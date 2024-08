Będą groszowe emerytury. Obawia się ich 74% kobiet, ale to mężczyźni dwa razy częściej niż panie na nią oszczędzają

74 proc. pytanych kobiet deklaruje, że myśli o emeryturze. Ale tylko co trzecia podejmuje działania, które mogą pomóc ją zwiększyć. Jedynie 6 proc. inwestuje na rynkach finansowych. Z kolei mężczyźni mniej wyślą, ale aktywnie oszczędzają.

Zmienić to chce mBank, który wyciągając wnioski z przeprowadzonych przez siebie badań, rusza w sierpniu z kampanią – kobiety żyją dłużej… również na emeryturze.

REKLAMA

Groszowe emerytury: kobiety częściej się martwią, rzadziej działają

Jak mówi Magda Sadowska-Kaczmarczyk, ekspertka mBanku ds. inwestycji, bank postanowił zapytać Polaków czy myślą już o emeryturze. Choć aż trzy na cztery osoby potwierdzą, że im się to zdarza, to tylko co trzecia deklaruje konkretne działania.

– Na tym podobieństwa między mężczyznami i kobietami się kończą. Na rachunkach IKE lub IKZE oszczędza co czwarty mężczyzna, ale tylko 13 proc. kobiet. Z kolei inwestowanie na rynkach finansowych deklaruje 17 proc. panów i tylko 6 proc. pań – podkreśla Magda Sadowska-Kaczmarczyk.

Emerytury kobiet Emerytury kobiet Materiały prasowe

– Wszyscy myślimy o przyszłości, tylko nie wszyscy potrafimy przełożyć to na realne działania – tłumaczy dr Leszek Mellibruda, psycholog społeczny.

Jego słowa potwierdzają wyniki badań, przeprowadzonych na zlecenie mBanku w maju 2024 roku.

Polacy oczekują, że ich emerytura będzie przekraczać połowę ostatniej pensji. Rzeczywistość jest jednak taka, że kobiety, które zakończą karierę zawodową po 2050 roku, będą mogły liczyć na wypłatę z ZUS w wysokości ¼ swoich dotychczasowych zarobków.

W dodatku, aby zachować standard życia będą musiały odłożyć więcej niż mężczyźni. Wynika to z niższego wieku emerytalnego i różnicy w długości życia.

Dlatego kobiety żyją dłużej niż mężczyźni, ale czy muszą za groszowe emerytury?

– Obecnie tylko jedna trzecia inwestorów korzystających z rozwiązań mBanku to kobiety. Jesteśmy zdeterminowani, żeby zmienić ten stan rzeczy. Pomoże nam w tym technologia i rozwój narzędzi do inwestowania z myślą o emeryturze – zapowiedział Kamil Figlarek, dyrektor departamentu inwestycji w mBanku.

Kampania „Kobiety żyją dłużej…” rozpoczyna się na początku sierpnia. W Internecie pojawią się kilkunastosekundowe spoty bazujące na memach „dlatego kobiety żyją dłużej niż mężczyźni”.

– W sposób zabawny chcemy zwrócić uwagę na poważny problem. I skłonić do działania. Spoty będą kierować na specjalnie przygotowaną stronę internetową. Kobiety znajdą tam wskazówki jak zacząć dbać o finansową przyszłość – powiedział Mateusz Żelechowski, dyrektor departamentu marketingu mBanku.

Dbałość o emeryturę Dbałość o emeryturę Materiały prasowe

Poza spotami kwestie przyszłych emerytur kobiet będą omawiane w takich formatach jak podcasty (z Magdaleną Mołek, Justyną Szyc-Nagłowską i Małgorzatą Ohme), wywiady i reportaże w mediach kobiecych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo