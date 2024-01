8257,52 zł składki zdrowotnej dopłacą w 2024 roku niektórzy ryczałtowcy. Sprawdź, czy nie przekroczyłeś progu choćby o 1 zł.

Przykład 1

Od stycznia do końca sierpnia 2023 r. podatnik mieścił się w najniższym przedziale rocznych przychodów nieprzekraczających 60.000,00 zł i opłacał składkę zdrowotną w wysokości 376,16 zł miesięcznie. Jednak we wrześniu przychody przekroczyły 60.000 zł, a podatnik za ten i kolejne miesiące musiał opłacać wyższą składkę zdrowotną – 626,93 zł. Oznacza to, że w 2023 r. uiścił składki w wysokości 5517,00 zł, co wynika z wyliczenia:

(8 x 376,16 zł) +(4 x 626,93 zł) = 3009,28 zł + 2507,72 zł = 5517 zł.

Biorąc pod uwagę to, że zgodnie z obowiązującymi przepisami składki w wysokości odpowiedniej dla drugiego przedziału przychodów powinien opłacać przez cały rok, ich wysokość powinna wynieść 7523,16 zł, co wynika z wyliczenia:

12 x 626,93 zł = 7523,16 zł.

A więc, po zakończeniu roku podatnik będzie zmuszony dopłacić 2006,16 zł, co wynika z różnicy:

7523,16 zł – 5517 zł = 2006,16 zł