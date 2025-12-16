Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Zobacz, co daje Ci ZUS w 2026 – nawet 1970 zł i inne dodatki

Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mają prawo do różnych form wsparcia, ale nie wszystkie trafiają z jednego źródła. Część świadczeń wypłaca ZUS, to m.in. renty, dodatki i świadczenie wspierające. Inne przysługują z pomocy społecznej albo w formie ulg podatkowych i zniżek na przejazdy. W 2026 roku większość świadczeń ma wzrosnąć po marcowej waloryzacji. Rząd zakłada podwyżkę na poziomie około 4,88 proc. Sprawdzamy, jakie świadczenia i przywileje będą miały realne znaczenie oraz ile można faktycznie zyskać.

ZUS oferuje osobom z niepełnosprawnością kilka rodzajów wsparcia finansowego, uzależnionych od rodzaju orzeczenia, stopnia niesamodzielności oraz spełnienia warunków ubezpieczeniowych. Obejmują one zarówno świadczenia długoterminowe, jak renty, jak i dodatki oraz nowe formy pomocy wprowadzone w ostatnich latach.

REKLAMA

REKLAMA

Świadczenia pieniężne ZUS dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

ZUS wypłaca kilka świadczeń pieniężnych osobom, które ze względu na stan zdrowia utraciły zdolność do pracy lub wymagają stałego wsparcia. Przyznanie tych świadczeń zależy od rodzaju orzeczenia wydanego przez lekarza orzecznika ZUS oraz od spełnienia warunków określonych w przepisach. Poniżej omówiono najważniejsze świadczenia, które w 2026 roku będą przysługiwać osobom z niepełnosprawnością.

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje po spełnieniu warunków dotyczących okresów składkowych i nieskładkowych oraz po uzyskaniu orzeczenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Minimalne kwoty renty od 1 marca 2025 do 28 lutego 2026 wynoszą 1 878,91 zł (renta całkowita) i 1 409,18 zł (renta częściowa). Po marcowej waloryzacji o 4,88 % będą to odpowiednio ok. 1 970 zł i 1 478 zł. Dorabianie jest możliwe, ale przekroczenie progów (939,61 zł w przypadku renty całkowitej, 704,75 zł dla renty częściowej) może spowodować zmniejszenie świadczenia.

Renta socjalna

Renta socjalna przysługuje osobom, które są całkowicie niezdolne do pracy, a niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 18 lat (lub 25 lat, jeżeli osoba się uczyła). Jej wysokość jest równa najniższej emeryturze. Po waloryzacji z 1 marca 2026 r. najniższa emerytura ma wynosić ok. 1 970,60 zł brutto. Więc renta socjalna wzrośnie z 1 878,91 zł do tego samego poziomu. Renta socjalna jest wypłacana bez względu na dochód i może być łączona z dodatkami.

REKLAMA

Świadczenie wspierające

To nowe świadczenie wprowadzone od 2024 roku, które ma stopniowo zastąpić część zasiłków opiekuńczych. W 2026 będzie dostępne dla osób z oceną punktową co najmniej 70 pkt w ocenie potrzeby wsparcia. Wysokość świadczenia zależy od liczby punktów i jest wyrażona w procentach kwoty renty socjalnej. Tabela poniżej przedstawia przewidywane kwoty dla 2026, przy założeniu, że renta socjalna wyniesie ok. 1 967 zł. Dane pochodzą z obliczeń Ministerstwa Rodziny.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Punkty w ocenie potrzeby wsparcia Procent renty socjalnej Szacowana kwota w 2026 r. 70–74 pkt 40 % renty socjalnej ok. 786,80 zł 75–79 pkt 60 % ok. 1 180,20 zł 80–84 pkt 80 % ok. 1 573,60 zł 85–89 pkt 120 % ok. 2 360,40 zł 90–94 pkt 180 % ok. 3 540,60 zł 95–100 pkt 220 % ok. 4 327,40 zł

Świadczenie wspierające jest wolne od podatku i można je łączyć z rentą socjalną. Wniosek składa się do ZUS lub za pośrednictwem rządowego portalu, a oceny funkcjonalnej dokonuje wojewódzki zespół ds. orzekania.

