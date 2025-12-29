REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Wyrzucasz butelki z kaucją do śmieci? Oto czym to grozi w 2026 r. i ile na tym tracisz

Wyrzucasz butelki z kaucją do śmieci? Oto czym to grozi w 2026 r. i ile na tym tracisz

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 grudnia 2025, 20:55
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
odpady, system kaucyjny, segregacja śmieci, gospodarka odpadami, kaucja
Wyrzucasz butelki z kaucją do śmieci? Oto czym to grozi w 2026 r. i ile na tym tracisz
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Nowy system kaucyjny budzi wiele emocji i wątpliwości. Co jednak, jeśli ktoś nie ma ochoty lub możliwości oddawać opakowań? Czy w 2026 r. nadal będzie wolno wrzucać butelki do zielonego pojemnika, a puszki i plastik do żółtego? Mimo intensywnej kampanii informacyjnej odpowiedź wciąż zaskakuje. Tymczasem produkty oznaczone kaucją już pojawiają się na sklepowych półkach.

rozwiń >

Jakie opakowania podlegają systemowi kaucyjnemu?

System kaucyjny obejmuje wyłącznie jednorazowe opakowania napojów trafiające do sprzedaży od 1 października 2025 r. Kluczowym warunkiem jest odpowiednie oznakowanie produktu. Na rynku wciąż będą dostępne napoje w opakowaniach niepodlegających temu systemowi – nie wszystkie bowiem zostały nim objęte. Kaucją obciążone są:

REKLAMA

REKLAMA

  • puszki aluminiowe o pojemności do 1 l (kaucja 0,50 zł),
  • butelki wykonane z PET do 3 l (kaucja 0,50 zł),
  • szklane butelki do 1,5 l (kaucja 1,00 zł).

W jaki sposób rozpoznać opakowanie objęte kaucją?

Symbol systemu kaucyjnego umieszczony na opakowaniu może wyglądać następująco:

odpady, system kaucyjny, segregacja śmieci, gospodarka odpadami, kaucja

Oficjalne oznaczenia graficzne na opakowaniach podlegających systemowi kaucyjnemu w Polsce; źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Należy pamiętać, że system kaucyjny nie ma charakteru powszechnego – ustawa przewiduje liczne wyłączenia (m.in. większe szklane butelki z wodą niegazowaną czy opakowania przeznaczone do wielokrotnego użytku). W obliczu tej złożoności warto trzymać się prostej reguły: każdorazowo sprawdzaj, czy na opakowaniu widnieje symbol kaucji. Jeśli tak – zwróć je w ramach systemu. Jeśli nie – wyrzuć do właściwej frakcji odpadów.

Ważne

Uwaga! Żeby uniknąć zaskoczenia przy płatności, zapamiętaj kilka istotnych informacji o kaucji:

  • Cena produktu objętego kaucją eksponowana na półce nie uwzględnia jeszcze kaucji.
  • Kaucja doliczana jest dopiero podczas finalizacji zakupu przy kasie.
  • Przed zakupem koniecznie zweryfikuj na opakowaniu symbol kaucji – odpowiednio 0,50 zł lub 1,00 zł. Dokładnie o tyle wzrośnie kwota do zapłaty, więc nie daj się zaskoczyć wyższym rachunkiem.

Wyobraź sobie, że nabywasz 6-pak wody mineralnej w butelkach 1,5 l (objętych systemem kaucyjnym). Cena widniejąca na półce może wynosić 12 zł (czyli 2 zł za sztukę). Przy kasie zapłacisz jednak 15 zł, gdyż do każdej butelki zostanie doliczona kaucja 0,50 zł. Dodatkowe 3 zł odzyskasz, gdy zaniesiesz butelki do punktu zwrotu.

Czy wolno wyrzucać opakowania kaucyjne do pojemników na odpady segregowane?

Co ciekawe, od października 2025 roku za wrzucenie opakowań objętych kaucją do standardowych pojemników na śmieci nie przewidziano żadnych sankcji. Na razie nie zmienia się to również w 2026 r. Butelki PET czy metalowe puszki i tak trafią do recyklingu za pośrednictwem gminnej zbiórki odpadów. Jedna choć formalnie masz taką możliwość, niekoniecznie powinieneś z niej korzystać. System kaucyjny powstał po to, by ograniczyć masę odpadów – z biegiem czasu wszyscy przyzwyczaimy się do zwracania opakowań, a nawet drobne działania mają realny wpływ.

REKLAMA

Czy poniosę konsekwencje, jeśli nie zwrócę butelki w systemie kaucyjnym?

