Dają duże pieniądze na remont domów. Całkiem za darmo można wymienić okna. Wielu Polaków nie ma pojęcia o tej dotacji

Jak zmniejszyć koszty ogrzewania domu? Często ciepło ucieka przez nieszczelne, nienajlepsze okna. Ich wymiana w całym budynku kosztuje majątek. Można jednak nie wydać na to ani grosza. Jest szansa nie tylko na dofinansowanie inwestycji, ale także całkowite pokrycie kosztów. Jak to zrobić?

Nawet 25 procent, takie straty energii mogą powodować nieszczelne okna. To nie tylko ciepło które „idzie w komin”, ale także wyższe rachunki za ogrzewanie domu czy mieszkania. W takiej sytuacji najlepiej okna wymienić. Problem w tym, że to kosztowna inwestycja. Ale tak wcale być nie musi. Można ubiegać się o jej dofinansowanie z rządowego programu Czyste Powietrze. Tymczasem ciągle wielu Polaków nie ma pojęcia, że istnieją tego rodzaju dopłaty, wynika z analiz Koalicji Termomodernizacji.

Kto może liczyć na dofinansowanie do wymiany okien 2025

Nie wszyscy jednak mogą liczyć na pieniądze z programu Czyste Powietrz. Ten przywilej nie przysługuje w przypadku montażu stolarki w budowanych domach. Dofinansowanie obejmuje jedynie budynki już istniejące. Co ważne, z dotacji mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych wydzielonych w takich budynkach z osobną księgą wieczystą.

Ile pieniędzy można dostać z rządowego programu? Wszystko zależy od dochodu gospodarstwa domowego. Na pokrycie 100 procent kosztów inwestycji w gospodarstwie wieloosobowym można liczyć w sytuacji, kiedy miesięczny dochód na głowę nie przekroczy 1 090 złotych. W przypadku gospodarstwa jednoosobowego ten próg wynosi 1 526 złotych.

Na podwyższony poziom dotacji, w wysokości 70 procent, mogą liczyć gospodarstwa wieloosobowe, w których miesięczny dochód wynosi maksymalnie 1894 zł na głowę oraz osoby samotne, które mają do 2651 zł dochodu na miesiąc. 40 proc. zwrotu kosztów poniesionych na wymianę okien – to podstawowy poziom dotacji - otrzymają gospodarstwa o dochodzie rocznym do 135 tys. zł

Ile pieniędzy można dostać na wymianę okien?

To z kolei warunkowane jest zakresem prac termomodernizacyjnych. 135 tys. zł trafi do tych z najniższymi dochodami, którzy zdecydują się na pełną termomodernizację i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej. Na 99 tys. zł mogą liczyć osoby, które uzyskają podwyższony poziom dotacji. W przypadku poziomu podstawowego to 60 tys. złotych. Dodatkowo można też otrzymać 1 200 zł na audyt energetyczny, który pomoże określić zakres koniecznych zmian w budynku.

Co zrobić, żeby otrzymać dofinansowanie na wymianę okien?

Aby otrzymać dotację, należy przygotować odpowiednie dokumenty i złożyć wniosek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Można to zrobić online lub osobiście.

Jakie okna kwalifikują się do uzyskania dotacji

Dotacja obejmuje wymianę wszystkich okien w budynku, w tym również okien dachowych. Pieniądze można przeznaczyć na kupno stolarki oraz niezbędnych materiałów budowlanych i systemów montażowych. Co ważne, nowe okna muszą spełniać określone normy termoizolacyjne i być zgodne z warunkami technicznymi 2021. Rozliczenie dotacji następuje po zakończeniu inwestycji.