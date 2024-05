Chcesz zarabiać na Bitcoinie, musisz nie tylko znać się na rynku. Inwestorzy tracą coraz częściej przez fałszywe platformy inwestycyjne

Najdalej za miesiąc rząd musi podać do publicznej wiadomości wysokość płacy minimalnej i minimalnej stawki za godzinę pracy, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2025 roku. Być może też jak miało to miejsce w tym roku i rok wcześniej, rząd poda dwie kwoty - obowiązującą od 1 stycznia i od 1 lipca 2025 r., co będzie oznaczało, iż minimalne wynagrodzenie za pracę w 2025 roku będzie podwyższane także dwa razy. Jakie decyzje podejmie rząd, dokładnie nie wiemy, ale możemy to określić z dużym prawdopodobieństwem.