Choć Ministerstwo Klimatu i Środowiska prowadzi rozbudowaną kampanię edukacyjną i udostępnia obszerne materiały dotyczące systemu kaucyjnego, nigdzie nie wspomina się o grożących karach czy sankcjach za pozbywanie się opakowań kaucyjnych w "tradycyjny sposób" – czyli poprzez wrzucanie ich do właściwych pojemników na odpady segregowane (żółtych na plastik i metal, zielonych na szkło).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kalendarz INFOR na 2026 rok

Aktualnie system kaucyjny funkcjonuje głównie jako motywacja ekonomiczna – zwracając opakowanie, otrzymujemy z powrotem wpłaconą kaucję. Trzeba mieć świadomość, że rezygnacja z tej opcji przekłada się po prostu na wyższe wydatki na napoje w opakowaniach objętych systemem. Jeśli wrzucimy butelkę lub puszkę do żółtego (plastik/metal) bądź zielonego (szkło) pojemnika, kaucja bezpowrotnie przepada.

Przykład

Historia rodziny Kowalskich zilustruje, jak system kaucyjny może "odciążyć" domowe finanse. Jan i Teresa co miesiąc kupują:

  • 24 butelki wody mineralnej 2L (4 zgrzewki),
  • 5 butelek napojów gazowanych 1,75L,
  • 8 szklanych butelek soków tłoczonych,
  • 2 butelki wina 0,75L,
  • 8 puszek napojów 0,5L.

Zwracając wszystkie opakowania w systemie kaucyjnym, odzyskują 28,50 zł miesięcznie! Gdyby natomiast wyrzucili je do standardowych pojemników na segregację, straciliby tę kwotę. To blisko 30 zł oszczędności każdego miesiąca – mniej więcej tyle, ile w niektórych gminach wynosi opłata za odbiór odpadów od jednego mieszkańca.

Dlaczego warto uczestniczyć w systemie kaucyjnym pomimo braku kar?

Należy podkreślić, że system kaucyjny zakłada odzysk surowców na poziomie aż 90% – to wyśrubowany cel. Ponieważ funkcjonuje on niezależnie od gminnych struktur segregacji, jego powodzenie zależy od czynnego zaangażowania konsumentów. Jeżeli znaczna część społeczeństwa zignoruje ten mechanizm, koszty gospodarki odpadami mogą pójść w górę, a władze w przyszłości mogą wprowadzić środki przymusu – na przykład kary za niestosowanie się do systemu, być może analogiczne do tych za nieprawidłową segregację śmieci.

Ważne

Uwaga! Lepiej nie bagatelizować systemu kaucyjnego – rząd może podwyższyć kaucję nawet do 2 zł za sztukę! Obecne stawki (0,50 zł i 1,00 zł) stanowią jedynie dolną granicę. Przepis ustawowy (art. 40m ust. 1) umożliwia szybką podwyżkę w drodze rozporządzenia, bez konieczności głosowania w Sejmie. Jeśli Polacy masowo zrezygnują ze zwracania butelek i puszek, taka zmiana staje się bardzo realna!

Art. 40m.

1. Maksymalna wysokość kaucji wynosi 2 zł.

2. Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wysokości kaucji dla poszczególnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym, kierując się potrzebą ustalenia jej wysokości na poziomie stanowiącym zachętę do zwrotu opakowań i odpadów opakowaniowych, a także akceptowalnym społecznie poziomem stawki kaucji.

Jak prawidłowo korzystać z systemu kaucyjnego?

Jak wcześniej zaznaczono, system kaucyjny dotyczy jedynie opakowań opatrzonych specjalnym symbolem kaucji. By odzyskać wpłacone pieniądze i wspomóc wysoki wskaźnik recyklingu, takie opakowania trzeba oddawać w automacie zwrotnym lub w dedykowanym punkcie odbioru. Przy zwrocie należy przestrzegać następujących zasad:

  • Opakowania nie mogą być zgniecione i muszą być czyste – niedopuszczalne jest pozostawianie w nich resztek napojów.
  • Etykiety przyklejone do opakowania można zostawić.
  • Butelki z nakrętką należy zwracać wraz z nakrętką.
  • Kod kreskowy na opakowaniu musi być czytelny – jest on niezbędny, szczególnie przy zwrocie w automacie, ponieważ bez niego urządzenie nie zidentyfikuje rodzaju opakowania.

Sklepy o powierzchni handlowej przekraczającej 200 m² mają obowiązek przyjmowania zwrotów opakowań kaucyjnych i muszą być odpowiednio oznakowane jako punkty zbiórki. Placówki o mniejszym metrażu mogą przystąpić do systemu dobrowolnie. Jeżeli konkretny sklep nie jest uczestnikiem systemu, nie ma obowiązku odbierania opakowań od klientów. Kaucja zwracana jest natychmiastowo – gotówką albo na rachunek powiązany z kartą płatniczą, którą klient okaże podczas zwrotu.

