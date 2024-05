Ile dni po Wielkanocy wypada Boże Ciało? Jaka jest oficjalna nazwa tego święta? Czy tego dnia katolicy powinni uczestniczyć we mszy świętej? Rozwiąż quiz i sprawdź, czy znasz odpowiedzi.

QUIZ Co wiesz o Bożym Ciele? Tylko 10 pytań

W najbliższy weekend odbędzie się dwudziesta już edycja Nocy Muzeów. Z tej okazji przygotowaliśmy quiz o najsłynniejszych muzeach świata. Do dzieła!

QUIZ Czy znasz te muzea? W tym quizie 6/10 to dobry wynik

Szybki QUIZ z wiedzy ogólnej. Odpowiadasz TAK lub NIE

Czy "Hey Jude" to utwór The Beatles? Czy Austria graniczy z Chorwacją? A czy ligol to odmiana jabłek? Sprawdź swoją wiedzę ogólną w quizie.