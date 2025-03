W Polsce zabraknie komorników? Dłużnicy mogą spać spokojnie?

Liczba egzekucji komorniczych rośnie w Polsce z roku na rok, ale być może już niedługo nie będzie miał kto je przeprowadzać. Chętnych do zawodu brakuje, a na dodatek nie pomagają zmiany w wieku emerytalnym, wypychające z zawodu starszych komorników.

Ile jest w Polsce egzekucji komorniczych?

Ostatnie dane pochodzą z 2023 roku. Wtedy w Polsce do kancelarii komorniczych wpłynęło 4,25 mln spraw. Szacunkowe dane mówią o wzrośnie rokrocznym o kilkanaście procent.

REKLAMA

Długi Polaków- skuteczność ściągania

Jak powiedział w programie Gość Infor.pl rzecznik prasowy Krajowej Rady Komorniczej, jedynie skutecznie ściąganych jest tylko 25 proc. długów.



Niespłacone długi Polaków wyniosły w zeszłym roku 84,1 mld zł. Oznacza to, że 62,8 mld złotych to długi, których komornicy nie są w stanie odzyskać. To prawie tyle, ile wynosi roczny budżet programu Rodzina 800 plus, który wyniósł w 2024 roku ok 70 mld zł.

Komornik - ilu jest ich w Polsce?

Według danych z 2022 roku, w Polsce działa obecnie 2198 kancelarii komorniczych. Eksperci podkreślają, że to za mało. Placówki są zawalone sprawami, co przyczynia się do niskiej skuteczności egzekucji.

Zabraknie komorników przez wiek emerytalny?

Wiek emerytalny komorników wynosił od 2019 roku 65 lat. Teraz Ministerstwo Sprawiedliwości chce podnieść tę granicę - do 70 roku życia. Problem jest jednak taki, że po osiągnięciu tego wieku komornik nie mógłby już wykonywać zawodu.



- Postulowaliśmy by nie ograniczać możliwości pracy komornikom, tak jak to zostało zrobione w ustawie. Postawiłbym tutaj na dowolność, tak by to komornicy decydowali w którym momencie odejść z zawodu po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale żeby nie był to przymus - powiedział w programie Gość Infor.pl Przemysław Małecki, rzecznik prasowy Krajowej Rady Komorniczej.



- Mam kilku starszych kolegów, którzy nie są zadowoleni z tego, że zmusza się ich do odejścia. Są w dobrej formie i chcieliby jeszcze przez kilka lat pozostać w zawodzie. Niestety, nie mogą - zauważył Małecki.



-