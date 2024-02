Walentynki 2024, a raczej Antywalentynki. Rozwodnicy zapłacą mniej za bilety na basen

Przekazujesz już pracownikom PIT-11? A zbierasz potwierdzenia odbioru? Grzywna to od 141,40 zł do 25.452,00 zł.

Czy płatnik musi posiadać potwierdzenie odbioru PIT-11? To pytanie zyskało na znaczeniu od czasu, gdy wielu pracowników pracuje zdalnie, a w siedzibie pracodawcy pojawiają się sporadycznie. I choć zgodnie z przepisami potwierdzenia odbioru nie trzeba mieć, to jednak i tak może się to skończyć karą grzywny do 141,40 zł do 25.452,00 zł.