Druga tura PFRON 2025. Do 185 000 zł na auto dla osoby z niepełnosprawnością

Druga i zarazem ostatnia w tym roku tura naboru wniosków w programie "Samodzielność – Aktywność – Mobilność!" rozpocznie się 1 sierpnia 2025 r. To szansa na uzyskanie nawet 85 proc. dopłaty do zakupu samochodu przystosowanego do potrzeb osoby z niepełnosprawnością ruchową. Sprawdź limity, warunki i checklistę, która ułatwi Ci wypełnienie elektronicznego wniosku w systemie SOW.

Czym jest program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”

Jest to rządowy program realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), którego celem jest poprawa mobilności osób z niepełnosprawnością ruchową. Kluczowym elementem programu jest wsparcie finansowe przy zakupie samochodów osobowych – zarówno dla osób niepełnosprawnych, które same prowadzą pojazd, jak i dla tych, które wymagają przewozu jako pasażerowie. Program umożliwia uzyskanie nawet do 85 proc. dopłaty do kosztów zakupu i dostosowania pojazdu do indywidualnych potrzeb użytkownika.