Ponad 8000,00 zł mogą stracić niektórzy ryczałtowcy na rozliczeniu składki zdrowotnej za 2023 rok.

W poniedziałek 22 stycznia przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w końcu dowiedzieli się w jakiej wysokości będą musieli w 2024 roku płacić składkę zdrowotną. Jednak co z rozliczeniem za 2023 rok? Trzeba uważać, bo można stracić ponad 8000,000 zł.

Jaką składkę zdrowotną płacą ryczałtowcy?

Zasady ustalania składki zdrowotnej u przedsiębiorców zmieniły się w 2022 r. za sprawą Polskiego Ładu. W przypadku tych opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jej wysokość jest uzależniona od wysokości przychodów oraz od wysokości przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS.



Ryczałtowcy są podzieleni na trzy grupy:

1) o rocznych przychodach nieprzekraczających 60.000,00 zł,

2) o rocznych przychodach w przedziale od 60.000,00 zł do 300.000,00 zł,

3) o rocznych przychodach przekraczających 300.000,00 zł.



Składka dla ryczałtowców wynosi 9% podstawy wymiaru, którą stanowi odpowiednio 60%, 100% lub 180% przeciętnego wynagrodzenia. Za IV kwartał 2023 r. wyniosło ono 7767,85 zł, a więc w stosunku do poprzedniego roku wzrosło o 801,91 zł. To oczywiście oznacza wzrost składek dla ryczałtowców, którzy w 2024 r. będą musieli płacić, odpowiednio: 419,46 zł, 699,11 zł i 1258,39 zł miesięcznie. W 2023 r. kwoty te wynosiły odpowiednio: 376,16 zł, 626,93 zł i 1128,48 zł.

Wyższe przychody ryczałtowca, to wyższa składka zdrowotna

Jednak zanim podatnicy zaczną martwić się wysokością składek w 2024 r., powinni poświęcić jeszcze chwilę uwagi składkom za 2023 r.

Jeżeli podatnik nie oblicza w trakcie roku wysokości składki metodą uproszczoną, to musi śledzić na bieżąco wysokość przychodów, które uzyskuje. Konieczność dopłaty może pojawić się w sytuacji, gdy w trakcie roku podatnik wejdzie w wyższy próg przychodowy. Wówczas za miesiąc, w którym doszło do przekroczenia i za kolejne miesiące roku ma obowiązek odprowadzać już wyższą składkę zdrowotną. Jednak niestety, przekroczenie sprawia, że wyższa składka obowiązuje go za wszystkie miesiące roku, a nie tylko od chwili przekroczenia. Co za tym idzie, po zakończeniu roku ryczałtowiec musi dopłacić różnicę pomiędzy składką uiszczoną, a należną za miesiące przed przekroczeniem.

Przykład 1 Od stycznia do końca sierpnia 2023 r. podatnik mieścił się w najniższym przedziale rocznych przychodów nieprzekraczających 60.000,00 zł i opłacał składkę zdrowotną w wysokości 376,16 zł miesięcznie. Jednak we wrześniu przychody przekroczyły 60.000 zł, a podatnik za ten i kolejne miesiące musiał opłacać wyższą składkę zdrowotną – 626,93 zł. Oznacza to, że w 2023 r. uiścił składki w wysokości 5517,00 zł, co wynika z wyliczenia:

(8 x 376,16 zł) +(4 x 626,93 zł) = 3009,28 zł + 2507,72 zł = 5517 zł.



Biorąc pod uwagę to, że zgodnie z obowiązującymi przepisami składki w wysokości odpowiedniej dla drugiego przedziału przychodów powinien opłacać przez cały rok, ich wysokość powinna wynieść 7523,16 zł, co wynika z wyliczenia:

12 x 626,93 zł = 7523,16 zł.



A więc, po zakończeniu roku podatnik będzie zmuszony dopłacić 2006,16 zł, co wynika z różnicy:

7523,16 zł – 5517 zł = 2006,16 zł

Oznacza to, że w praktyce może dojść do sytuacji, w której podatnik po zakończeniu roku będzie zmuszony dopłacić nawet 8257,52 zł.

Przykład 2 Od stycznia do końca listopada 2023 r. podatnik mieścił się w najniższym przedziale rocznych przychodów nieprzekraczających 60.000,00 zł i opłacał składkę zdrowotną w wysokości 376,16 zł miesięcznie. Jednak w grudniu, w wyniku zrealizowania bardzo korzystnego kontraktu jego przychody przekroczyły 300.000 zł. W 2023 r. podmiot ten uiścił składki w wysokości 5266,24 zł, co wynika z wyliczenia:

(11 x 376,16 zł) +(1 x 1128,48 zł) = 4137,76 zł + 1128,48 zł = 5266,24 zł.



Biorąc pod uwagę to, że zgodnie z obowiązującymi przepisami składki w wysokości odpowiedniej dla trzeciego przedziału przychodów powinien opłacać przez cały rok, ich wysokość powinna wynieść 13.541,76 zł zł, co wynika z wyliczenia:

12 x 1128,48 zł = 13.541,76 zł.



A więc, po zakończeniu roku podatnik będzie zmuszony dopłacić 8257,52 zł, co wynika z różnicy:

13.541,76 zł – 5266,24 zł = 8257,52 zł

Podstawa prawna

art. 81 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm.)