Ważne

Uwaga! Kaucja może być wypłacana w formie bonów zakupowych, ale nie musisz się na to godzić! Zawsze przysługuje ci prawo do zwrotu gotówkowego – w formie pieniężnej lub na kartę płatniczą (zależnie od możliwości technicznych punktu zwrotu). To Ty podejmujesz ostateczną decyzję o formie zwrotu.

KOMPLET PODATKI 2026

Komu trafiają nieodebrane kaucje?

Pieniądze z nieodebranych kaucji zasilają budżety operatorów systemu kaucyjnego – w Polsce są to przeważnie spółki akcyjne powołane przez dużych detalistów i producentów napojów. Istotne jest to, że operatorzy działają na podstawie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która zobowiązuje ich do funkcjonowania w modelu non-profit. W praktyce oznacza to, że wszystkie przychody – w tym środki z kaucji nieodebranych przez konsumentów – mogą być przeznaczane wyłącznie na utrzymanie i rozwój systemu kaucyjnego oraz działania edukacyjne adresowane do społeczeństwa.

System kaucyjny wystartował, choć w zwolnionym tempie

Ministerstwo Klimatu i Ochrony Środowiska, w ok. miesiąc po uruchomieniu systemu kaucyjnego w Polsce, opublikowało komunikat o jego funkcjonowaniu. Okazuje się, że system ruszył, ale w tempie ślimaczym. Zgodnie z danymi resortu z 03.11.2025 r., system kaucyjny już działa – 12 producentów wprowadziło do obrotu opakowania objęte kaucją. Mowa dokładnie o 100 tysiącach opakowań, do których przy kasie doliczana jest kaucja, możliwa do odzyskania po zwrocie w sposób opisany powyżej. Z kolei około 45 tysięcy punktów sprzedaży (sklepów) zostało już włączonych do systemu. Jak łatwo policzyć, przy takich wynikach szanse na trafienie na opakowanie z kaucją są znikome. Statystycznie na wspomniane 45 tys. placówek przypada bowiem średnio zaledwie około 2 opakowań (jeśli podzielimy 100 tys. opakowań wprowadzonych na rynek przez 45 tys. punktów sprzedaży).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 870).

Powiązane
Fiskus widzi każdą transakcję – jak skarbówka kontroluje konta bez waszej wiedzy
Fiskus widzi każdą transakcję – jak skarbówka kontroluje konta bez waszej wiedzy
Pracownicy 55 plus i 60 plus triumfują po przełomowej uchwale Sądu Najwyższego: to prawo daje im niezwykłą ochronę. Koniec z rozbieżnościami w interpretacji ochrony przedemerytalnej
Pracownicy 55 plus i 60 plus triumfują po przełomowej uchwale Sądu Najwyższego: to prawo daje im niezwykłą ochronę. Koniec z rozbieżnościami w interpretacji ochrony przedemerytalnej
Piwo bezalkoholowe i energetyki z wyższym VATem. Rząd szykuje duże podwyżki już w 2026 roku
Piwo bezalkoholowe i energetyki z wyższym VATem. Rząd szykuje duże podwyżki już w 2026 roku
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Wyrzucasz butelki z kaucją do śmieci? Oto czym to grozi w 2026 r. i ile na tym tracisz
29 gru 2025

Nowy system kaucyjny budzi wiele emocji i wątpliwości. Co jednak, jeśli ktoś nie ma ochoty lub możliwości oddawać opakowań? Czy w 2026 r. nadal będzie wolno wrzucać butelki do zielonego pojemnika, a puszki i plastik do żółtego? Mimo intensywnej kampanii informacyjnej odpowiedź wciąż zaskakuje. Tymczasem produkty oznaczone kaucją już pojawiają się na sklepowych półkach.
Prawo Bez Tajemnic [Prawo Administracyjne]
29 gru 2025

Mecenas Artur Jaroszek z Kancelarii Salvar odpowiada na pytania i prezentuje ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego.
Ranking najlepiej oprocentowanych lokat bankowych i kont oszczędnościowych - koniec grudnia 2025 r. [tabela]
29 gru 2025

W grudniu 2025 r. nastąpiło istotne pogorszenie ofert promocyjnych lokat i rachunków oszczędnościowych. Aż 11 banków dokonało w tym zakresie cięć w porównaniu z sytuacją z sprzed miesiąca. Co więcej, żaden bank nie zdecydował się na poprawienie promocyjnej oferty depozytowej. Aktualnie średnie oprocentowanie najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych wynosi ok. 4,8%. To mniej niż przed miesiącem (spadek o 0,25 pkt. proc.) i mniej niż przed rokiem (o ponad 0,7 pkt. proc.).
Ile z pensji komornik może zabrać na alimenty? Przykład na 2026 rok
29 gru 2025

W 2026 r. nie zmienią się zasady dotyczące dokonywania potrąceń przez pracodawcę. Co z minimalnym wynagrodzeniem za pracę? Czy ma ono wpływ na kwotę wolną od potrąceń? Wyjaśniamy!

