Kiedy 60 tys. zł kwoty wolnej od podatku? Ministerstwo Finansów nie podaje daty, ale ma pewien plan

Ministerstwo Finansów przedstawi plan dotyczący podwojenia kwoty wolnej od podatku dochodowego do 60 tys. zł do końca kadencji - tak przekazał wiceminister finansów Jurand Drop. Jasne jest także to, że podniesienie kwoty wolnej w PIT do 60 tys. zł nie wejdzie do budżetu na 2025 rok.