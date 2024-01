100 tys. złotych od TVP za jedną wzmiankę dla youtubera. Konopskyy ujawnia ile mógł zarobić, gdyby powiedział dobre słowo o młodzieżowym serwisie Swipe To.

Od 350 do 400 tysięcy złotych za cztery pozytywne wzmianki o młodzieżowym serwisie Swipe To mógł zarobić Konopskyy, jeden z najpopularniejszych polskich youtuberów. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli, koszty uruchomienia i utrzymania aplikacji Swipe To wyniosły 21,5 mln złotych. Serwis nie zdobył jednak popularności.

Kim jest Konopskyy?

Konopskyy to 21-letni Mikołaj Tylko. Jest jednym z najpopularniejszych polskich youtuberów. Jego kanał na YouTube subskrybuje 1,9 mln użytkowników. Konopskyy, wraz z innym twórcą, Sylwestrem Wardęgą, ujawnili w 2023 roku proceder wykorzystywania seksualnego małoletnich dziewczyn przez innych youtuberów. Afera ta została nazwana Pandora Gate.

Lukratywna oferta od TVP

Konopskyy podczas występu w podcaście FOMO powiedział, że TVP zwróciło się do niego z propozycją udziału w akcji promującej aplikacje Swipe To, której targetem byli odbiorcy z pokolenia Z. Kwota zaproponowano twórcy działa na wyobraźnie.



"Za jedną wstawkę na YouTubie z reklamą tej rządowej strony były kwoty rzędu 80 tysięcy do 100 tysięcy złotych z państwowych pieniędzy. Oferowali mi pakiet chyba czterech wstawek" - powiedział Konopskyy w podcaście FOMO.



Czy Konopskyy przyjął propozycję TVP?

Youtuber przyznał w rozmowie z FOMO, że odrzucił ofertę promowania aplikacji Swipe TO, gdyż nie chciał być kojarzony z tytułami znajdującymi się w portfelu TVP. "Wiadomo jak te media wyglądały" - powiedział Konopskyy, zaznaczając jednak, że zaproponowana mu stawka była wówczas dochodem, jakiego nie był w stanie wygenerować ze swojego kanału na YouTube.



Ile TVP zainwestowało w Swipe To?

Według opublikowanego w grudniu 2023 roku raportu Najwyższej Izby Kontroli, uruchomienie i utrzymanie serwisu Swipe To od października 2022 roku do maja 2023 roku pochłonęło 21 mln zł. Jak czytamy w raporcie, redakcje projektu liczyła ponad 30 osób. Jak ujawni Jakub Szczęsny, dziennikarz portalu Antyweb.pl, tak liczne grono tworzyło jedynie jedynie 5-6 tekstów dziennie.

75 tysięcy zł za 2 wpisy na Facebooku

Z raportu NIK dowiadujemy się również, że na profilu Swipe To na Facebooku opublikowano od 4 października 2022 roku do 16 czerwca 2023 roku dwa wpisy. Jak podaje NIK, za tak wykonaną pracę, "wypłacono kontrahentom 75 tysięcy złotych".

Najwyższa Izba Kontroli o Swipe To: nierzetelne

NIK zauważa również, że w procesie tworzenia Swipe To nie użyto odpowiednich narzędzi do analizy rynku, co według kontrolerów było zaniedbaniem, które doprowadziło do niewłaściwego gospodarowania środkami publicznymi.



“Ponadto brak określenia celów jakościowych i ilościowych przez Pełnomocnika Zarządu powołanego w celu opracowania elementarnych zasad funkcjonowania serwisu był działaniem niezgodnym z odpowiednią uchwałą Zarządu Spółki i nierzetelnym” - czytamy w raporcie NIK.