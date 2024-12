W sylwestra mniej sesji rozliczeniowych w bankach. Sprawdź, kiedy wysłać przelew, aby dotarł na czas

Pieką, gotują, organizują różne imprezy i często to wokół nich kręci życie towarzyskie. To, co robią Koła Gospodyń Wiejskich jest spontaniczne i niewymuszone. Od bisko czterech lat mogą prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek, co pozwala im zarabiać pieniądze. Czy teraz operatywne gospodynie zamienią się w bizneswomen? On nowego roku wchodzą w życie przepisy zwiększające limit przychodów. Nowa granica wyniesie aż 1 mln złotych.