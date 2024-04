QUIZ Wiesz, co oznaczają symbole na metkach ubrań?

Do końca 2023 roku została już tylko chwila. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wydarzyło się naprawdę bardzo dużo, w Polsce i na świecie. Pamiętasz to wszystko? Rozwiąż quiz i sprawdź!

QUIZ Co się wydarzyło w 2023 roku? 10/10 tylko dla osób z doskonałą pamięcią

Masz ogród? Znasz rośliny ogrodowe? Jeżeli odpowiedź na jedno z tych pytań brzmi TAK, to ten quiz jest dla Ciebie. Sprawdź, czy rozpoznasz te rośliny. Tylko prawdziwy pasjonat ogrodnictwa zdobędzie komplet punktów.

Friends (Przyjaciele) Jak dobrze znasz Przyjaciół? 10/10 tylko dla prawdziwych fanów

Friends (Przyjaciele) to 10 sezonów przygód sześciorga przyjaciół, których epickie postaci zagrali: Jennifer Aniston (Rachel Green), Lisa Kudrow (Phoebe Buffay), David Schwimmer (Ross Geller), Courteney Cox (Monica Geller-Bing), Matthew Perry (Chandler Bing), Matt LeBlanc (Joey Tribbiani). Serial powstawał w latach 1994-2004 i zdobywał wiele nagród i wyróżnień: 59 nominacji do Emmy i 10 nominacji do Złotego Globu. Mimo upływu prawie 20 lat od dnia emisji ostatniego odcinka, największą nagrodą dla twórców serialu pozostaje ogromna liczba wiernych fanów na całym świecie.