztańska Jedenastka, zdolna do realnego kształtowania bezpieczeństwa w regionie.

10. NIE dla wykorzeniania tożsamości – prezydent RP broni polskiej szkoły i narodowych wartości

Nie zgodzi się na odchodzenie od polskich tradycji, tożsamości i wartości – prezydent Karol Nawrocki w swoim orędziu zapowiedział zdecydowane wsparcie dla polskiej szkoły, literatury i narodowego wychowania. Zadeklarował, że będzie głosem tych, którzy chcą „Polski normalnej, przywiązanej do swoich wartości, Polski z dobrą polską szkołą i polskimi lekturami”.

Jako były dyrektor instytucji zajmujących się edukacją i pamięcią narodową, Nawrocki podkreślił, że jednym z jego priorytetów będzie budowanie dumy z bycia Polakiem poprzez system edukacji. Wskazał, że chce, by uczniowie opuszczali szkołę z poczuciem narodowej tożsamości i świadomości historycznej. Zaprosił też do udziału w Narodowym Czytaniu, zapewniając, że jeśli trzeba będzie – sam sięgnie po lekturę, by promować polską literaturę wśród młodzieży.

Prezydent inwestycji i dialogu

Karol Nawrocki już na starcie swojej kadencji zainicjował ważne działania. Zapowiedział zwołanie w sierpniu Rady Gabinetowej, której tematem mają być kluczowe inwestycje i finanse publiczne. Prezydent chce rozpocząć ponadpolityczny dialog – szczególnie w kwestiach mieszkalnictwa i rozwoju infrastruktury.

– „To nie jest kwestia politycznych emocji, to kwestia mieszkań, których ludzie potrzebują” – powiedział prezydent, odnosząc się do problemów mieszkaniowych i rosnących kosztów życia.

Podsumowanie – granice prezydentury Karola Nawrockiego

Karol Nawrocki już na początku swojej prezydentury wyraźnie zaznaczył, gdzie leżą jego polityczne granice. „Tego nie podpiszę!” – to nie tylko hasło, ale realna zapowiedź używania prawa weta prezydenckiego, gdy tylko zagrożone będą m.in.:

suwerenność walutowa,

bezpieczeństwo narodowe,

prawo do godnej emerytury,

wolność gospodarcza obywateli.

Prezydent nie boi się sporów i politycznych napięć, jeśli stawką są strategiczne interesy Polski. Zapowiada aktywność legislacyjną, otwartość na dialog, ale i bezkompromisowość tam, gdzie widzi zagrożenie dla wartości, które reprezentuje. Czy Polska pod rządami prezydenta Karola Nawrockiego zmierza ku nowemu modelowi rozwoju? Jedno jest pewne – będzie to kadencja pełna decyzji, które trudno będzie zignorować.