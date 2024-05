Konsumenci mniej pesymistycznie nastawieni, ale wciąż brak im odwagi w podejmowaniu decyzji zakupowych

Wyraźną poprawę widać tylko w wydawaniu pieniędzy na zakup dóbr trwałych. To sugeruje, że dopiero gdy trzeba wymienić samochód albo tylko lodówkę lub pralkę, bez większych obaw sięgamy do portfeli. Na dobra bardziej ulotne w dalszym ciągu zaś skąpimy, pomni jak bardzo nadwątliła nasze oszczędności całkiem jeszcze niedawno szalejący dwucyfrowa inflacja. Czyżbyśmy więc wciąż obawiali się jej nawrotu?

Kwiecień to czwarty kolejny miesiąc, w którym wskaźnik Barometru Nastrojów Konsumenckich w Polsce utrzymuje się na plusie. Od stycznia wynik niemal się nie zmienił, na co z pewnością przychylnie patrzą producenci i detaliści.

Polscy konsumenci są liderami optymizmu w Unii Europejskiej

Takie dane płyną z najnowszych badań GfK – An NIQ Company. Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK – An NIQ Company, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje Polaków w zakresie postaw konsumenckich, w kwietniu 2024 r. wyniósł 1,3 pkt, co oznacza minimalny spadek, o 0,6 jednostki w stosunku do marca.

Wciąż w dużo gorszych nastrojach konsumenckich znajdują się przedstawiciele większości państw unijnych. W ich przypadku średnia wyniosła -13,7, czyli niemal dokładnie tyle samo co przed miesiącem.

Z danych GfK – An NIQ Company wynika, że w kwietniu br. pogorszyła się większość kluczowych wskaźników barometru – zarówno w zakresie oceny sytuacji ekonomicznej kraju, jak i własnych portfeli. Wyjątkiem okazała się nieco większa skłonność do wydatków na dobre trwałe. Znacznie większe zmiany wciąż możemy zauważyć w perspektywie długofalowej. Przed rokiem składowe barometru były nawet o kilkadziesiąt jednostek gorsze, a główny wskaźnik znajdował się aż 13 kresek poniżej zera.

Młodzi mężczyźni z Polski wskazują na pozytywny trend zakupowy

W kwietniu w wyraźnie lepszych nastrojach konsumenckich znajdowali się polscy mężczyźni (co jest regułą w tym badaniu). Gdyby o wynikach decydowały jedynie kobiety, wynik barometru byłby ujemny. Wyraźnie większe – i tu również bez odchyleń od normy – okazały się różnice w podziale na wiek.

W najlepszych nastrojach konsumenckich znajdują się ludzie młodzi (od 15 do 29 lat), gdzie wskaźnik sięga 18-19 jednostek na plusie. Dla porównania badani z grupy 50-59 i powyżej 60 lat odnotowali średnik wskaźnik nastrojów na poziomie sięgającym kolejno -9 i -5,5 jednostki.

Wciąż na podobnym poziomie utrzymują się obawy społeczeństwa związane z potencjalnym wzrostem cen oraz kryzysem na rynku pracy. Niespełna 80 proc. badanych prognozuje, że ceny w najbliższych miesiącach nadal będą rosnąć, zaś ponad 38 proc. obawia się, że w bliskiej przyszłości stopa bezrobocia w kraju wzrośnie.

Pesymizm definitywnie wyhamowany, czekamy na więcej odwagi w zakupach

Jak komentuje Barbara Lewicka, Senior Director w GfK – An NIQ Company, wskaźnik barometru nastrojów konsumenckich od czterech miesięcy niemal nie drgnął, ale jest to „nuda”, na którą handel i cała gospodarka czekały od dawna. Rynek złapał oddech i niewiele wskazuje, by w najbliższych miesiącach sytuacja istotnie się poprawiła lub pogorszyła.

– Znaczących zmian nie dostrzegamy ani na rynku pracy, ani w koniunkturze najważniejszych sektorów przemysłu. Spokojniej zrobiło się także w geopolityce. Ostatnie lata pokazały nam jednak, że pewne jest wyłącznie to, że nic nie jest pewne. Tym bardziej cieszy długi okres spokoju i brak radykalnych zmian, do których zdążyliśmy się już przyzwyczaić – mówi Barbara Lewicka.

W kwietniu 2024 r. kluczowe składowe Barometru Nastrojów Konsumenckich kształtowały się następująco:

Barometr nastrojów Materiały prasowe

Barometr jest zagregowanym wskaźnikiem sporządzanym na zlecenie Komisji Europejskiej, wyliczanym od 1985 roku. Obecnie indeks obejmuje 27 krajów. Dane dla Polski pochodzą z badania GfK współfinansowanego przez Komisję Europejską.

Barometr może przyjmować wartości od –100 do +100 i jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na to, iż w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad liczbą konsumentów nastawionymi pesymistycznie. Wartość ujemna Barometru oznacza odwrócenie tej proporcji.