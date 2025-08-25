REKLAMA

Bon energetyczny 2025 - kiedy wniosek o dopłatę do ogrzewania w 2025 roku? Dla kogo nowy bon energetyczny?

Bon energetyczny 2025 - kiedy wniosek o dopłatę do ogrzewania w 2025 roku? Dla kogo nowy bon energetyczny?

25 sierpnia 2025, 12:18
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
bon energetyczny 2025
Bon energetyczny 2025 - kiedy wniosek o dopłatę do ogrzewania?
Rząd zapowiada wprowadzenie nowego świadczenia. Bon ciepłowniczy, czyli nowa odsłona bonu energetycznego to odpowiedź na rosnące koszty ciepła systemowego po wygaśnięciu tarczy ochronnej. Nowy bon energetyczny będzie formą dopłaty do rachunków za ogrzewanie. Maksymalna kwota wsparcia wyniesie nawet 3,5 tys. zł rocznie. Sprawdź, kto może liczyć na pomoc i jak złożyć wniosek.

Bon ciepłowniczy – nowa odsłona bonu energetycznego 2025

Bon energetyczny można określić jako nową wersję bonu ciepłowniczego, ale w szerszej formule. Jego głównym zadaniem jest dopłata do rachunków za ogrzewanie i zmniejszenie skutków skokowych podwyżek cen energii cieplnej. To rozwiązanie obejmie gospodarstwa domowe w całym kraju – zarówno w dużych aglomeracjach, jak i mniejszych miejscowościach.

Dlaczego rząd wprowadza bon ciepłowniczy 2025?

W lipcu 2025 roku skończyła się ochrona cen ciepła. W wielu ciepłowniach rachunki przekroczyły poziom 200 zł za GJ, a w części przypadków nawet 230 zł. Dla gospodarstw domowych oznacza to nagły wzrost opłat o kilkanaście procent. Nowy bon ciepłowniczy ma złagodzić skutki tej podwyżki i wesprzeć domowe budżety, szczególnie w rodzinach o niższych dochodach. To właśnie one najbardziej odczuwają wzrost cen ogrzewania.

Dla kogo bon ciepłowniczy 2025?

Świadczenie skierowane jest do gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego. Otrzymają je zarówno mieszkańcy bloków w dużych miastach, jak i osoby mieszkające w mniejszych miejscowościach czy na wsiach, gdzie modernizowane kotłownie dostarczają ciepło również do osiedli domów jednorodzinnych. Warunki:

  • Cena ciepła musi wynosić co najmniej 170 zł za gigadżul,
  • Dochód gospodarstwa domowego nie może przekraczać: 3 272,69 zł miesięcznie – w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, 2 454,52 zł na osobę – w przypadku gospodarstw wieloosobowych.

Przy przekroczeniu progów stosowana będzie zasada „złotówka za złotówkę”, czyli wsparcie zostanie odpowiednio obniżone, ale mimo przekroczenia progu można składać wniosek o bon ciepłowniczy.

Ile wynosi nowy bon energetyczny 2025?

Wysokość wsparcia zależy od ceny ciepła w danej miejscowości:

  • 1 000 zł rocznie – gdy cena wynosi od 170 do 200 zł/GJ,
  • 2 000 zł rocznie – gdy cena wynosi od 200 do 230 zł/GJ,
  • 3 500 zł rocznie – gdy cena przekracza 230 zł/GJ.

Według szacunków rządu koszt programu to około 900 mln zł w ciągu 18 miesięcy.

Od kiedy bon ciepłowniczy w 2025 roku?

Planowany termin przyjęcia projektu ustawy to III kwartał 2025 roku, czyli jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego 2025/2026. Dopłaty obejmą drugą połowę 2025 roku i cały 2026 rok.

Jak i gdzie złożyć wniosek o bon energetyczny?

Wnioski będzie można składać:

  • w urzędzie gminy lub miasta,
  • online – poprzez platformę ePUAP.

Do wniosku trzeba będzie dołączyć:

  • fakturę z ciepłowni, potwierdzającą cenę powyżej 170 zł/GJ,
  • dokumenty dochodowe (np. PIT lub zaświadczenie z KRUS).

Dla rolników przewidziano uproszczoną procedurę – Ministerstwo planuje wprowadzić specjalny kalkulator do rozliczania dochodu ryczałtowego.

Nowa dopłata 1200 zł dla seniorów po 60. i 65. roku życia. Od kiedy i na jakich zasadach?
Nowa dopłata 1200 zł dla seniorów po 60. i 65. roku życia. Od kiedy i na jakich zasadach?
Źródło: INFOR
