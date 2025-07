Nowe stawki abonamentu RTV. Będzie drożej! O ile? Od kiedy?

rozwiń >

Abonament RTV w 2026 roku: nowe stawki, zniżki i kary

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) ogłosiła nowe stawki abonamentu RTV na 2026 rok, a także przypomniała o zasadach płatności, zniżkach oraz konsekwencjach ich nieuiszczenia.

Ile obecnie wynosi abonament RTV?

Abonament RTV to obowiązkowa opłata za posiadanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, która służy finansowaniu misji publicznej mediów publicznych w Polsce. W 2025 roku stawki wynoszą:

za radioodbiornik: 8,70 zł miesięcznie (104,40 zł rocznie przy płatności co miesiąc),

za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny: 27,30 zł miesięcznie (327,60 zł rocznie).

Ile zapłacimy za abonament w 2026 roku?

W 2026 roku miesięczne opłaty za abonament RTV wzrosną:

Odbiornik radiowy: 9,50 zł (wzrost z 8,70 zł w 2025 roku).

Odbiornik radiowy i telewizyjny: 30,50 zł (wzrost z 27,30 zł w 2025 roku).

Dostępne będą również zniżki dla osób, które zdecydują się na opłacenie abonamentu RTV z góry za cały rok. Przy wpłacie za cały 2026 rok z góry, z 10 proc. zniżką, opłaty wyniosą:

102,60 zł za odbiornik radiowy.

329,40 zł za odbiornik radiowy i telewizyjny.

Abonament RTV - terminy płatności i dodatkowe zniżki

Opłaty abonamentowe należy uiszczać z góry, do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. KRRiT przewiduje również inne zniżki za płatności z wyprzedzeniem:

3 proc. zniżki za opłacenie dwóch miesięcy z góry.

4 proc. zniżki za opłacenie trzech miesięcy z góry.

5 proc. zniżki za opłacenie roku kalendarzowego z góry.

Konsekwencje nieopłacenia abonamentu RTV

Brak regularnych wpłat abonamentu RTV może skutkować nałożeniem kary finansowej w wysokości 30-krotności miesięcznego abonamentu. W 2026 roku oznacza to kary w wysokości:

285 zł za samo radio.

915 zł za posiadanie radia i telewizora.

Po otrzymaniu wezwania do zapłaty, zadłużona osoba ma 7 dni na uregulowanie należności lub przedstawienie dokumentów potwierdzających uprawnienie do zwolnienia z opłat. W przypadku braku reakcji, sprawa zostanie przekazana do urzędu skarbowego, który może wszcząć postępowanie egzekucyjne.

Kto jest zwolniony z opłat abonamentowych?

Z opłacania abonamentu RTV zwolnione są m.in. następujące grupy osób:

Osoby z I grupą inwalidzką.

Osoby ze stwierdzoną całkowitą niezdolnością do pracy.

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Osoby, które ukończyły 75 lat.

Osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy.

Osoby niesłyszące z całkowitą głuchotą lub obustronnym upośledzeniem słuchu.

Osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.

Osoby, które ukończyły 60 lat i pobierają emeryturę, której wysokość nie przekracza miesięcznie 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym.

Osoby bezrobotne.

Osoby posiadające status weterana poszkodowanego.