Świadczenie pielęgnacyjne (dla opiekunów)

Świadczenie pielęgnacyjne wypłaca urząd gminy (MOPS), ale obejmuje rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnością. Od 1 stycznia 2026 kwota świadczenia wzrośnie do 3 386 zł miesięcznie, dzięki powiązaniu z minimalnym wynagrodzeniem.

Od 2024 roku opiekun może łączyć je z pracą i otrzymywać świadczenie na każde niepełnosprawne dziecko (kwota podwaja się przy drugim dziecku). Osoby, które zachowały „stare” świadczenie pielęgnacyjne, nadal otrzymują je na dotychczasowych zasadach.

Zasiłek pielęgnacyjny (gmina/MOPS)

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje urząd gminy osobom wymagającym długotrwałej opieki (oraz dzieciom do 16 lat). Od kilku lat wynosi 215,84 zł miesięcznie i w 2026 kwota pozostanie bez zmian. Zasiłku pielęgnacyjnego nie można łączyć z dodatkiem pielęgnacyjnym ZUS.

Dodatki do rent i emerytur wypłacanych przez ZUS

Niektóre osoby z niepełnosprawnością mogą otrzymywać dodatki do emerytur i rent. Kwoty na 2026 r. wyliczono na podstawie prognozy waloryzacji (ok. 4,88 %).

Dodatek Kto może otrzymać? Wysokość od 1 marca 2026 r. (brutto) Uwagi Dodatek pielęgnacyjny Automatycznie dla osób, które ukończyły 75 lat; na wniosek dla osób całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji ok. 364,59 zł miesięcznie Nie przysługuje osobom przebywającym w domu opieki dłużej niż 14 dni w miesiącu Dodatek dla sieroty zupełnej Doliczany do renty rodzinnej dziecka, którego oboje rodzice nie żyją lub ojciec jest nieznany ok. 645,86 zł miesięcznie Wypłacany do 25 r.ż. podczas nauki; brak kryterium dochodowego Dodatek kombatancki Kombatanci i ofiary represji wojennych/powojennych ok. 364,59 zł Wymaga złożenia wniosku oraz dokumentów potwierdzających status Ryczałt energetyczny Kombatanci i ofiary represji (przysługuje z dodatkiem kombatanckim) ok. 302,51 zł Dofinansowanie do kosztów prądu, gazu i ciepła Dodatek kompensacyjny Nauczyciele korzystający ze świadczeń kompensacyjnych ok. 60,78 zł Dodatek dla nauczycieli odchodzących na wcześniejszą emeryturę Świadczenie honorowe dla stulatków Osoby, które ukończą 100 lat ok. 6 678,60 zł miesięcznie Przyznawane automatycznie; kwota równa aktualnej kwocie bazowej 13. emerytura Wszyscy emeryci i renciści ok. 1 970,51 zł (równa najniższej emeryturze) Wypłacana w kwietniu 2026 r. 14. emerytura Emeryci i renciści o dochodach do 2 900 zł brutto Zależy od dochodu; pełna kwota dla świadczeń do 2 900 zł Wypłacana jesienią 2026 r.

Orzeczenie o niepełnosprawności a ZUS – jakie świadczenia, ulgi i dodatki przysługują w 2026 roku?

W 2026 roku system wsparcia dla osób z niepełnosprawnością nie przejdzie rewolucji, ale dla wielu rodzin zmiany będą odczuwalne w domowym budżecie. Waloryzacja świadczeń, wyższe kwoty dodatków i rozwijane świadczenie wspierające mogą realnie poprawić sytuację części beneficjentów, pod warunkiem spełnienia formalnych kryteriów. Warto jednak pamiętać, że orzeczenie o niepełnosprawności nie zawsze oznacza automatyczne prawo do wszystkich świadczeń z ZUS. Dlatego w pierwszym kwartale 2026 roku szczególnie ważne będzie sprawdzenie decyzji, terminów i warunków łączenia świadczeń, bo to właśnie od nich zależy, ile pieniędzy faktycznie trafi na konto.

Podstawa prawna

Dz.U. 2003 nr 139 poz. 1328 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z późn. zm.)