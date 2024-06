1901,71 zł tyle wyniesie najniższa emerytura z ZUS po kolejnej waloryzacji od 01.03.2025 roku, a ile twoja - sprawdź mamy dokładne wyliczenia

Rząd zakomunikował w czwartek 13 czerwca 2024 roku, iż zaproponuje Radzie Dialogu Społecznego zachowanie ustawowych zasad waloryzacji emerytur i rent w 2025 roku. Oznacza to, że wskaźnik waloryzacji wyniesie co najmniej 1,0678.

Wnika to z faktu, iż poza średnią inflacją emerycką, bo taka jest prognozowana jako wyższa w 2024 r. od średniej inflacji ogólnej, we wskaźniku waloryzacyjnym uwzględnione zostanie 20 proc. średniego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2024 r.

Taka będzie waloryzacja emerytur w 2025 roku: ile wyniesie najniższa emerytura

W efekcie wzrost ten powinien wynieść w sumie 6,78%, co oznacza wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w wysokości 1,0678.

Ujmując rzecz najprościej, wszystkie emerytury, renty i inne świadczenia z ZUS podlegające rocznej waloryzacji z dniem 1 marca w roku przyszłym wzrosną o 6,78%.

Co to oznacza? Najniższa ustawowo emerytura wzrośnie z obecnych 1780,96 zł do 1 901,71 zł czyli o 120,75 zł. Jest to kwota brutto, od której ZUS potrąca 9 proc. składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Waloryzacja emerytur 2025: o ile wzrosną emerytury [przykładowe wyliczenia]

W tabelce poniżej przedstawiamy przykładowe wzrosty brutto emerytur w innej wysokości. Ostateczna decyzja ze strony rządu, zobowiązująca ZUS do podwyższenia wszystkich emerytur o ustalony wskaźnik waloryzacji zapada zazwyczaj w drugiej połowie lutego – gdy rząd zna już oficjalne dane o średniej inflacji oraz o wzrośnie średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej podawane w komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Waloryzacja niska, bo spadła inflacja, ale i ceny

Tym razem więc nie będzie waloryzacji dwucyfrowej. Przypomnijmy, że w tym roku od 1 marca emerytury zostały zwiększone wskaźnikiem 1,1212 czyli rosły o 12,12 procent, a rok wcześniej waloryzacja była najwyższa w historii – 1,148 czyli wzrosły nominalnie o 14,8 procent.

Wracamy więc do czasów sprzed pandemii i wywołanej przez nią inflacji, dla porównania przypomnijmy, że w 2020 roku wskaźnik waloryzacji od 1 marca wynosił dla emerytur i rent 1,0356 – czyli wartość emerytur wzrosła ledwie o 3,56 procent.

