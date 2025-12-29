Wyrzucasz butelki z kaucją do śmieci? Oto czym to grozi w 2026 r. i ile na tym tracisz

Nowy system kaucyjny budzi wiele emocji i wątpliwości. Co jednak, jeśli ktoś nie ma ochoty lub możliwości oddawać opakowań? Czy w 2026 r. nadal będzie wolno wrzucać butelki do zielonego pojemnika, a puszki i plastik do żółtego? Mimo intensywnej kampanii informacyjnej odpowiedź wciąż zaskakuje. Tymczasem produkty oznaczone kaucją już pojawiają się na sklepowych półkach.

rozwiń >

Jakie opakowania podlegają systemowi kaucyjnemu?

System kaucyjny obejmuje wyłącznie jednorazowe opakowania napojów trafiające do sprzedaży od 1 października 2025 r. Kluczowym warunkiem jest odpowiednie oznakowanie produktu. Na rynku wciąż będą dostępne napoje w opakowaniach niepodlegających temu systemowi – nie wszystkie bowiem zostały nim objęte. Kaucją obciążone są:

REKLAMA

REKLAMA

puszki aluminiowe o pojemności do 1 l (kaucja 0,50 zł),

butelki wykonane z PET do 3 l (kaucja 0,50 zł),

szklane butelki do 1,5 l (kaucja 1,00 zł).

W jaki sposób rozpoznać opakowanie objęte kaucją?

Symbol systemu kaucyjnego umieszczony na opakowaniu może wyglądać następująco:

odpady, system kaucyjny, segregacja śmieci, gospodarka odpadami, kaucja Oficjalne oznaczenia graficzne na opakowaniach podlegających systemowi kaucyjnemu w Polsce; źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Należy pamiętać, że system kaucyjny nie ma charakteru powszechnego – ustawa przewiduje liczne wyłączenia (m.in. większe szklane butelki z wodą niegazowaną czy opakowania przeznaczone do wielokrotnego użytku). W obliczu tej złożoności warto trzymać się prostej reguły: każdorazowo sprawdzaj, czy na opakowaniu widnieje symbol kaucji. Jeśli tak – zwróć je w ramach systemu. Jeśli nie – wyrzuć do właściwej frakcji odpadów.

Ważne Uwaga! Żeby uniknąć zaskoczenia przy płatności, zapamiętaj kilka istotnych informacji o kaucji: Cena produktu objętego kaucją eksponowana na półce nie uwzględnia jeszcze kaucji .

. Kaucja doliczana jest dopiero podczas finalizacji zakupu przy kasie .

jest dopiero podczas finalizacji zakupu . Przed zakupem koniecznie zweryfikuj na opakowaniu symbol kaucji – odpowiednio 0,50 zł lub 1,00 zł. Dokładnie o tyle wzrośnie kwota do zapłaty, więc nie daj się zaskoczyć wyższym rachunkiem. Wyobraź sobie, że nabywasz 6-pak wody mineralnej w butelkach 1,5 l (objętych systemem kaucyjnym). Cena widniejąca na półce może wynosić 12 zł (czyli 2 zł za sztukę). Przy kasie zapłacisz jednak 15 zł, gdyż do każdej butelki zostanie doliczona kaucja 0,50 zł. Dodatkowe 3 zł odzyskasz, gdy zaniesiesz butelki do punktu zwrotu.

Czy wolno wyrzucać opakowania kaucyjne do pojemników na odpady segregowane?

Co ciekawe, od października 2025 roku za wrzucenie opakowań objętych kaucją do standardowych pojemników na śmieci nie przewidziano żadnych sankcji. Na razie nie zmienia się to również w 2026 r. Butelki PET czy metalowe puszki i tak trafią do recyklingu za pośrednictwem gminnej zbiórki odpadów. Jedna choć formalnie masz taką możliwość, niekoniecznie powinieneś z niej korzystać. System kaucyjny powstał po to, by ograniczyć masę odpadów – z biegiem czasu wszyscy przyzwyczaimy się do zwracania opakowań, a nawet drobne działania mają realny wpływ.

REKLAMA

Czy poniosę konsekwencje, jeśli nie zwrócę butelki w systemie kaucyjnym?

Choć Ministerstwo Klimatu i Środowiska prowadzi rozbudowaną kampanię edukacyjną i udostępnia obszerne materiały dotyczące systemu kaucyjnego, nigdzie nie wspomina się o grożących karach czy sankcjach za pozbywanie się opakowań kaucyjnych w "tradycyjny sposób" – czyli poprzez wrzucanie ich do właściwych pojemników na odpady segregowane (żółtych na plastik i metal, zielonych na szkło).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Aktualnie system kaucyjny funkcjonuje głównie jako motywacja ekonomiczna – zwracając opakowanie, otrzymujemy z powrotem wpłaconą kaucję. Trzeba mieć świadomość, że rezygnacja z tej opcji przekłada się po prostu na wyższe wydatki na napoje w opakowaniach objętych systemem. Jeśli wrzucimy butelkę lub puszkę do żółtego (plastik/metal) bądź zielonego (szkło) pojemnika, kaucja bezpowrotnie przepada.

Przykład Historia rodziny Kowalskich zilustruje, jak system kaucyjny może "odciążyć" domowe finanse. Jan i Teresa co miesiąc kupują: 24 butelki wody mineralnej 2L (4 zgrzewki),

5 butelek napojów gazowanych 1,75L,

8 szklanych butelek soków tłoczonych,

2 butelki wina 0,75L,

8 puszek napojów 0,5L. Zwracając wszystkie opakowania w systemie kaucyjnym, odzyskują 28,50 zł miesięcznie! Gdyby natomiast wyrzucili je do standardowych pojemników na segregację, straciliby tę kwotę. To blisko 30 zł oszczędności każdego miesiąca – mniej więcej tyle, ile w niektórych gminach wynosi opłata za odbiór odpadów od jednego mieszkańca.

