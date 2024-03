Smart home to większa wygoda i niższe zużycie energii. Każdy może mieć wkład w powstrzymanie niekorzystnych zmian klimatycznych

Cofnięcie emisji gazów cieplarnianych to nie tylko transformacja energetyczna, by energia była całkowicie zielona – to także zmniejszenie jej zużycia. Można to robić nie tylko nie tracąc nic z dotychczasowego komfortu życia, ale wręcz go poprawiając. To rola nowych technologii, a w domach i mieszkaniach – rozwiązań smart home,

Zielony Ład w Europie, ale i na świecie

Smart home: zużywaj mniej energii, będzie mniej emisji

Jak działają inteligentne rolety W tej globalnej misji, inteligentne domy stają się narzędziem przyczyniającym się do ochrony środowiska poprzez efektywne zarządzanie energią. Zielony Ład w Europie, ale i na świecie Komisja Europejska opublikowała w lutym b.r. szereg zaleceń związanych z osiągnięciem przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych to cel, który w swoich działaniach powinni uwzględnić nie tylko rządowi decydenci, ale również przedstawiciele biznesu. Komisja Europejska ogłosiła na początku roku szczegółową ocenę wpływu możliwych ścieżek prowadzących do osiągnięcia uzgodnionego celu, czyli uczynienia Unii Europejskiej neutralną klimatycznie do 2050 roku. Na podstawie tej oceny zalecana jest 90-cio procentowa redukcja emisji gazów cieplarnianych do 2040 roku, w porównaniu do poziomów z 1990 roku. Komunikat przedstawia szereg warunków politycznych umożliwiających osiągnięcie celu. Obejmują one zapewnienie konkurencyjności europejskiego przemysłu, większe skupienie się na sprawiedliwej transformacji oraz strategiczny dialog z sektorem przemysłowym i rolnym. Zalecenia są kontynuacją powstałej w 2020 roku inicjatywy Europejski Zielony Ład. Wyniki konferencji ONZ w sprawie zmiany klimatu, która odbyła się pod koniec 2023 roku w Dubaju pokazują, że reszta świata zmierza w tym samym kierunku. Smart home: zużywaj mniej energii, będzie mniej emisji Komisja Europejska jako jeden z aspektów, który ma umożliwić osiągnięcie wyznaczonego celu, wymienia zwiększanie efektywności energetycznej. Technologie smart home mogą odegrać znaczącą rolę w osiąganiu celów ekologicznych poprzez efektywne zarządzanie zużyciem energii. W dzisiejszych czasach, kiedy troska o środowisko naturalne oraz oszczędzanie energii są coraz ważniejsze, inteligentne rozwiązania domowe stają się ważnym elementem nowoczesnych budynków. Poprzez wykorzystanie zaawansowanych technologii, takich jak rolety, systemy zarządzania energią i czujniki słoneczne, możliwe jest nie tylko zwiększenie komfortu życia, ale także istotne obniżenie zużycia energii oraz kosztów eksploatacji.

Warto jednak zacząć od podstaw, czyli okien. To one stanowią główne źródło energii słonecznej w budynku. Słońce przechodzące przez szybę do pomieszczenia, generuje średnio 500 W/m2. Ma to ogromny wpływ na bilans cieplny oraz ilość naturalnego światła wpadającego do wnętrza budynku. Należy mieć to na uwadze, szczególnie od kwietnia to września, bo na ten okres przypada najwięcej, bo aż 70%, słonecznych dni w roku. Jak działają inteligentne rolety Wszyscy doskonale wiedzą o zaletach paneli fotowoltaicznych czy pomp ciepła. W mniejszej skali coraz popularniejsze są inteligentne urządzenia regulujące oświetlenie czy sterujące ciepłem grzejników. Ale takich inteligentnych urządzeń wpisujących się w model smart home jest coraz więcej. Dla przykładu, jednym z rozwiązań, które służą poprawie efektywności zużycia energii w mieszkaniu lub dom są napędy do rolet, wyposażone w zaawansowane funkcje, takie jak dwukierunkowa komunikacja radiowa czy opcja integracji z aplikacją mobilną. Daje to możliwość tworzenia harmonogramów działania urządzeń, oraz posiada własne scenariusze, jak na przykład „komfort termiczny", który sprawia, że osłony automatycznie otworzą się w ciągu dnia, aby skorzystać z energii słonecznej. Dodatkowo czujniki słoneczne, poprzez precyzyjne mierzenie poziomu naturalnego światła i przekazywanie tych danych do centrali, są elementem systemu umożliwiającego programowanie rolet w zależności od warunków atmosferycznych. W ten sposób, latem rolety mogą automatycznie się opuszczać po osiągnięciu określonego stopnia nasłonecznienia, zapewniając chłód wewnątrz pomieszczeń, podczas gdy zimą otwierają się, wykorzystując ciepło słoneczne do naturalnego ogrzewania wnętrza. Takie działanie pozwolą zredukować od 10 do 30% koszty zużycia energii cieplnej w mroźne miesiące. Natomiast podczas gorących dni, za sprawą automatyki do osłon zewnętrznych, możemy efektywnie obniżyć temperaturę wewnątrz pomieszczeń o 4-7°C. Inteligentne rozwiązania nie tylko zwiększają komfort mieszkańców, ale także przyczyniają się do oszczędzania energii i redukcji kosztów eksploatacji domu. Dzięki odpowiedniej konfiguracji, użytkownicy mogą cieszyć się doskonałym klimatem w swoich wnętrzach, jednocześnie dbając o środowisko naturalne i optymalizując zużycie energii. – Dzięki inteligentnym systemom domowym użytkownicy mają możliwość optymalizacji zużycia energii oraz zmniejszenia kosztów związanych z jej użytkowaniem. Technologie takie jak automatyzacja oświetlenia, ogrzewania, czy zarządzanie roletami pozwalają na precyzyjną kontrolę zużycia energii w zależności od potrzeb i warunków atmosferycznych. Każde takie rozwiązanie to krok na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej – podsumowuje Krzysztof Majewski, Country Manager Somfy.