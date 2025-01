Nowe profile rehabilitacji ZUS w 2025 roku. Bezpłatna pomoc dla osób aktywnych zawodowo

ZUS rozszerza program rehabilitacji leczniczej, by pomóc osobom zagrożonym utratą zdolności do pracy. Od lutego rusza wczesna rehabilitacja powypadkowa, a od kwietnia – terapia dla osób ze schorzeniami układu nerwowego. Sprawdź, kto może skorzystać i jak złożyć wniosek.

ZUS w 2025 roku wprowadza nowe formy rehabilitacji, które mają pomóc osobom aktywnym zawodowo w powrocie do pełnej sprawności po chorobie lub urazie. Program skierowany jest do ubezpieczonych, którym grozi utrata zdolności do pracy, ale którzy mają szansę na jej odzyskanie. Wśród nowości są wczesna rehabilitacja powypadkowa, która rusza 3 lutego, oraz rehabilitacja osób ze schorzeniami układu nerwowego, dostępna od 1 kwietnia. Wszystko po to, by przeciwdziałać pogarszającemu się stanowi zdrowia i wspierać powroty do aktywności zawodowej.

Nowe możliwości rehabilitacji w 2025 roku: Co zmienia ZUS?

Program bezpłatnej rehabilitacji - jak wyjaśnia ZUS - jest dla osób aktywnych zawodowo, którym z powodu przebytej choroby lub urazu grozi utrata zdolności do pracy, ale rokują jej odzyskanie. Chodzi o to, by zawczasu przeciwdziałać pogarszającemu się stanowi zdrowia. ZUS podkreślił, że ta forma prewencji rentowej przynosi efekty i mimo przebytych urazów czy ciężkich chorób wiele osób może kontynuować karierę zawodową.

W 2025 roku ZUS uruchomi nowe profile rehabilitacji. Od 3 lutego będzie możliwa wczesna rehabilitacja powypadkowa w systemie stacjonarnym. Od 1 kwietnia ruszy rehabilitacja osób ze schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego – w systemie stacjonarnym i ambulatoryjnym.

Kto może skorzystać z bezpłatnej rehabilitacji?

Dla kogo bezpłatna rehabilitacja? Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia, że o skierowanie mogą wystąpić:

osoby pracujące (ubezpieczone w ZUS), a także

(ubezpieczone w ZUS), a także pobierające zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub okresową rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Jak złożyć wniosek o rehabilitację?

Wniosek o rehabilitację wypełnia lekarz, u którego leczy się ubezpieczony. Lekarz w imieniu osoby ubezpieczonej może złożyć wniosek formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub aplikacji mobilnej mZUS dla lekarza. Osoba, której wniosek dotyczy, może złożyć również podpisany przez lekarza wniosek w formie papierowej w dowolnej placówce ZUS lub wysłać pocztą.

Jak wyjaśnił rzecznik ZUS Wojciech Dąbrówka: "Orzeczenie w sprawie rehabilitacji wydaje lekarz orzecznik ZUS po przeprowadzeniu badania lub na podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej".

ZUS kieruje na rehabilitację w systemie stacjonarnym lub ambulatoryjnym

System stacjonarny obejmuje pobyt całodobowy w ośrodku rehabilitacyjnym w przypadku schorzeń: narządu ruchu, układu krążenia, układu oddechowego, psychosomatycznych, narządu głosu oraz onkologicznych po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego. Na rehabilitację w systemie ambulatoryjnym, czyli codzienne wizyty w wyznaczonych godzinach, można otrzymać skierowanie w przypadku schorzeń narządu ruchu i układu krążenia.

Rehabilitacja trwa 24 dni. Ordynator ośrodka może ją wydłużyć albo skrócić. Skierowany na takie leczenie nie ponosi kosztów związanych leczeniem, zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem najtańszym środkiem komunikacji publicznej. Nie musi także korzystać z urlopu wypoczynkowego, bo lekarz wystawi na ten czas zwolnienie.

Program rehabilitacji leczniczej w zależności od rodzaju schorzenia

"Program rehabilitacji leczniczej jest kompleksowy i ustalany indywidualnie w zależności od rodzaju schorzenia. Obejmuje niezbędne badania, fizjoterapię ze szczególnym uwzględnieniem kinezyterapii, oddziaływania psychologiczne oraz edukację zdrowotną" – wskazuje rzecznik ZUS.

ZUS nie ma własnych ośrodków rehabilitacyjnych, dlatego zawiera umowy z placówkami, które muszą spełnić określone wymagania prawne, kadrowe, lokalowe i medyczne. Ośrodki są w całej Polsce, także w miejscowościach uzdrowiskowych.

Szczegółowe informacje są na stronie internetowej ZUS – Rehabilitacja lecznicza ZUS. Są tam również materiały informacyjne o każdym z profili rehabilitacji.