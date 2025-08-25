REKLAMA

Postępowanie spadkowe » Rachunki uśpione wreszcie dostępne dla spadkobierców! Prezydent podpisał nowelę Prawa bankowego

Rachunki uśpione wreszcie dostępne dla spadkobierców! Prezydent podpisał nowelę Prawa bankowego

25 sierpnia 2025, 12:38
Adam Kuchta
Rachunki uśpione wreszcie dostępne dla spadkobierców. Prezydent podpisał nowelę Prawa bankowego
Rachunki uśpione wreszcie dostępne dla spadkobierców. Prezydent podpisał nowelę Prawa bankowego
Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację Prawa bankowego, która umożliwia szybkie zamknięcie tzw. „rachunków uśpionych” i ułatwia spadkobiercom dostęp do środków po zmarłych. Równocześnie przyjął ustawę wydłużającą terminy na przechowywanie nawozów naturalnych w gospodarstwach rolnych, a zdecydowanie zawetował przepisy obniżające kary za przestępstwa skarbowe.

rozwiń >

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację Prawa bankowego, która umożliwia szybkie zamknięcie tzw. „rachunków uśpionych”. To przełomowa zmiana, mająca ogromne znaczenie dla spadkobierców, którzy często przez lata nie mogli uzyskać dostępu do środków zmarłych bliskich. Równocześnie prezydent podpisał ustawę dotyczącą przechowywania nawozów naturalnych w gospodarstwach rolnych oraz zdecydowanie zawetował przepisy obniżające kary za przestępstwa skarbowe o charakterze formalnym.

Co to są rachunki uśpione i dlaczego nowela jest tak ważna?

Rachunki uśpione to konta bankowe, na których nie odnotowano żadnej aktywności ze strony posiadacza przez dłuższy czas. W praktyce oznacza to, że bank nie może samodzielnie zamknąć takich rachunków ani przekazać środków spadkobiercom bez skomplikowanych procedur prawnych. Nowelizacja Prawa bankowego wprowadza obowiązek dla banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych uzyskiwania informacji o dacie śmierci klienta bezpośrednio z rejestru PESEL.

Prezydent Karol Nawrocki podczas konferencji prasowej podkreślił, że ustawa daje spadkobiercom możliwość „sprawniejszego zarządzania w czasie tragicznej sytuacji i uruchomienia uśpionych lokat”. Dzięki temu procedury, które wcześniej trwały miesiącami, mogą być realizowane znacznie szybciej i bez dodatkowych kosztów.

Pakiet deregulacyjny a ułatwienia dla spadkobierców

Nowela jest częścią szerszego pakietu deregulacyjnego, który ma na celu uproszczenie procedur administracyjnych i prawnych w różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego. Prezydent Nawrocki zaznaczył, że przepisy powinny przynieść realną korzyść osobom, które dziś mają problem z uśpionymi lokatami.

Dzięki nowym regulacjom spadkobiercy będą mogli łatwiej odzyskać środki zmarłych członków rodziny, co w praktyce może poprawić sytuację finansową wielu rodzin w trudnych chwilach. To szczególnie istotne w przypadku osób starszych, które posiadały oszczędności w różnych bankach i skomplikowanych produktach finansowych.

Nowe zasady przechowywania nawozów naturalnych

Równocześnie prezydent podpisał ustawę dotyczącą przechowywania nawozów naturalnych w gospodarstwach rolnych, która wydłuża terminy na dostosowanie miejsc składowania obornika, gnojowicy i innych nawozów. Mniejsze gospodarstwa, posiadające do 20 dużych jednostek przeliczeniowych (DJP), będą mogły dostosować się do wymogów prawa do końca 2027 roku, natomiast większe gospodarstwa utrzymujące od 20 do 210 DJP – do końca 2025 roku.

Nowe przepisy mają na celu nie tylko wydłużenie terminów, ale także poprawę ochrony środowiska poprzez ograniczenie ryzyka zanieczyszczenia wód azotanami. Ustawa umożliwia także sprawniejsze budowanie miejsc do przechowywania nawozów naturalnych bez konieczności uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy czy zagospodarowania terenu do końca 2027 roku.

Automatyczne umarzanie postępowań administracyjnych dla rolników

Nowe przepisy przewidują również, że rolnicy, którzy złożą odpowiednie zgłoszenie dotyczące przechowywania nawozów naturalnych, będą mogli liczyć na automatyczne umorzenie prowadzonych wobec nich postępowań administracyjnych. To rozwiązanie ma znaczenie praktyczne, ponieważ pozwala uniknąć kar i postępowań wobec rolników działających w dobrej wierze i starających się dostosować do wymogów prawa.

Prezydent zawetował obniżenie kar za przestępstwa skarbowe

W tym samym dniu prezydent Karol Nawrocki zdecydowanie odrzucił nowelizację Kodeksu karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej, która miała obniżać kary za przestępstwa skarbowe o charakterze formalnym. Prezydent podkreślił, że nie można w trudnej sytuacji finansów publicznych obniżać sankcji za naruszenia przepisów podatkowych.

Nowelizacja przewidywała m.in. zmniejszenie maksymalnych stawek grzywien – z 720 do 480 stawek dziennych, co w praktyce oznaczałoby spadek możliwej kary z ponad 44 mln zł do około 30 mln zł. Projekt zakładał także likwidację obowiązku zgłaszania osób odpowiedzialnych za pobór podatków oraz zniesienie kar za niewyznaczenie takich osób.

Znaczenie podpisanych ustaw dla obywateli i rolników

Podpisane przez prezydenta ustawy wprowadzają istotne zmiany w trzech różnych obszarach – finansów osobistych, rolnictwa i nadzoru fiskalnego. Rachunki uśpione stają się teraz dostępne dla spadkobierców w sposób szybki i bezproblemowy, co może znacząco poprawić sytuację rodzin w trudnych momentach. Rolnicy zyskują więcej czasu na dostosowanie infrastruktury, a państwo zachowuje rygor finansowy wobec formalnych naruszeń przepisów podatkowych.

Nowe przepisy mają więc realny wpływ zarówno na codzienne życie obywateli, jak i na bezpieczeństwo finansów publicznych oraz ochronę środowiska. Pakiet deregulacyjny, choć wciąż budzący kontrowersje w niektórych środowiskach, jest krokiem w stronę uproszczenia prawa i wsparcia dla osób najbardziej potrzebujących – zarówno w trudnych sytuacjach rodzinnych, jak i w codziennym prowadzeniu gospodarstw rolnych.

