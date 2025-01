Polacy w szoku? Zaczął obowiązywać nowy podatek, który wszystkich dotyka

Prawdziwe trzęsienie ziemi przyniosły z początkiem nowego roku rewolucyjne zmiany w systemie opodatkowania nieruchomości. Ich właściciele są w ciężkim szoku? Aż dziesięciokrotnie wzrosła stawka podatku dla garaży wolnostojących. Teraz doszła do 11,48 zł za metr kwadratowy. Tymczasem stawka opodatkowania dla garaży zintegrowanych z domem pozostaje na poziomie 1,19 zł. Ale to nie koniec tych podatkowych innowacji. Lista jest o wiele dłuższa.

Nowe regulacje dotyczą też hal namiotowych i blaszanych garaży. Chodzi o to, że jeśli są trwale połączone z gruntem fundamentami lub betonowymi wylewkami, zostaną potraktowane jak budynki i będą podlegać opodatkowaniu. Ta dotkliwa zmiana uderzy po kieszeniach tych, którzy chcieli zaoszczędzić i zamiast tradycyjnego garażu, postawili na tańsze rozwiązanie.

Dociskanie podatkowej śruby przedsiębiorcom

Fiskus dociśnie też przedsiębiorców, którym wlepił nowy podatek od ogrodzeń komercyjnych. Lepsza wiadomość jest taka, że zgodnie z wyjaśnieniami resortu finansów ów podatek nie dotyczy ani właścicieli prywatnych posesji, ani ogrodzeń budynków mieszkalnych, w których na niewielką skalę prowadzona jest działalność gospodarcza. Chodzi na przykład o biura rachunkowe czy gabinety lekarskie.

Urosły podstawowe stawki podatku od nieruchomości

Co jeszcze się zmienia? W górę poszły podstawowe stawki podatku od nieruchomości. Do tej pory właściciele budynków mieszkalnych za metr kwadratowy płacili dotychczas 1,19 złotych. Teraz to już 1,15 złotych. Za grunt pod budynkami zapłacą 0,73 zł. Poprzednio było 0,71 złotych. Podwyżki wydają się być niewielkie, ale w skali roku w znaczący sposób mogą wpłynąć na podatkowe obciążenia właścicieli większych nieruchomości.

Podwyższenie podatków…definicją

Na liście rewolucyjnych zmian jest także rozszerzenie definicji budowli objętych opodatkowaniem. Chodzi o szereg urządzeń technicznych, które są bezpośrednio związane z budynkami, co budzi obawy szczególnie właścicieli firm produkcyjnych i przemysłowych. Teraz w deklaracjach podatkowych muszą uwzględniać dodatkowe elementy infrastruktury.

Czym mogą się skończyć te podatkowe innowacje?

Wedle przewidywań ekspertów od nieruchomości, nowe regulacje odbiją się na decyzjach inwestycyjnych Polaków, szczególnie jeśli chodzi o stawianie dodatkowych budynków na własnych posesjach.

Ministerstwo „tylko” robi porządki

Wedle zapewnień ministerstwa finansów, nowe przepisy mają uporządkować system opodatkowania nieruchomości i dostosować go do współczesnych, rynkowych realiów. Po fali niepokoju i oburzenia, jaka po wprowadzeniu podatkowych zmian zalała media społecznościowe, resort wydał oświadczenie, w którym wskazuje, że podatek od ogrodzeń dotyka jedynie określonych przedsiębiorców i nie obejmuje wszystkich obywateli. Jednocześnie ministerstwo przypomina, że budowle wykorzystywane w działalności leśnej, w tym te należące do Lasów Państwowych, nadal zwolnione są z płacenia podatku od nieruchomości. Odnosi się to zarówno do poprzednich przepisów obowiązujących do końca 2024 roku, jak i tych obecnych.