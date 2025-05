Ceny polis OC dla kierowców biją w 2025 r. rekordy. Właśnie pękła kolejna granica

Średnia cena ubezpieczenia OC kierowców w kwietniu 2025 r. przekroczyła granicę 700 zł. Od lutego 2023 roku składki idą w górę niemal bez przerwy – dziś kierowcy płacą średnio aż o 215 zł więcej, co oznacza wzrost aż o 44% w ciągu 2 lat i 2 miesięcy. Nie wszyscy kierowcy odczuwają wzrost cen polis tak samo, tym niemniej eksperci Rankomat.pl nie mają złudzeń – kolejne podwyżki są wysoko prawdopodobne. Dla przykładu 19-latkowie płacą już 2650 zł.

Ceny ubezpieczenia OC kierowców w 2024 roku - kwiecień

Po krótkim oddechu w lutym 2025 roku ceny OC znów poszły w górę. W kwietniu 2025 r. średnia składka wyniosła 701 zł, czyli o 12 zł więcej niż w marcu i o 11% więcej niż rok wcześniej. Dla porównania – w kwietniu 2023 roku kierowcy płacili średnio 512 zł, czyli 37% mniej. Co więcej, ostatni raz tak wysokie stawki eksperci rankomat.pl obserwowali w 2018 roku – ale wtedy rynek szedł w dół, a nie jak dziś – wyraźnie w górę.



Za obecny trend odpowiadają głównie rosnące koszty likwidacji szkód i obsługi ubezpieczeń, inflacja oraz pogłębiająca się strata techniczna ubezpieczycieli.



– Choć miesięczne zmiany mogą wydawać się niewielkie, to w perspektywie roku są one mocno odczuwalne. Niektórzy kierowcy muszą liczyć się z podwyżkami nawet rzędu 500 zł rocznie. Najbardziej cierpią na tym młodzi kierowcy – komentuje Katarzyna Gaweł, ekspertka Rankomat.pl ds. ubezpieczeń komunikacyjnych.

Cena OC od kwietnia 2023 roku do kwietnia 2025 roku rankomat.pl

Młodzi płacą nawet 2000 zł więcej niż starsi kierowcy

Wiek kierowcy to jeden z najważniejszych czynników wpływających na cenę OC. Młodzi, niedoświadczeni kierowcy są traktowani przez ubezpieczycieli jako grupa podwyższonego ryzyka – i płacą za to słono.



W I kwartale tego roku 19-latkowie płacili średnio 2619 zł za obowiązkową polisę komunikacyjną, podczas gdy 61-latkowie tylko 578 zł. W perspektywie miesięcznej 19-latkowie płacili jeszcze więcej, bo 2650 zł, podczas gdy rok temu było to 2118 zł. W przypadku 61-latków cena jest bardziej stabilna, w kwietniu tego roku płacili za polisę 585 zł, a rok temu 552 zł.

- Średnia cena OC dla 19-latków wzrosła o ponad 500 zł. Ten wzrost o ponad 25% powoduje, że najmłodsi kierowcy są grupą, która najbardziej odczuwa podwyżki cen obowiązkowej polisy komunikacyjnej. Różnica między nimi, a 61-latkami wynosi ponad 2 tys. zł. Na szczęście porównując ceny, mają szansę zaoszczędzić nawet ponad 2700 zł, a dzięki naszemu programowi wspierającemu młodych kierowców otrzymają kolejnych 300 zł zniżki – mówi Łukasz Wyrzykowski CMO rankomat.pl.