REKLAMA

W całej Polsce osoby niepełnosprawne z kodem 12C tracą pkt 7. Wyjaśniło się dlaczego. Bo dzieci umieją się same ubrać i umyć
29 gru 2025

Do redakcji Infor.pl stale wpływają listy rodziców, których niepełnosprawne dzieci tracą pkt 7 w orzeczeniu o niepełnosprawności. Wszystko odbywa się według tego samego schematu. I mam coraz więcej wątpliwości, czy ten schemat postępowania wobec osób niepełnosprawnych jest prawidłowy. Badanie w PZON sprowadza się do rozpoznawania autyzmu poprzez krótką rozmowę z dzieckiem i zebranie informacji przez lekarza o jego samodzielności w zakresie takich czynności jak zdolność ubrania się, umycia. Czy tak naprawdę wygląda medycyna w 2025 r. i rozpoznawanie autyzmu?
Od 1 stycznia 2026 r. rusza "stażowe". To do ZUS składa się USP: wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy
29 gru 2025

Dla części zatrudnionych - już od 1 stycznia 2026 r., a dla pozostałych - od 1 maja 2026 r. znaczenie będzie miał wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy – USP. To dokument, który umożliwi uzyskanie dłuższego stażu pracy, od którego zależy wiele uprawnień pracowniczych.
Niepełnosprawni! Nie cieszcie się z asystentów. Dla MOPS asystent to pretekst do odmowy świadczeń
29 gru 2025

Osoby niepełnosprawne liczą na pomoc asystentów. Przyszła ustawa o asystencji osobistej to prawo do asystent w wymiarze od 20 do 240 godzin (to dla osób w najcięższym stanie zdrowia) opieki miesięcznie. Niestety potwierdza się moja obawa, że urzędnicy po przyznaniu asystenta potraktują to świadczenie niepieniężne jako pretekst do zabrania innych świadczeń. Tym razem pieniężnych. Dziś sądy próbują blokować urzędy w tych sprawach wskazując dobitnie: "20 h opieki miesięcznie nie ma żadnego związku z przesłankami przyznania np. świadczenia pielęgnacyjnego". Omówiony w artykule wyrok to ostrzeżenie dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Skandaliczny sposób argumentacji GOPS warto wziąć pod uwagę przy uchwaleniu ustawy o asystencji osobistej - powinien tam się znaleźć przepis: "Przyznanie asystenta dla osoby niepełnosprawnej nie jest przesłanką do odebrania innych świadczeń osobom niepełnosprawnym". Nie ma na to co liczyć, ale przynajmniej rozmawiajmy o złych praktykach w MOPS.
Mały ZUS plus od 2026 r. – nowe zasady liczenia ulg. Nawet 36 miesięcy niższych składek co 60 miesięcy
29 gru 2025

Od 1 stycznia 2026 r. wchodzą w życie nowe zasady korzystania z ulgi „mały ZUS plus”. Przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą będą mogli – niezależnie od wcześniejszego korzystania z ulgi – płacić niższe składki przez maksymalnie 36 miesięcy w każdym 60-miesięcznym okresie prowadzenia działalności.

REKLAMA

Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych mają prawo do wynagrodzenia za godziny nadliczbowe [wyrok Sądu Najwyższego]
28 gru 2025

Czy kadra zarządzająca ma prawo do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych? Zgodnie z powszechnie znaną zasadą wynikającą z obowiązujących przepisów, nie. Jak się jednak okazuje, nie zawsze tak jest. Sąd Najwyższy nie ma co do tego wątpliwości.
Nawet 5000 zł grzywny za puszczanie fajerwerków w noc sylwestrową, a za strzelanie z balkonu lub tuż pod oknem sąsiada – sądowy nakaz sprzedaży mieszkania [sylwester 2025/2026]
29 gru 2025

Choć powszechnie przyjmuje się, że w noc sylwestrową (a konkretniej – 31 grudnia i 1 stycznia) używanie wyrobów pirotechnicznych (tj. puszczanie fajerwerków) nie podlega większym ograniczeniom i obostrzeniom – nic bardziej mylnego. Fajerwerki to materiały wybuchowe, które w przypadku ich nieodpowiedzialnego użytkowania – mogą doprowadzić do poważnego niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób. Nie bez konsekwencji pozostaną również osoby strzelające nimi z balkonu lub tuż pod oknem sąsiada.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA