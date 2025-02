Czy komornik może zająć środki na Revolut? Odpowiedź może zaskoczyć

Czy aplikacja Revolut zapewnia ochronę przez komornikiem? Czy popularna platforma fintechowa jest częścią systemu Ognivo? Najnowsze wieści powinny zainteresować wszystkich dłużników w Polsce.

Co to jest Revolut?

Revolut to popularna na całym świecie aplikacja z sektora finansowych technologii. Platforma oferuje szereg użytecznych funkcji takich jak: wirtualne płatności, inwestowanie na giełdzie, obrót kryptowalutami czy możliwość wymiany walut po korzystnych kursach. Jest szczególnie użyteczna dla osób często podróżujących za granicę. Użytkownik może założyć konto w Revolut przez internet, w bardzo prosty i szybki sposób. Obecnie z aplikacji Revolut w Polsce korzysta ok 4 mln osób, ale uwagę zwraca dynamika przyrostu klientów - milion rocznie.

REKLAMA

Czy Revolut daje ochronę przed komornikiem?

Revolut nie jest częścią polskiego systemu Ognivo, zrzeszającego wszystkie działające w Polsce banki komercyjne i kasy spółdzielczo - oszczędnościowe. Środki znajdujące się na koncie Revolut są więc niewidoczne dla komorników. Revolut wynajmuje polskie numery IBAN od zarejestrowanego w Belgii Aion Banku, a posiadacz konta w aplikacji nie jest jego właścicielem (jest nim Revolut). Pieniądze ulokowane na koncie Revolut nie należą więc do polskiego obywatela, a zatem nie mogą podlegać egzekucji ze strony polskich organów. Dlatego też wielu zadłużonych Polaków zakłada konta w Revolut, by w ten sposób uniknąć egzekucji komorniczej. Utrudnia to pracę polskim organom, szczególnie, jeśli dłużnik nie jest legalnie zatrudniony na terytorium RP czy nie pobiera żadnych świadczeń, które mogłyby być zajęte.

Czy Revolut należy do systemu Ognivo?

Z informacji przekazanych przez Krajową Radę Komorniczą wynika, że Revolut złożył wniosek o rejestrację w Polsce, jako oddział banku zagranicznego. Jeśli Komisja Nadzoru Finansowego pozytywnie rozpatrzy wniosek, Revolut zostanie częścią systemu Ognivo, a więc środki zgromadzona na kontach w aplikacji będą podlegać egzekucji.

Co zamiast Revolut?

Czy włączenie Revolut do systemu Ognivo będzie oznaczać, że dla dłużnicy nie będą mieć już możliwości ukrywania majątku przed komornikiem? Niekoniecznie, gdyż istnieją inne aplikacje fintech, takie jak brytyjska Wise, oferująca wielowalutowe konto i usługi zbliżone do Revolut. Z racji tego, że Wielka Brytania nie jest częścią Unii Europejskiej, Wise nie dotkną też ewentualne regulacje umożliwiające skuteczną egzekucję wewnątrz wspólnoty. Mankamentem Wise jest jednak fakt, że użytkownicy aplikacji nie mają do dyspozycji polskiego numeru IBAN, przez co nie są możliwe darmowe przelewy od polskich pracodawców na konto użytkownika.