Rola płatności bezgotówkowych w nowoczesnym biznesie

Współczesny polski sektor handlowo-usługowy przechodzi dynamiczną transformację, napędzaną przez cyfryzację i zmieniające się preferencje konsumentów. Jednym z czynników odgrywających kluczową rolę w tym procesie są płatności bezgotówkowe.

Zamiast tradycyjnego portfela, Polacy coraz chętniej sięgają po karty płatnicze, smartfony i zegarki, oczekując, że każda transakcja będzie szybka, wygodna i bezpieczna. Wyniki badania Fiserv Polska, właściciela marki PolCard „Preferencje płatnicze Polaków 2025” dowodzą, że już trzy czwarte Polaków regularnie płaci bezgotówkowo. Przedsiębiorcy, którzy ignorują ten trend, ryzykują utratę klientów i przewagi konkurencyjnej.

Dane z badania PolCard from Fiserv wyraźnie pokazują, że płatności bezgotówkowe nie są już opcją, ale stały się codziennością Polaków. Konsumenci cenią sobie przede wszystkim wygodę (43 proc.), prostotę obsługi (40 proc.) i szybkość (39 proc.), jaką oferują cyfrowe płatności. Wdrażanie nowoczesnych terminali płatniczych, które akceptują nie tylko karty, ale również płatności mobilne (np. BLIK, Google Pay, Apple Pay), jest bezpośrednią odpowiedzią na te oczekiwania. Inwestycja w nowoczesne technologie płatnicze staje się zatem inwestycją w doświadczenie klienta, które ma fundamentalne znaczenie dla budowania jego lojalności.

Warto podkreślić, że nowoczesne płatności, to nie tylko domena dużych miast. Coraz częściej też stają się one codziennością mieszkańców wsi. W tegorocznej edycji badania PolCard from Fiserv 36,4 proc. respondentów z tych terenów zadeklarowało, że zawsze lub prawie zawsze korzysta z płatności bezgotówkowych.

- Płatności cyfrowe stają się coraz bardziej powszechne i dostępne dla wszystkich Polaków, bez względu na wiek czy miejsce zamieszkania. Widzimy, że konsumenci nie tylko mają do nich dostęp, ale też aktywnie korzystają z nowoczesnych rozwiązań. To utwierdza nas w przekonaniu, że nasza strategia rozwoju, ale też kierunek, w którym podąża cały sektor, koncentrujący się na dostępności, prostocie i bezpieczeństwie, jest słuszny. Wysoki odsetek płatności bezgotówkowych pokazuje, że Polacy na dobre przyjęli cyfrowe formy płatności jako standard - mówi Krzysztof Polończyk, prezes zarządu Fiserv Polska, właściciel marki PolCard.

Dla przedsiębiorcy, wdrożenie płatności bezgotówkowych wiąże się z szeregiem korzyści. Po pierwsze, redukuje koszty i ryzyko związane z obiegiem gotówki. Mniejsza ilość gotówki w kasie to większe bezpieczeństwo, zarówno dla personelu, jak i dla samego biznesu. Po drugie, cyfrowe transakcje ułatwiają zarządzanie finansami i księgowością. Automatyczne raporty z terminali płatniczych eliminują błędy ludzkie i oszczędzają czas, który można przeznaczyć na rozwój firmy.

- Terminal płatniczy to dziś coś więcej niż tylko narzędzie do przyjmowania płatności – to platforma, która umożliwia również wprowadzanie dodatkowych usług. Już teraz oferujemy szeroką paletę funkcji dostępnych na naszych terminalach płatniczych, które wspierają rozwój biznesów naszych klientów. Oprócz znanych już usług, takich jak wypłaty i wpłaty gotówki przy okazji zakupów, bezgotówkowe napiwki czy doładowania telefonów, wprowadzamy rozwiązania, które mogą wspierać również marketing, jak na przykład przestrzeń reklamową na ekranach terminali – wyjaśnia Krzysztof Polończyk.

To m.in. konsumenci kształtują sektor handlowo-usługowy i płatności. Nowoczesny przedsiębiorca, który chce budować stabilny i rozwijający się biznes, musi nadążać za ich preferencjami. Inwestycja w płatności bezgotówkowe to inwestycja w przyszłość, która wspiera biznes, buduje przewagę konkurencyjną i umacnia lojalność klientów.