Wzrost cen usług w I kwartale 2025 r. [Dane GUS]

Powinieneś mieć pewność, czy pracodawca zgłosił cię do ubezpieczeń społecznych w ZUS. Możesz to sprawdzić sam i w prosty sposób. Jeśli podpisałeś umowę o pracę, a firma nie zgłosiła cię do ubezpieczeń społecznych, to w razie choroby, wypadku przy pracy lub urodzenia dziecka możesz nie mieć prawa do wielu świadczeń.