QUIZ Stolice mniej znane. 10/10 to wyczyn!

Czy jesteś prawdziwym miłośnikiem geografii? Czy potrafisz wymienić stolice wszystkich krajów świata? Jeśli myślisz, że znasz odpowiedzi na te pytania, to ten quiz jest dla Ciebie! Wielu z nas z łatwością wymieni stolice takich krajów jak Francja, Wielka Brytania czy Niemcy. Ale co z mniej znanymi krajami? Czy potrafisz podać stolicę Uzbekistanu bez korzystania z Google? W tym quizie postawiliśmy przed Tobą wyzwanie. Wybraliśmy 10 stolic z różnych zakątków świata, które nie są tak powszechnie znane.

Trzy słowa - co to za państwo? Doskonale poszedł Wam quiz o miastach, teraz poszerzamy tematykę. Trzy skojarzenia, ale kraj może być tylko jeden. Uważajcie, bo pytania bywają podchwytliwe. Zapraszamy do rozwiązania.

QUIZ Trzy słowa - co to za miasto? 7/10 to już sukces

QUIZ W jakim kraju zrobiono to zdjęcie? Nie będzie łatwo!

W jakim kraju zrobiono to zdjęcie? Pewne miejsca są bardzo charakterystyczne, ale warto zastanowić się chwilę dłużej, czy przypadkiem pytanie nie jest podchwytliwe. 10/10 punktów zdobędą tylko prawdziwi znawcy. To co? Do dzieła! Zapraszamy na quiz.