Dlaczego warto uczestniczyć w systemie kaucyjnym pomimo braku kar?

Należy podkreślić, że system kaucyjny zakłada odzysk surowców na poziomie aż 90% – to wyśrubowany cel. Ponieważ funkcjonuje on niezależnie od gminnych struktur segregacji, jego powodzenie zależy od czynnego zaangażowania konsumentów. Jeżeli znaczna część społeczeństwa zignoruje ten mechanizm, koszty gospodarki odpadami mogą pójść w górę, a władze w przyszłości mogą wprowadzić środki przymusu – na przykład kary za niestosowanie się do systemu, być może analogiczne do tych za nieprawidłową segregację śmieci.

Ważne Uwaga! Lepiej nie bagatelizować systemu kaucyjnego – rząd może podwyższyć kaucję nawet do 2 zł za sztukę! Obecne stawki (0,50 zł i 1,00 zł) stanowią jedynie dolną granicę. Przepis ustawowy (art. 40m ust. 1) umożliwia szybką podwyżkę w drodze rozporządzenia, bez konieczności głosowania w Sejmie. Jeśli Polacy masowo zrezygnują ze zwracania butelek i puszek, taka zmiana staje się bardzo realna! Art. 40m. 1. Maksymalna wysokość kaucji wynosi 2 zł. 2. Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wysokości kaucji dla poszczególnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym, kierując się potrzebą ustalenia jej wysokości na poziomie stanowiącym zachętę do zwrotu opakowań i odpadów opakowaniowych, a także akceptowalnym społecznie poziomem stawki kaucji.

Jak prawidłowo korzystać z systemu kaucyjnego?

Jak wcześniej zaznaczono, system kaucyjny dotyczy jedynie opakowań opatrzonych specjalnym symbolem kaucji. By odzyskać wpłacone pieniądze i wspomóc wysoki wskaźnik recyklingu, takie opakowania trzeba oddawać w automacie zwrotnym lub w dedykowanym punkcie odbioru. Przy zwrocie należy przestrzegać następujących zasad:

Opakowania nie mogą być zgniecione i muszą być czyste – niedopuszczalne jest pozostawianie w nich resztek napojów.

Etykiety przyklejone do opakowania można zostawić.

Butelki z nakrętką należy zwracać wraz z nakrętką.

Kod kreskowy na opakowaniu musi być czytelny – jest on niezbędny, szczególnie przy zwrocie w automacie, ponieważ bez niego urządzenie nie zidentyfikuje rodzaju opakowania.

Sklepy o powierzchni handlowej przekraczającej 200 m² mają obowiązek przyjmowania zwrotów opakowań kaucyjnych i muszą być odpowiednio oznakowane jako punkty zbiórki. Placówki o mniejszym metrażu mogą przystąpić do systemu dobrowolnie. Jeżeli konkretny sklep nie jest uczestnikiem systemu, nie ma obowiązku odbierania opakowań od klientów. Kaucja zwracana jest natychmiastowo – gotówką albo na rachunek powiązany z kartą płatniczą, którą klient okaże podczas zwrotu.

Ważne Uwaga! Kaucja może być wypłacana w formie bonów zakupowych, ale nie musisz się na to godzić! Zawsze przysługuje ci prawo do zwrotu gotówkowego – w formie pieniężnej lub na kartę płatniczą (zależnie od możliwości technicznych punktu zwrotu). To Ty podejmujesz ostateczną decyzję o formie zwrotu.

Komu trafiają nieodebrane kaucje?

Pieniądze z nieodebranych kaucji zasilają budżety operatorów systemu kaucyjnego – w Polsce są to przeważnie spółki akcyjne powołane przez dużych detalistów i producentów napojów. Istotne jest to, że operatorzy działają na podstawie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która zobowiązuje ich do funkcjonowania w modelu non-profit. W praktyce oznacza to, że wszystkie przychody – w tym środki z kaucji nieodebranych przez konsumentów – mogą być przeznaczane wyłącznie na utrzymanie i rozwój systemu kaucyjnego oraz działania edukacyjne adresowane do społeczeństwa.

System kaucyjny wystartował, choć w zwolnionym tempie

Ministerstwo Klimatu i Ochrony Środowiska, w ok. miesiąc po uruchomieniu systemu kaucyjnego w Polsce, opublikowało komunikat o jego funkcjonowaniu. Okazuje się, że system ruszył, ale w tempie ślimaczym. Zgodnie z danymi resortu z 03.11.2025 r., system kaucyjny już działa – 12 producentów wprowadziło do obrotu opakowania objęte kaucją. Mowa dokładnie o 100 tysiącach opakowań, do których przy kasie doliczana jest kaucja, możliwa do odzyskania po zwrocie w sposób opisany powyżej. Z kolei około 45 tysięcy punktów sprzedaży (sklepów) zostało już włączonych do systemu. Jak łatwo policzyć, przy takich wynikach szanse na trafienie na opakowanie z kaucją są znikome. Statystycznie na wspomniane 45 tys. placówek przypada bowiem średnio zaledwie około 2 opakowań (jeśli podzielimy 100 tys. opakowań wprowadzonych na rynek przez 45 tys. punktów sprzedaży).