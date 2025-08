Eksport jeszcze bardziej pod lupą: Co zmienia 18. pakiet sankcji wobec Rosji?

Wraz z przyjęciem 18. pakietu sankcji wobec Rosji, Unia Europejska jeszcze mocniej zaostrzyła reżim kontroli obrotu towarami i technologami. Nowe regulacje znacząco zwiększają zakres odpowiedzialności firm działających w handlu międzynarodowym – od dostawców i eksporterów, po operatorów logistycznych. Obowiązki te nie ograniczają się już tylko do sprawdzenia list sankcyjnych – obejmują również aktywne działania prewencyjne, takie jak wdrażanie zapisów zakazu reeksportu, bieżący monitoring partnerów handlowych i regularne przeglądy procedur zgodności (compliance). Firmy muszą wykazać, że kontrolują dalszy przepływ swoich towarów – również poza granicami Unii Europejskiej. W praktyce oznacza to konieczność rewizji modeli biznesowych i stałego doskonalenia mechanizmów oceny ryzyka.

REKLAMA

Najważniejsze zmiany kolejnego pakietu sankcji

W przeciwieństwie do wcześniejszych pakietów, które skupiały się głównie na rozszerzaniu list osób i podmiotów objętych sankcjami, 18. pakiet stanowi jakościowy krok naprzód w egzekwowaniu zakazów eksportu i zapobieganiu ich obchodzenia przez państwa trzecie. Nowe przepisy obejmują m.in.:

zakaz sprzedaży, dostarczania, transferu i eksportu towarów podwójnego zastosowania,

nowe mechanizmy tzw. „due diligence handlowego”,

rozszerzone sankcje sektorowe wobec branż: lotniczej, energetycznej, morskiej i przemysłu zbrojeniowego,

dodanie do wykazu sankcyjnego ponad 100 nowych osób i podmiotów,

zakaz korzystania z rosyjskich platform logistycznych,

nowe obowiązki raportowe dla operatorów logistycznych

nowe towary z zakazem sprzedaży.

Wpływ na polskie firmy: logistyka, eksport, kontrola pochodzenia

Polskie przedsiębiorstwa – niezależnie od tego, czy zajmują się produkcją, eksportem, handlem czy transportem – funkcjonują dziś w otoczeniu rosnących ryzyk prawnych i biznesowych związanych z sankcjami międzynarodowymi. Szczególnie narażone są firmy prowadzące wymianę handlową z krajami spoza UE, gdzie wzrasta ryzyko pośredniego naruszenia sankcji poprzez reeksport towarów do Rosji lub Białorusi. Eksporterzy elektroniki, tworzyw sztucznych, maszyn, części zamiennych czy sprzętu IT muszą obecnie nie tylko znać klasyfikację CN swoich produktów, ale również wdrożyć skuteczne mechanizmy kontroli kraju końcowego przeznaczenia oraz odbiorcy końcowego (end-user). Oznacza to konieczność stosowania klauzul o zakazie reeksportu, dokumentowania due diligence oraz prowadzenia szczegółowej weryfikacji kontrahentów – zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich. Firmy, które zignorują ten obowiązek, narażają się nie tylko na grzywny i utratę kontraktów, ale również na odpowiedzialność osobistą kadry zarządzającej i ryzyko utraty wiarygodności na rynku unijnym.

Przestrzeganie przepisów prawa, regulacji oraz wdrażanie odpowiednich procedur zgodności to już nie opcja, ale konieczność

W dzisiejszym otoczeniu prawnym przedsiębiorcy muszą aktywnie monitorować zmieniające się przepisy zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym. Wdrożenie systemów compliance, szczególnie w zakresie sankcji i kontroli eksportu, stało się niezbędne do prowadzenia legalnej i bezpiecznej działalności gospodarczej. Odpowiednie procedury wewnętrzne pozwalają na identyfikację ryzyk, ich ocenę oraz wdrożenie działań zapobiegawczych, co minimalizuje potencjalne konsekwencje prawne. Firmy, które zlekceważą te wymogi, narażają się nie tylko na poważne straty finansowe, lecz także na uszczerbek reputacyjny i ograniczenie możliwości prowadzenia działalności na rynkach zagranicznych.

Rekomendacje dla przedsiębiorstw

Firmy prowadzące handel międzynarodowy powinny w pierwszej kolejności zaktualizować swoje procedury compliance, w tym wykorzystywane listy sankcyjne, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi regulacjami. Równocześnie warto zadbać o przeszkolenie pracowników działów eksportu, zakupów i logistyki, ponieważ to właśnie oni są na pierwszej linii kontaktu z zagranicznymi kontrahentami i procesami objętymi regulacjami sankcyjnymi. Niezbędne jest także przeprowadzenie dokładnej weryfikacji wszystkich partnerów biznesowych z państw trzecich, co pozwoli uniknąć współpracy z podmiotami objętymi sankcjami. Wreszcie, przedsiębiorstwa powinny stale monitorować zmiany w prawie sankcyjnym, aby móc elastycznie reagować i dostosowywać swoje działania do nowych wymogów prawnych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podsumowanie

Pakiet sankcji UE to nie tylko kolejny krok w kierunku dalszej izolacji Rosji na arenie międzynarodowej, ale także istotna próba uszczelnienia i wzmocnienia dotychczasowego reżimu sankcyjnego. Nowe przepisy mają na celu ograniczenie możliwości obchodzenia sankcji poprzez państwa trzecie oraz zwiększenie odpowiedzialności firm uczestniczących w obrocie międzynarodowym. Dla przedsiębiorstw oznacza to nie tylko dodatkowe obowiązki w zakresie weryfikacji kontrahentów i przepływów towarów, ale także znaczący wzrost ryzyka prawnego i finansowego. Niewystarczające działania w zakresie compliance mogą skutkować poważnymi konsekwencjami – od kar administracyjnych, przez utratę reputacji, aż po odpowiedzialność karną osób zarządzających. W związku z tym firmy muszą niezwłocznie przeanalizować swoje procesy wewnętrzne i dostosować je do nowych wymagań. Kluczowe staje się wdrożenie skutecznych procedur monitorowania, raportowania i reagowania na potencjalne naruszenia. Dostosowanie się do tych zmian to dziś nie opcja, ale konieczność warunkująca dalsze funkcjonowanie na rynkach międzynarodowych.