W jakie nieruchomości warto inwestować? Wzrost cen mieszkań tylko po części oddaje opłacalność inwestowania na tym rynku. Ze względu na prawa lokatorów bardziej opłacalne są nieruchomości komercyjne pod Żabkę lub Biedronkę.

W jakie nieruchomości warto inwestować?

W raporcie "Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2023 r." NBP podał, że na rynkach pierwotnych nominalne średnie ceny transakcyjne mkw. nowych mieszkań wzrosły zarówno kwartał do kwartału, jak i rok do roku, zwłaszcza we Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie, Gdyni i Krakowie, natomiast zmniejszyły się w Łodzi.

Ceny wzrosły o 6,4% k/k i 9,9% r/r w Warszawie, w Gdańsku odpowiednio o 2,3%. i 0,3%., w Gdyni o 4,2%. i 7%, w Krakowie o 4,9% i 5,5%, w Poznaniu o 5,3%. i 9,8%., we Wrocławiu o 2,8%. i 11,3%. W Łodzi nominalne średnie ceny transakcyjne mkw. nowych mieszkań spadły o 0,9 proc. k/k i wzrosły o 3 proc. r/r.

- Zysk na nieruchomościach jest trzykrotnie wyższy niż na giełdzie, indeks WIG wzrósł w ciągu pięciu lat o 28%, gdy indeks cen mieszkań urban.one o 86% - mówi w rozmowie z MarketNews24 Grzegorz Mroczek, wiceprezes agencji doradczej Cream Property Advisors.

Nieruchomości komercyjne dają większą stopę zwrotu

To jednak nieruchomości komercyjne dają większą stopę zwrotu z inwestowania na rynku nieruchomości. To nawet 15-20% w skali roku, a wówczas jesteśmy w ciągu pięciu lat podwoić swój kapitał. W przypadku nieruchomości komercyjnej dużo łatwiej można rozstać się z najemcą, który nie płaci rachunków.

- Lepiej kupić Żabkę lub Biedronkę niż mieszkanie i zostać z niepłacącym rachunki lokatorem - komentuje Grzegorz Mroczek z Cream Property Advisors.