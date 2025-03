Komornik nie zabierze pieniędzy z konta w Revolut. Ekspert wyjaśnia dlaczego

Egzekucja z konta Revolut jest praktycznie niemożliwa. Na czym polega problem komorników? Czy klienci aplikacji w Polsce mogą korzystać z polskich numerów IBAN? Czy Revolut podlega pod polskie prawo? Czy ma swój oddział w Polsce?

Ekspert od Revoluta

Aplikacja Revolut budzi w Polsce sporo emocji. A emocje, jak wiadomo, generują plotki i dezinformację. W programie Gość Infor.pl rozmówcą Piotra Nowaka był Michał Grabowski, prawnik prowadzący kancelarię w Warszawie, który brał udział w uruchomieniu Revoluta w Polsce i jest obecnie jednym z najbardziej cenionych specjalistów ds fintechów. W rozmowie rozstrzygnięte zostały wszelkie wątpliwości i pytania dotyczące aplikacji.

Revolut w Polsce - liczba użytkowników

Korzysta z niej już 4 miliony osób i liczba ta szybko rośnie. Fintech zdobył renomę sposobu na bezpieczne przechowywanie pieniędzy, tak by nie mogły podlegać egzekucji komorniczej. Deklaratywnie firma kieruje swoje usługi przede wszystkim do osób, które chcą prowadzić rachunki, często wyjeżdżają za granicę, czy handlują kryptowalutami.

Czy Revolut ma oddział w Polsce?

Wokół tego pytania narosło sporo nieścisłości. Tymczasem odpowiedź jest bardzo prosta.



- Revolut jest bankiem, który posiada licencje bankową z banku Litwy, czyli może świadczyć wszelkie usługi, które bank może świadczyć: kredyty, rachunki czy inne usługi finansowe, zarówno na Litwie, jak i w całej Europie - wyjaśnia Michał Grabowski.



- Fintech świadcząc usługi w Polsce korzysta z tzw. usługi jednolitego paszportu, tzn. transgranicznie. Nie ma tu ani oddziału, ani siedziby. Świadczy usługi w Polsce bezpośrednio z Litwy - dodaje ekspert.

Revolut a polskie prawo - wyjaśnienie

To, że Revolut nie ma w Polsce siedziby, ani nie jest zarejestrowany w naszym kraju, nie oznacza, że działa nad Wisłą "na dziko". Aplikacja funkcjonuje w Polsce w pełni legalnie.



- Mimo, że Revolut jest bankiem litewskim, to świadcząc usługi w Polsce, musi przestrzegać polskiego prawa. Depozyty w Revolucie są chronione do kwoty 100 tys. euro, której gwarantem jest Bank Litwy. A więc jeśli coś niedobrego stanie się z fintechem, klienci będą mieli możliwość odzyskania środków. Dawno nie mieliśmy jednak takiego przypadku - mówi Michał Grabowski w rozmowie z Infor.pl.

Polski IBAN w Revolut

Użytkownicy Revolut mogą odbierać przelewy z wynagrodzeniami na swoje konta w aplikacji, dokonywać przelewów, a także płacić za pomocą BLIK. Jak to możliwe?



- Revolut nie ma w Polsce oddziału, a więc wchodzi we współpracę z inną instytucją finansową (Aion Bankiem - red.), w ramach tej współpracy oferuje rachunki z polskim IBAN, który służy do tego, by dokonywać przelewy, przelewy typu eliksir, czy ostatnio BLIK - tłumaczy Michał Grabowski.

Czy komornik może zająć pieniądze na koncie Revolut?

Odpowiedź brzmi: nie. A przynajmniej jest to bardzo trudne i wymaga namierzenia konta przez komornika. Revolut jest bankiem zagranicznym, bez siedziby w Polsce, a więc nie należy do systemu OGNIVO, który umożliwia komunikacje pomiędzy bankami, kasami spółdzielczymi, a organami egzekucyjnymi.



- Rzeczywiście, ten schemat zwany wirtualnym IBAN-em, oznacza, że rachunki póki co nie są widoczne w systemie OGNIVO, ponieważ Revolut jest bankiem, który ma licencje litewską - powiedział Michał Grabowski w wywiadzie dla Infor.pl